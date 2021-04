Det spirituelle ego

Er her nogen?« råbte Narkissos, da han fornemmede nymfen Ekko nærme sig i skoven.

»Nogen,« svarede hun og trådte frem fra sit skjul. Straks erklærede hun sin kærlighed til den unge mand foran sig, men den ensomme og generte jæger afviste hende.

»Hellere vil jeg dø, end at du skal eje mig!« råbte han, hvortil Ekko svarede. »Du skal eje mig.«

Spørgsmålet er, hvad der åbenbarer sig, når man som Narkissos søger indad mod det ukendte og møder et ekko af sig selv? Indad for at konfrontere sit eget ego, indad for at dæmpe den mest larmende del af bevidstheden. Myten om Narkissos handler om den unge, smukke jæger, der søgte ro dybt inde i skoven og afviste både nymfen Ekko og enhver anden bejler på sin vej. Derfor blev han forbandet af Nemesis til at blive forelsket i sit eget spejlbillede.

Er det også sådan, det går dem, der søger moderne udgaver af selvudvikling? Alene antallet af yogasel­fies afslører, at ønsket om at blive den bedste version af sig selv ofte ender med trangen til at posere foran eget kamera i yogastillingen standing bow. Billedet er lige så velkendt som den romerske digter Ovids version af myten om Narkissos. Alligevel er det, mange psykologer ser som narcissistiske træk inden for spirituel praksis, aldrig blevet tilstrækkeligt underbygget af videnskabelige studier. Ikke før nu. Med en række nye studier har man nemlig fundet belæg for fænomenet, der kaldes spirituel narcissisme.

Fænomenet er særligt udbredt blandt clairvoyante, healere og folk, der læser auraer, men det opstår også ved noget så simpelt som at lukke øjnene og meditere. Det er blevet påvist i tre hollandske studier, hvor forskere fra Radboud University i Nijmegen rekrutterede elever på skoler for mindfulness og centre for såkaldt »energiarbejde«. Det sidste refererer til steder, hvor man for eksempel udøver healing eller lærer at læse aura.

Deltagerne i studiet fik tilsendt et spørgeskema om deres »spirituelle udvikling«, og deres svar blev derpå sammenlignet med svar fra en kontrolgruppe af ikke­udøvere. I alt svarede 3.721 personer på spørgsmålene. Deltagerne blev for eksempel bedt om at vurdere, hvorvidt de var enige i følgende udsagn: »Jeg er bevidst om ting, andre ikke er bevidste om«, »på grund af min baggrund og min erfaring er jeg mere i kontakt med min krop end andre mennesker«, og »verden ville være et bedre sted, hvis andre også havde de samme indsigter, som jeg har nu«.

Værdierne blev holdt op mod deltagernes vurdering af deres egen selvtillid, og resultaterne taler et tydeligt sprog: Følelsen af at være andre spirituelt overlegen stiger i takt med selvtilliden. Når man for eksempel dyrker mindfulness eller bliver undervist i clairvoyance, oplever man et højere selvværd, som har at gøre med, at man oplever at have kompetencer inden for netop denne praksis.

Set fra psykologers side er det ikke nødvendigvis negativt at udvikle selvtillid. Psykologer skelner mellem det, de betragter som sund selvtillid, og så narcissisme, hvor egoisme begynder at skygge for empatien for andre mennesker.

En narcissistisk udvikling er det, der ser ud til at ske i nogle spirituelle kredse. Frem for en sund selvtillid, der hviler på det bestående – at jeg er god nok, som jeg er – udvikles en narcissisme, der fører til en følelse af overlegenhed. Ifølge studierne er der især risiko for at udvikle narcissisme, når hensigten med at dyrke en spirituel praksis er at få det bedre med sig selv. Hvad enten det så er at blive mere smidig, mindre stresset eller at kunne læse en aura. Det står i skærende kontrast til det oprindelige mål for mange spirituelle praksisser – nemlig at blive bedre til at dæmpe sit ego og blive forbundet med omverdenen.

Desperat selvoptaget

Allerede i slutningen af 1970erne advarede historiker og forfatter Christopher Lasch i sin bog The Culture of Narcissism mod den sygelige indadvendthed, som følger af krisetider. Vi mister troen på det omkringliggende samfund og søger i stedet indad for at genfinde optimismen.

Det er sådan, professor i psykologi Bo Møhl tolker de videnskabelige resultater bag begrebet spirituel narcissisme – som et udtryk for en selvtillidskrise.

»Vi lever i en tid, hvor det er utrolig vigtigt for mange mennesker at præstere og iscenesætte sig selv som noget specielt – for eksempel gennem selvudvikling. Det er et krisetegn, og derfor overrasker det mig ikke, at det fører til narcissisme,« siger han efter at have læst studierne om spirituel narcissisme.

