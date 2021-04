Vinter med niqab Af Tine Eiby

For nylig tog jeg mig selv i at stå og nyde forårssolen, mens jeg ventede på S-toget. Dejligt med fregner og lidt farve i kinderne, tænkte jeg. Men kom så straks efter til at le højt af mig selv. For der var jo stort set ikke en nøgen plet tilbage i ansigtet. Alt var tildækket. Øverst tronede en strikhue, trukket godt ned i panden mod den isnende vind, derpå solbriller, og med det obligatoriske mundbind for næse og underansigt var tildækningen komplet. Det har været en lang vinter med niqab. Nu har vi alle prøvet det dårlige indeklima som tildækket. Med fugtig næse, duggede briller og dårlig ånde … hvor kom den lige fra?

Men der er faktisk nogle mennesker, som – i hvert fald indirekte – har været glade for den generelle tildækning i samfundet. Det er det lille mindretal blandt muslimske kvinder, som gerne vil bære niqab. Enten fordi de oplever et pres for at skulle gøre det, eller fordi de selv ønsker det, men føler sig stigmatiseret ved at gå tildækket i de vestlige samfund. Herhjemme er dilemmaet ikke relevant af den grund, at vi har et forbud mod tildækning i det offentlige rum. Men et studie gennemført af køns- og islamforsker Anna Piela fra Northwestern University i USA viser, at et stigende antal muslimske kvinder i Storbritannien og USA er begyndt at bære niqab under coronakrisen. Simpelthen fordi de i højere grad oplever at gå under radaren, nu hvor alle går tildækket. Anna Piela har interviewet niqabbærende kvinder, både før coronakrisen ramte, under første bølge i foråret og nu igen under anden bølge. Og tendensen er klar: Flere har fået mod på at bære niqab, og de, som førhen gik tildækket ved særlige lejligheder, har nu gjort det til en vane at bære niqab overalt i det offentlige rum.

Det er svært at sætte sig ind i den religiøse betydning, det har for de kvinder, men nu har vi andre i hvert fald en praktisk erfaring, vi kan tale med om: Det er forfærdeligt at være spærret inde bag mundbind. Ét er det fysiske ubehag, noget andet og værre er den manglende kommunikation.

Jeg læste engang en bog, About Face, af en britisk neuroforsker, Jonathan Cole, som illustrerede, hvor afhængige mennesker er af den radarfunktion, ansigtet har. Vi sender og modtager med vores ubevidste mimik uendeligt mange signaler, som hjernen dechifrerer og agerer på.

Det er 50 små muskler, som konstant er på spil, og det er derfor et stort handicap for de mennesker, som er forhindret i at bruge ansigtet. Hvad enten det skyldes lammelser, blindhed, vansiring eller autisme. Nu kan vi tilføje: eller bærer niqab eller mundbind. Må det snart falde.