Hedens silhuetter kan bedrage. Da jeg var lille, og vi tog på skovtur på Store Sande Hede, lignede de mørke enebærbuske i tågen uformelige, bandlyste misfostre. Og når nogen i selskabet blev væk, kunne man løbe længe rundt og kalde på dem mellem de forblæste indlandsklitter, men hver gang man troede at have fundet dem, viste det sig, når man kom nærmere, at det blot var en enebærbusk, der imiterede den forsvundnes skygge.

Jeg undrer mig over, hvordan vi taler om heden. De seneste år er der blevet skrevet en hel del om emnet. Man bladrer i romaner og fagbøger som Hedeselskabet, Kaptajnen og Ann Barbara eller endda bare Den jyske hede – i urfuglens tid og får, ganske som når man befinder sig på en hede, fornemmelsen af, at dette er et tidløst urlandskab. Endnu et overbevisende bedrag, for den romantisering står i stærk kontrast til, hvad man hører professorerne på Det Natur- og Bio­videnskabelige Fakultet hviske i krogene i de hellige haller på Frederiksberg Campus. Hedens barske planter er kort sagt noget af den sidste vegetation, der kan vokse i jorden, før den er helt gold. Et unikt kulturlandskab, men for at vedligeholde heden bliver man med jævne mellemrum nødt til at brænde den af og lade husdyr gå frit rundt, så kun de allermest hårdføre arter står tilbage. At naturen altså konstant skal udpines, for at vi kan opretholde, hvad der egentlig er en ørken, kan få én til at spørge, hvordan vi fik heden til at begynde med.

Der er mange bud på, hvordan lyngen indtog landet, men pollenanalyser indikerer, at heden for alvor bredte sig midt i bondestenalderen. På det tidspunkt var Jylland beboet af fortrinsvis agerbrugere, kendt som tragtbægerkulturen. Det var disse mennesker, som var ansvarlige for indførelsen af landbrug og dyrehold, fældningen af urskoven og opførelsen af nationalt folkekære monumenter som stendysser og jættestuer, der optræder i guldaldermalerier side om side med hvidkalkede kirker og brede bøge. På Djursland og i Nordjylland boede tragtbægerne i samkvem med, eller var måske underlagt, en jæger-samlerkultur kendt som grubekeramisk kultur, der var kommet sejlende til det nuværende Danmark fra Sverige og Norge 300 år forinden.

Det er denne smeltedigel af agerbrugere og jæger-samlere, der møder en tredje befolkningsgruppe, som indvandrer 2.800 f.Kr., trækkende efter sig et rustbrunt tæppe af lyng og blod – yamnaya, stridsøksekulturen, enkeltgravskulturen, hedehyrderne, eller hvad man ellers ønsker at kalde dem.

Inden for arkæologi mindes man ofte om, at periodeinddelinger er en social konstruktion, og at der oftest er tale om flydende overgange mellem tidsaldre. Men skiftet til jysk enkeltgravskultur er så brat, at man ikke kan lade være med at spærre øjnene op. I det meste af Jylland, bortset fra Nordjylland og Djursland, ser man et komplet, pludseligt skift i materiel kultur; bopladser forsvinder, nye gravskikke erstatter de gamle, og i stedet for tragtbægerkulturens tveæggede måneøkser af bjergart, som en bredvinget, spættet sommerfugl, domineres fundmaterialet med ét af stærkt funktionelle stridsøkser med udsvajet æg, der i sig selv ligner hovedet på en savlende hest. Et dyr, som nogle i øvrigt mener, det var yamnayaerne, der tæmmede, ligesom de også skulle have bragt den indoeuropæiske sprogfamilie med sig. Nogle mener endda, at det er steppenomaderne, der skal have æren, eller skylden, for at have indført patriarkatet og det mandsdominerede samfund.