Han forsker blandt andet i selvskade ved Aalborg Universitet, hvor han har lagt mærke til nogle af de samme træk: at mange – især yngre kvinder – er plaget af negative tankemønstre og lavt selvværd. Derfor er det naturligt at blive tiltrukket af selvudviklingens slogans om at dæmpe sit ego og finde ind til en bedre version af sig selv. Det ender bare ofte med at have den modsatte effekt, forklarer psykologen.

»Vi må se det som et udtryk for en næsten desperat selvoptagethed,« siger han om tendensen til at fremture med sin spirituelle udvikling på sociale medier.

»Når vi vender opmærksomheden indad, risikerer vi at udvikle narcissisme, og jeg tror, verden ville blive et bedre sted, hvis vi i stedet vendte energien udad og udviklede en højere grad af empati,« mener Bo Møhl.

Mangel på empati er et af de klassiske kendetegn ved narcissisme. Alligevel bliver empati ofte fremhævet i spirituelle kredse som en egenskab, man netop bør stræbe efter at udvikle. For eksempel inden for compassion meditation, hvor man bliver instrueret i at udvise medfølelse for sig selv og andre. Derfor har forskerne haft langt sværere ved at spore selvophøjelse og selvoptagethed i et meditationslokale.

De to mest udbredte typer af narcissister er den grandiose og den skrøbelige. Den grandiose er den, der åbenlyst praler med sit bedreværd, mens den skrøbelige snarere tænker høje tanker om sig selv uden at sige det højt. Den skrøbelige narcissist har det for eksempel med at tænke: »Jeg føler mig ydmyget, når jeg indser, at jeg har fejlet.« Eller »jeg fantaserer ofte om at blive anerkendt for mine præsta­tioner«.

På yoga- og mindfulnesskurser vil man modgå den slags tanker med budskaber som:

»Hvis du oplever modstand, er det dit ego, der taler« eller »Lad ikke dit ego styre dig«.

Det er retorik som denne, der gør, at forskere har haft brug for at inddrage et tredje parameter, når de leder efter tegn på narcissisme i spirituelle miljøer. Som de hollandske forskere fra Radboud University skriver i deres artikel, der er udgivet i European Journal of Social Psychology:

»Spirituelt uddannede er normalt forsigtige med at give sig selv særlige beføjelser eller udvise beundring for sig selv, fordi det er egenskaber, der bliver betragtet som socialt uønskede i spirituelle kredse.«

Det er med andre ord svært at opfange en spirituel narcissist, fordi den pågældende er godt trænet i, at det er en forkert måde at være på. For at kontrollere for tendensen til at tilpasse sig de sociale koder blev deltagerne derfor også målt på skalaen for communal narcissism – hvad der kan oversættes til kollektiv eller fællesskabsorienteret narcissisme.

Skalaen er udviklet og gennemtestet af psykologiprofessor Jochen E. Gebauer fra Universität Mannheim i Tyskland. Han har lavet den for at undersøge narcissisme blandt mennesker, der værdsætter gode sociale egenskaber. Mens en klassisk narcissist fortrinsvis vil søge bekræftelse for evner som at være særligt smuk eller intelligent, vil en kollektiv narcissist i stedet fremhæve sig selv som mere hjælpsom eller omsorgsfuld end andre.

Det viste sig, at det især var på skalaen for kollektiv narcissisme, at svarene fra de spirituelt praktiserende adskilte sig fra de ikkepraktiserende.

Vestlig selvudvikling

»Jeg har en meget positiv indflydelse på andre«, »jeg er generelt den mest forstående person«, eller »jeg vil blive kendt for mine gode gerninger«. Det er udsagn som disse, den kollektive narcissist kan skrive under på. I udgangspunktet fremstår de som positive udsagn, men tendensen til at søge bekræftelse for sine særlige evner – i dette tilfælde de mere sociale – bunder i den samme følelse af overlegenhed og særlige berettigelse, som man kender fra klassisk narcissisme. Det forklarer forskerne bag de hollandske studier. I deres forsøg viste det sig, at det især var eleverne fra energiskolerne med healing, aura og clairvoyance, der lagde sig i førerfeltet, hvad angår narcissisme.

Andre studier har påvist den samme tendens. I 2018 kunne man i tidsskriftet Psychological Science læse, hvordan forskere fra Universität Mannheim havde fulgt 93 yogaudøvere i 15 uger og fundet frem til en øget grad af »selvcentrering«. Allerede 24 timer efter en yogatime havde udøverne fået en narcissistisk tro på egne evner i forhold til en kontrolgruppe, der ikke havde dyrket yoga i samme periode. Det samme gjorde sig også gældende i forskernes andet forsøg med 162 meditationsudøvere. Selvom det i mange former for meditation er centralt at mindske selvcentrering, havde meditationen altså for mange den helt modsatte effekt – heriblandt også meget erfarne udøvere. De kunne ikke slippe de høje tanker om sig selv i sammenligningen med andre, og de udviste trang til at hævde sig i forhold til andre.

