Natportieren ler sidst

En gruppe aldrende banditter, der bryder ind på et hotelværelse i Paris og tvinger en verdensberømt diva ned i et badekar på løvefødder, mens de stjæler hendes diamanter til en værdi af 66 millioner kroner for at sikre pensionen med et sidste stik.

Nogle af virkelighedens røverier er ganske enkelt så bemærkelsesværdige, at der kan skrives bøger om dem. Yderst sjældent sker det, at gerningsmanden selv står som forfatter, men værsgo: Mød den 67-årige forbryder Yunice Abbas.

I sin bog, der er udkommet på fransk med titlen J’ai séquestré Kim Kardashian: Dans les coulisses du casse du siècle (Jeg holdt Kim Kardashian fanget: Bag kulisserne på århundredets kup), fortæller Abbas detaljerigt om sin medvirken i et af de mest omtalte røverier i nyere tid. Det skulle have været »den perfekte forbrydelse«, som Abbas skriver, men han endte i fængsel. Løsladt igen håber han nu på at score en ekstra gevinst på sin usædvanlige beretning.

Bogen udspiller sig under modeugen i Paris i 2016, hvor den dengang 35-årige realitystjerne Kim Kardashian West, kone til rapperen Kanye West, er blandt de prominente gæster. Hun har indkvarteret sig alene i suiten på Hôtel de Pourtalès, et såkaldt hotel particulier uden adresse, ofte frekventeret af stjerner som Madonna og DiCaprio for dets diskrete beliggenhed og eksklusivitet i hjertet af Paris. Men nogen finder vej alligevel, og klokken 02.30 om natten brager døren op til Kardashians værelse.

Efter et langt liv i den kriminelle løbebane og sammenlagt 21 år bag tremmer har Yunice Abbas egentlig nået pensionsalderen, også som gangster. Han opfatter efterhånden sig selv som »deltidsskurk« og har faktisk været nogenlunde lovlydig i næsten et årti. Men da en gammel ven tilbyder ham en opgave, der involverer hustruen til en kendt amerikansk rapper, kan Abbas simpelthen ikke sige nej. Han har brug for pengene.

Den pågældende nat truer Yunice Abbas og fire andre pistolbevæbnede mænd i alderen 60 til 72 år sig forbi natportieren, som de lægger i håndjern, og videre op til suiten på luksushotellets øverste etage. Her binder de Kim Kardashian med tape og kabler og smider hende ned i et badekar. Mens hun ligger dér, hugger de fem mænd hendes dyrebare juveler, heriblandt et diamantbelagt kors. Røverne efterlader en bagbundet Kardashian i choktilstand og forsvinder fra gerningsstedet på fem stjålne cykler.

I Frankrig bliver røveriet efterfølgende omtalt som det mest omfattende af sin slags begået mod en enkeltperson i flere årtier. Og først tre måneder senere, i januar 2017, bliver Yunice Abbas og resten af gruppen anholdt og varetægtsfængslet. Medierne udråber dem straks som les papys braqueurs, bedstefarrøverne, med deres tunge strafferegistre, der går helt tilbage til 1980erne.

Efter to år bag tremmer bliver Yunice Abbas løsladt før tid på grund af helbredsproblemer, og han må siden igennem en hjerteoperation. Tiden på langs bruger han på at skrive sin beretning, i samarbejde med journalisten Thierry Niemen.

Siden årsskiftet har hans selvportrætterende true crime-bog trukket nye overskrifter om det historiske røveri i Paris. Abbas kritiseres bredt for at ville klemme flere penge ud af en sag, hvor de fleste af Kardashians værdifulde smykker aldrig blev fundet igen. I bogen gør Abbas også grin med realitystjernens intelligens. Blandt andet fordi hun ifølge ham ringede 911, da de brød ind – nummeret til den amerikanske alarmcentral.

»Ikke særligt effektivt, når du er i Paris,« fnyser Abbas i bogen.

Under røveriet fik Kim Kardashian også stjålet sin telefon, og det var Yunice Abbas, der nappede den. Han fortæller, at netop da han var på vej ud af hotelværelset, kom der et opkald ind på telefonen. I røret var Tracy Chapman, den berømte sangerinde bag hits som »Fast Car« og »Baby Can I Hold You«.

»Jeg tænkte: ’Det passer ikke – jeg må se syner,’« skriver Abbas, der altså i minutterne efter flygtede på en cykel ud i de parisiske gader.

Kim Kardashian og Kanye West til Oscaruddelingens efterfest i februar 2020. Arkivfoto: Danny Moloshok, Reuters/Scanpix Kim Kardashian og Kanye West til Oscaruddelingens efterfest i februar 2020. Arkivfoto: Danny Moloshok, Reuters/Scanpix

Alt imens forbryderforfatteren solede sig i omtalen af den ukonventionelle udgivelse, tog sagen en ny drejning. For nu har en fransk domstol besluttet, at Yunice Abbas ikke kommer til at tjene én eneste euro på salget af J’ai séquestré Kim Kardashian. Er det mon Kardashian, der har lagt sag an for at øge sin formue, nu hvor hun angiveligt skal skilles fra Kanye West?

Næ, anklageskriftet kommer fra den unge mand, der havde nattevagt i receptionen på Hôtel de Pourtalès den skæbnesvangre oktobernat. Natportieren. Han havde taget jobbet for at finansiere sit kommende studie på Sorbonne-universitetet, men pludselig stod han ansigt til ansigt med en pistol og blev lagt i håndjern. Hændelsen gav ham psykiske men.

Via sine advokater udtaler natportieren nu til franske medier, at Abbas’ tabloide bog har en uanstændig omgang med sandheden.

»Vores klient fastholder, at de mennesker, der angreb ham den aften, ikke var fredelige papys braqueurs, men beslutsomme og bevæbnede kriminelle,« lyder det fra advokaterne.

De har nu sørget for, at natportieren overtager alle rettigheder til salget af bogen, og at pengene derfra fremover vil ende i hans lommer som kompensation for de traumer, han pådrog sig under røveriet.

Forhåbentlig kan den unge mand snart komme i gang med sine studier på Sorbonne. Og måske skrive sin egen bog engang: Natportieren ler sidst.