Dertil kommer, at nye DNA-analyser viser, at yamnaya-ekspansionen ind i Europa fortrinsvis bestod af mænd, der tog de lokale kvinder, hvor de kom hen – og hvis agerbrugerne protesterede, ja, så kan man spørge sig selv, hvad de der stridsøkser mon skulle bruges til. Faktisk ser man på tværs af kontinentet en komplet udskiftning af y-haplogrupper, hvilket vil sige, at de lokale mandlige gener bliver udraderet. Vores genetiske mixup i nutidens Europa er stadig fortrinsvis resultatet af mødet mellem kvindelige agerbrugergener og mandligt steppenomade-DNA.

Og så var der heden. Midt- og Vestjylland går ganske brat fra at være dækket af skov og landbrugsjord til udmagret hede, som yamnaya-hyrderne kunne lade deres får drive rundt på.

Det kan umiddelbart virke som en tankeløs beslutning, at disse mennesker valgte at skabe en ørken i landskabet, et tilbageskridt i den kulturelle udvikling. Men etnografiske studier kan muligvis være med til at forklare, netop hvorfor yamnayaerne slog sig ned i noget af den mest ubrugelige jord i Sydskandinavien og anlagde heden.

Historiske og etnografiske studier viser, at konflikter mellem hyrdefolk og agerbrugere er kendetegnet ved meget brutal krigsførelse. Disse konflikter opstod ofte, fordi hyrderne var afhængige af at plyndre agerbrugersamfund for at få adgang til for eksempel metalvåben og de mange andre goder, bønderne havde. Faktisk har hyrdefolkeslag op igennem historien draget et meget klart skel mellem deres fattige, men frie livsstil, og bondens rige, men bundne liv. Denne »os-dem«-opfattelse kan have været så intens, at agerbrugerne til sidst ikke længere blev set bare som fjender, men som byttedyr. Ingen forhandling, rituelle dyster eller forsøg på mægling her, bonden kunne man kun nedslagte. Og nok dyrkede enkeltgravskulturens mennesker korn, men dette ser ud til især at være centreret omkring ølbrygning til rituelle formål og ikke et fundamentalt livsvilkår som for tragtbægerne.

Følger man den tankegang, var marklandskabet på den måde et fjendtligt landskab for yamnayaerne, et symbol på en ideologi, man fornægtede. Og den endelige opdyrkning af heden i forrige århundrede er således agerbrugernes sidste stik, sejren over nomaderne.

Yamnayaerne bragte så at sige deres verden med sig. Hvor end de trængte hen, brændte de skove, marker og landsbyer ned, og heden voksede op. Når jeg i dag går på heden, ser jeg i stedet enebærbuskene som silhuetter af nomadekrigerne fra øst.

Måske blev heden altså ikke kun anlagt, for at deres dyr kunne græsse her, eller fordi de var for dumme til at plante korn, men for at man også her kunne skue ud over et landskab, der mindede om stepperne i det gamle fædreland. En vestjyde, der rejser til Yamnaya-kerneområdet i Ukraine, kender overraskelsen over, hvordan det øde land, den fjerne horisont og den helt enorme himmel føles næsten skræmmende hjemlig. Måske er det ikke helt tilfældigt.

Med denne kulturhistoriske baggrund om hedehyrdehordernes hærgen står det klart, at heden er, om ikke et urlandskab så et oldlandskab, et krigens landskab, næsten et dystopisk landskab, men uden tvivl et menneskeskabt et af slagsen, som ikke kan overleve, uden at vi konstant arbejder for at bibeholde det golde, det øde, som i et par uger i sensommeren blomstrer op, så bakkestrøgene bliver helt lilla.

Nu er det ikke en arkæologs opgave at moralisere, for der er sandelig også arter, der har gavn af heden, men man kan spørge sig selv, hvordan fremtidens forskere vil diskutere de små frimærker af lyng, der stadig strakte sig over Jylland i det 21. århundrede. Var hedens få skabninger hellige? Hvem bibeholdt de denne ørken for, beboet af slanger og ulve? Naturen eller menneskene?