Tendensen er ikke unik for de spirituelle praksisser. Forskning har også peget på narcissisme som en drivkraft bag afhængigheden af eksempelvis fitnesstræning, og man kan derfor tale om en generel risiko for selvophøjelse gennem selvudvikling.

»Det er oplagt, at selvudvikling fører til narcissisme,« mener Brian Benjamin Hansen, filosof og postdoc ved Aarhus Universitet:

»Hvis man bruger yoga og buddhisme til selvudvikling, er det ikke blot, fordi man vil opløse begæret og egoet, sådan som hensigten er i de oprindelige østlige tilgange. De fleste gør det, fordi de vil finde ind til en renere kerne inde i sig selv og med en større grad af harmoni og balance. Man vil altså slå én form for narcissisme ud med en anden. Det kan godt fungere et stykke tid, men i sidste ende fører det til en fortabelse, fordi det er en illusion.«

Mennesket har ikke en ren kerne, det kan finde ind til, mener Brian Benjamin Hansen. I stedet er vi fyldt med ubevidste dårlige sider og symptomer, som vi må lære at acceptere, siger han med baggrund i Freuds psykoanalyse. Udgangspunktet i den østrigske læges teori er, at mennesket er narcissistisk, også hvad angår det spirituelle. Vi tror, vi er verdens midtpunkt, så derfor kan vi også let komme til at tro, at vi er i særlig kontakt med åndelige energier. Omvendt kan vi rykke os ved at indse denne tendens til selvophøjelse. Alle store fremskridt inden for videnskab er gjort ved krænkelser af narcissismen, hævder Freud. Det gælder Kopernikus’ opdagelse af, at Jorden ikke er i centrum for Universet. Og Darwins opdagelse af, at vi nedstammer fra aber. Og det gælder Freuds erkendelse af, at vi ikke engang kan styre vores egne tanker.

Altruistisk formål

Andre forskere ser anderledes på det og har påvist en sammenhæng mellem en praksis som mindfulness og øget social bevidsthed. Det har sociolog Erik Mygind du Plessis fra Copenhagen Business School netop udgivet en artikel om i tidsskriftet Organization og senere uddybet i en kronik til Information.

»Man kan godt gå op i, hvordan andre har det, selvom man fokuserer på sig selv gennem selvudvikling,« siger han og henviser til studier, der har vist, at folk, der dyrker meditation og mindfulness, generelt er mere politisk engagerede end gennemsnittet.

Meditation har for eksempel været brugt aktivt af sociale bevægelser som Occupy Wall Street og Black Lives Matter. Her er den spirituelle praksis blevet anvendt til at tøjle deltagernes vrede og rette fokus mod det fælles bedste – i sig selv en selvcentreret fremgangsmåde, men den har et altruistisk formål, forklarer den danske sociolog fra CBS.

»For de meditationslærere, jeg har talt med, handler mindfulness om at kaste et kritisk blik på egne tankestrukturer. Dermed kan de opdage, hvordan tankerne kan være en del af en kulturel tendens, der virker narcissistisk. Som for eksempel neoliberalismen – at jeg hele tiden skal blive lidt bedre som individ – det er et strukturelt tankemønster, men i meditationen handler det så om at observere tankerne udefra, tage dem mindre alvorligt og lære at dyrke alternativer til dem.«

Selvudvikling kan føre til en bedre udgave af os selv, fastholder en lang række psykologer, sociologer og undervisere i selvudvikling. Det handler først og fremmest om at erkende de uundgåelige psykologiske træk, arbejdet med sig selv medfører. Særligt når arbejdet udføres inden for de vestlige udgaver af spirituelle praksisser, hvor formålet taler til egoet ved at love alt fra bedre sundhed til større effektivitet på jobbet. Det skriver den amerikanske psykolog Scott Barry Kaufman i en artikel om spirituel narcissisme i Scientific American.

»Første skridt ud af spirituel narcissisme handler om en simpel opmærksomhed på, at det netop er ekstremt svært at undgå spirituel narcissisme,« skriver han.

En sådan erkendelse nåede Narkissos aldrig. Frem for at sænke sine parader over for de mange bejlere fik den generte jæger i stedet boostet sin selvtillid ved konstant at blive mindet om sit smukke ydre. Selvforelskelsen blev hans egen afgrund. Men i det mindste indså han kilden til sin egen fortabelse, idet han råbte:

»Jeg elsker mig selv! Jeg vækker selv gløden, hvoraf jeg fortæres!«

Narkissos’ død forvandlede hans krop til en blomst, en narcis – det, vi i dag kender som en påskelilje. Tænk engang.

I øvrigt er et andet centralt træk ved spirituel narcissisme netop tilbøjeligheden til at ville trække symbolsk betydning ud af alt omkring sig. Påsken er et tegn på undergang, genfødsel og transcendering. Og måske tid til at se sin yogaselfie i øjnene.

