I Arkansas er abort mord

En bøde på over en halv million kroner eller op til ti års fængsel skal det koste at hjælpe en kvinde med at abortere i Arkansas, hvis det står til delstatens guvernør Asa Hutchinson. Det er dog en lovlig undtagelse, hvis den gravide kvinde er i livsfare, og det vil forværre situationen, hvis ikke fostret fjernes. Det er indtil nu de strammeste abortregler i nogen stat i USA.

Guvernør Hutchinson har som statens øverste myndighed underskrevet forslaget, der forventes at blive til konkret lovgivning i begyndelsen af august måned. Guvernøren beklager dog, at forbuddet ikke rummede flere undtagelser.

»Det har altid været min personlige overbevisning, at voldtægt eller incest også burde være en lovlig årsag til at få en abort,« sagde Hutchinson til pressen i begyndelsen af marts.

Men de forbehold er altså ikke kommet med i lovforslaget, og det er der en god grund til, som Arkansas’ senator Jason Rapert, der står bag lovforslaget, forklarede til CNN i sidste uge.

»Hvordan kan man se på et spædbarn og sige, at det ikke er værdigt til at leve, blot fordi dets undfangelse skyldes en forbrydelse?« sagde senatoren.

Det er ellers ikke, fordi det i forvejen er let at få en abort i Arkansas. Staten ligger på det nærmeste som bæltespændet i bibelbæltet, og en stærkt religiøs kultur sætter alle de forhindringer op for en aborterende kvinde, som forfatningen giver mulighed for.

Først og fremmest en rent strukturel begrænsning: Staten har tre millioner indbyggere, hvoraf lidt over halvdelen er kvinder, men der er blot to klinikker til at udføre de godt og vel 3.000 årlige abortindgreb.

Så er der reglen om, at en kvinde, der ønsker abort, inden for 72 timer før indgrebet skal konsulteres af den læge, der er ansvarlig for aborten. Lægen skal som led i en konsultation opregne en lang række muligheder for at omgøre beslutningen, hvis kvinden skulle komme blot det mindste i tvivl. Under konsultationen tilbydes der som alternativ til abort formidling af kontakt til bureauer for bortadoption eller til en række steder, der yder økonomisk hjælp, hvis man besinder sig og alligevel vælger at beholde barnet. Ved kvinden for eksempel, at barnets fader ifølge loven skal hjælpe med at betale til barnet, indtil det er myndigt? Også selvom han har tilbudt at betale for aborten?

Og uanset hvad er der en tidsfrist: Er kvinden mere end 20 uger henne, kan man helt overordnet godt glemme at få en abort i Arkansas.

Abortfri stat

I Danmark er abortgrænsen 12 uger, og ellers skal man have dispensation hos det abortsamråd, der kan give tilladelse frem til udgangen af 22. uge. Med den nye lovgivning går Arkansas altså fra at have en i princippet mere liberal lovgivning end i Danmark og til at have en, der i en dansk kontekst kan forekomme gammeltestamentligt streng. I Arkansas er der ikke desto mindre en del borgere, som mener, at den nye lov slet ikke er vidtgående nok. Som for eksempel Rose Mimms, der er chef for organisationen Arkansas Right to Life. Hun siger til Weekendavisen, at der bliver arbejdet hårdt og stædigt på at gøre abort »utænkeligt« i hele staten.

»Arkansas er blevet kåret som den mest pro-life stat (imod abort, red.) i USA. Det er noget at være stolt af, for det betyder, at vi er de bedste i landet til at beskytte uskyldigt liv. Men vi vil gerne videre og redde endnu flere babyer. Det er på tide med et fuldstændigt forbud mod abort.«

Hvis man kigger på statistikkerne i Arkansas, går det faktisk allerede den vej med raske skridt: Siden 2000 er antallet af aborter halveret i Arkansas og er nu på det laveste niveau i 44 år. Det er ifølge Mimms ikke sket af sig selv.

»Det er et resultat af hårdt, tålmodigt arbejde gennem mange årtier. Arkansas Right to Life har kæmpet for sagen gennem mere end 40 år,« fortæller hun.

Aborttallene er dog generelt faldende over hele USA. Analyseinstituttet Guttmacher Institute udgiver abortstatistikker hvert tredje år. Her kan man læse, at mellem 2011 og 2019 faldt antallet af aborter i USA fra 1,2 millioner til godt 850.000. I samme tidsrum er der samlet set blevet vedtaget 483 nye restriktioner mod abort – fordelt over alle 50 stater.

»Nogle af de mest almindelige restriktioner er forældresamtaler, hvis den gravide endnu ikke er myndig, obligatorisk undervisning, der fraråder abort, obligatoriske venteperioder – tænkepauser – før indgrebet og unødvendige og overdrevent besværlige reguleringer af abortklinikkerne,« skriver Guttmacher Institute i deres statusrapport over aborter i USA i 2017.

