Skygger på væggen

Der findes et gammelt tv-klip fra 1977, hvor OB blev mestre i fodbold for første gang. Holdet sidder omkring et bord og spiser op til en vigtig kamp mod B1909. Træneren, Richard Møller Nielsen, holder en peptalk og fortæller om kampens betydning.

Spillerne spiser hvidt brød med ost imens. Da de har spist, tænder et par af dem en smøg og ryger træneren lige ind i hovedet. Når man ser det i dag, tænker man, nu slår han! Men det gør han slet ikke. Han fortrækker ikke en mine, men taler videre om kampen. Vidste man ikke, at rygning var usundt dengang? Vidste man ikke, at det var dårligt for konditallet, som det hed? Jo, det gjorde man da. Tog man så slet ikke fodbold alvorligt? Jo, bestemt. Når man ser indslaget, er det klart, at ingen nogensinde har taget fodbold mere alvorligt end Richard Møller Nielsen. Han var meget seriøs, som man sagde.

Dengang brugte man vendingen »vi skal jo være her alle sammen«. Det blev brugt meget inkluderende om folk og deres små særheder og vaner. Man sagde også, at fodbold var et spejl af tilværelsen. Og dermed mente man på godt og ondt.

I dag siger man, at fodboldspillere skal være rollemodeller. Det betyder, at de skal være eksponenter for en ideologisk lydefri facade. Kommer de i nærheden af en smøg eller en replik, der blot kan udlægges, er de sandsynligvis ude. Helt ude. Derfor gemmer de sig, naturligvis.

Da jeg debuterede som sportsjournalist sidst i 80erne, blev jeg anvist vej ind til omklædningsrummet, hvor det var kutyme at interviewe de nøgne spillere, mens de badede og klædte om efter kampen. Nogle tog sig også en smøg. Det kunne være en skræmmende færd, hvis man nærmede sig en hærdebred, topfit Michael Manniche efter et brændt straffespark. Der var ikke noget filter, ud over spillernes eget. Så måtte man selv sortere i skældsordene.

I dag har klubberne stort set selv overtaget al kommunikation og dokumentation. Måske endnu ikke helt i Danmark, men i de store ligaer. Det er ikke længere en udveksling, og der er ikke reel adgang til spillerne. Der gives ikke længere meningsfulde interviews. Kun de mange små, tomme soundbites a la »alt kan ske i fodbold«, der sælges som en del af de samlede milliardpakker til rettighedshaverne. Den levende samtale mellem spillere og publikum er blevet til vakuumpakkede, kommercielle floskler. Efterspørgslen efter dybere indsigt udfylder klubberne også helst selv. Manchester City, Tottenham og Barcelona har alle fået produceret »rigtige« »dokumentarfilm«, hvor man »indefra« »oplever« et »ærligt« billede og »en helt anden side« af truppen og træneren.

Intet overlades med andre ord længere til tilfældigheder eller menneskeligt lune. Der er ikke plads til anomali eller fejl. Samtalen er blevet kommunikation. Den styres benhårdt. Vi kan ikke længere forelske os i en Elkjær eller en Arnesen og dele os imellem dem efter temperament, for vi møder dem ikke længere. Vi møder kun styrede robotter, der taler i renskurede og forhåndsgodkendte vendinger.

Systemet har overtaget. Og systemet er processen i sig selv. Den optimeres og justeres konstant. Den gør krav på døgnets sidste ledige minutter for aktørerne. Den leder konstant efter huller, som straks lukkes, når de opdages. Der er altid mandskab til det. Vi accepterer, og kalder det professionalisme. Nogle kalder det acceleration. Eller dromologi. En eksponentiel effektivisering. Men også en åbenlys dehumanisering.

Den tyske sociolog Hartmut Rosa taler om resonans. Det forstås som en samklang, det enkelte menneskes samtale med verden. Det modsatte af fremmedgørelse. Denne samtale er åbenlyst svækket i moderniteten, siger Rosa. For eksempel i politik, hvor politikerne stadig forsøger at varetage borgernes interesser, men ikke længere indgår i en fælles resonans med dem. Unge europæere lader sig blæse væk af vandkanoner, mens politikerne føler, at de gør deres bedste for helheden. Alle erkender demokratikrisen, og medierne og politikerne bebrejder gensidigt hinanden udviklingen. Men samtalen, resonansen, forståelsesrummet er åbenlyst svækket.

Richard Møller Nielsen var naturligvis ikke glad for rygning. For han var skam både alvorlig og målrettet. Men han accepterede det velsagtens som et af livets mange vilkår. Kødet er svagt, ånden det samme, og dengang var fodbolden et spejl af menneskelivet.

Det er den ikke længere. Et spejl er resonans, og i dag er topfodbold lukket til. En underholdningsindustri som så mange andre og følgelig et iscenesat blændværk. Processen optimerer som en usynlig hånd ved konstant at reducere netop den menneskelige faktor, som ellers var hele ideen og udgangspunktet. Fremad mod en nulfejlskultur.

Man kan spørge sig selv, hvor længe fortryllelsen varer ved. Kedsomheden ulmer. På den vis spejler fodbold måske alligevel noget. Det er bare ikke længere mig og Arnesen. Det ligner mere skygger på væggen.