Selvom tendensen altså ser ud til at gå i retning af flere abortrestriktioner, er der et stykke vej endnu, før en delstat helt kan forbyde abort. Først og fremmest: Hvordan forholder amerikanerne sig egentlig til indgrebet, hvis det skulle komme til en folkeafstemning? Den sidste måling blandt hele USAs befolkning viste 48 procent mod og 48 procent for abort. Resten havde ikke besluttet sig. Tallene er dog ikke entydige, da det er uklart, hvad folk egentlig svarer på: De, der er for abort, ønsker for eksempel typisk, at der skal være en øvre grænse for, hvor sent i svangerskabet, aborten kan foretages, mens de, der er mod abort, ofte mener, at der skal gøres visse undtagelser: hvad enten det nu er ved incest, risiko for hjerneskade, moderens helbred og så videre. Man kan næppe bruge tallene til andet end at sige, at der i USAs befolkning sandsynligvis kan mønstres et flertal for, at der skal være visse begrænsninger på abort.

Roe vs. Wade

Men den væsentligste hindring for, at Rose Simms og hendes organisation kan forbyde abort i en stat som Arkansas fuldstændigt, er en højesteretsdom fra januar 1973, der er almindelig kendt som Roe vs. Wade. Udgangspunktet for dommen var afvejningen af kvindens ret til at få en abort uden statslig indblanding over for en stats ret og pligt til at beskytte liv – inklusive de ufødtes ret til liv.

Med Roe vs. Wade fik de amerikanske kvinder ret til abort, indtil fosteret er levedygtigt uden for livmoderen – sædvanligvis omkring graviditetens 24. uge. Flere domme har imidlertid senere hen givet delstaterne ret til at indsnævre adgangen til abort på forskellig vis; herunder i første trimester – de første 12 uger af graviditeten.

Roe vs. Wade er imidlertid grundstenen i abortlovgivningen, og derfor drejer det sig for de fleste abortmodstandere også om at få netop Roe vs. Wade fjernet. Argumentet er, at loven er utidssvarende og ude af sync med det moderne samfund. Desuden problematiseres selve grundlaget for afgørelsen i Roe vs. Wade.

Jane Roe, som anlagde sagen mod distriktsadvokaten i Dallas, Henry Wade, hed i virkeligheden slet ikke Jane Roe, men Norma McCorvey. Navnet Jane Roe blev opfundet til lejligheden og var inspireret af navnet Jane Doe, som politiet bruger om uidentificerede døde kvinder. Det skulle således forstås symbolsk som et navn for alle anonyme kvinder, der måtte ønske abort. McCorvey vandt retssagen uden på noget tidspunkt at have været til stede ved et retsmøde på trods af, at sagen kørte i næsten tre år, før den nåede Højesteret. Hun fødte sit barn under de indledende retsmøder og adopterede det væk kort tid efter. Sagen blev ført af advokaterne Linda Coffee og Sarah Weddington, der havde annonceret efter gravide kvinder, i hvis navn de kunne føre den principielle sag.

Norma McCorvey vendte senere i livet på en tallerken, hun blev katolik og højlydt modstander af afgørelsen. Hun gik så vidt som til at anlægge en ny sag for at få dommen omstødt i 2004, men fik afslag fra Højesteret. På sit dødsleje i 2017 skfitede McCorvey endnu en gang mening; alt havde været løgn, og hun var blevet betalt af abortmodstandere for at tale deres sag.

Abort er slaveri

Hermed er vi tilbage til lovforslaget fra Arkansas. For de lokale abortmodstandere har et højere sigte med forslaget; det drejer sig ikke blot om at få strammet abortlovgivningen i deres egen stat. Faktisk er det første punkt i SB6, som forslaget formelt hedder, en åben opfordring til Højesterets nuværende konservative majoritet af dommere til at omstøde afgørelsen fra Roe vs. Wade.

»Det er tid til, at USAs Højesteret forholder sig til og gør op med den graverende uretfærdighed og den forbrydelse mod menneskeheden, der blev begået med afgørelsen i blandt andet Roe vs Wade,« står der i SB6.

Dokumentet argumenterer endvidere for, at abort er at sammenligne med slaveri og segregation. Rationalet i sammenligningen er en sag fra 1857, Dred Scott vs. Sandford, hvor Højesteret besluttede, at mennesker med afrikansk baggrund aldrig kunne blive borgere og ikke havde nogen rettigheder. En beslutning, alle i dag beklager. Men den samme uret begås over for børn, der endnu endnu ikke er blevet født, hævdes det i lovforslaget.

Derfor bør Højesteret, ikke mindst i lyset af Black Lives Matter-bevægelsens kamp for sortes rettigheder og den genklang, kampen har vakt i befolkningen, også kigge på de ufødte børns rettigheder.

»USA er et splittet land, men så er det heller ikke værre. De fleste vil bare gerne have en præsident, der sørger for, at de kan skaffe sig smør på brødet«. Læs også, hvordan den amerikanske borgerkrig er afblæst.