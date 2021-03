Spyt kan afsløre hjernerystelse

Rystet spyt

I de senere år har hjernerystelser blandt sportsfolk fået tiltagende opmærksomhed. Risikoen for gentagne hjernerystelser er især stor inden for kontaktsport som ishockey, fodbold og rugby, men det er langtfra alle tilfælde, der opdages. Det skyldes først og fremmest, at hjernerystelser kan være svære at diagnosticere. Udfordringen er særligt stor på amatørplan, hvor læger og andre specialister ikke står klar på sidelinjen. De mange oversete hovedskader giver anledning til bekymring om langvarige sundhedsskader blandt idrætsfolk.

Nu kommer forskere anført af britiske University of Birmingham udøverne til undsætning. I et nyt studie præsenterer et internationalt hold af læger og neurologer en ny testmetode, der tilsyneladende gør det muligt at spore tegn på hjernerystelse i spyt. Udviklingen af testen bygger på analyser af spytprøver fra 1.028 mandlige eliterugbyspillere fra den bedste og næstbedste rugbyrække i England. Forud for sæsonstarten i henholdsvis 2017 og 2018 afleverede samtlige deltagere en spytprøve. Hos 156 af spillerne hentede forskerne desuden spytprøver i forbindelse med standardiserede vurderinger af mulige hovedskader, som det internationale rugbyforbund har indført. Her bliver spillere, der kommer til skade med hovedet under kampe, tilset af læger, som gennemfører flere neurologiske og kognitive test. Prøverne fra 156 tilsete atleter blev indsamlet på tre forskellige tidspunkter: under kampe, lige efter slutfløjt og 36-48 timer efter kampen. De blev siden sammenlignet med kontrolprøver fra 102 uskadte spillere samt 66 atleter, der udgik af kampene på grund af muskelskader.

I det analyserede spyt fandt forskerne i alt 14 biomarkører, der udelukkende var til stede i prøver fra de spillere, der blev diagnosticeret med hjernerystelse i de standardiserede undersøgelser. Biomarkørerne er kemiske signaturer i form af ikkekodende rna, der altså ifølge det nye studie kan indikere, om en udøver har hjernerystelse eller ej.

British Journal of Sports Medicine, 23. marts

Ældre endnu

Verdens ældste træskulptur er endnu ældre end hidtil antaget, viser nye videnskabelige dateringer. Opdagelsen fastslår ifølge forskerne, at jæger-samlere var mere kunstfærdige, end de typisk får anerkendelse for. I et nyt studie har arkæologer fra Universität Göttingen i Tyskland og det russiske videnskabsakademi genbesøgt de famøse rester af Shigir Idol, en godt fem meter høj totempællignende træskulptur, der rager op på et uanseeligt russisk museum højt i Uralbjergene og i dag betragtes som det eneste kendte eksemplar af sin art.

Resterne af den ranglede skulptur blev fundet i 1890 under en guldgravning. 13 meter under jorden fandt de ivrige gravere det forhistoriske kunstværk, der med tiden var gået i mindre stykker. I alt ti fragmenter blev kørt til det lokale museum i Jekaterinburg, hvor de fristede en nærmest uset tilværelse i godt et århundrede.

Men i 1997 skete der noget. Russiske forskere satte sig for at aldersbestemme den tårnhøje skulptur, der er udsmykket med flere udskæringer i zigzag- og sildebensmønster. Mest iøjnefaldende er det øverste let konkave ansigt, der minder om stenstatuerne på Påskeøen. Forskernes kulstof 14-dateringer viste, at Shigir Idol var mindst 9.500 år gammel – pludselig var der tale om et af de tidligste eksempler på rituel kunst nogensinde. Siden har flere mere moderne dateringer gjort skulpturen endnu ældre. I 2014 viste nye undersøgelser, at kunstværket måtte være omkring 11.600 år gammelt, og nu kan det nye studie føje yderligere 900 år til.

Med sine 12.500 år er Shigir Idol mere end dobbelt så gammel som pyramiderne og Stonehenge. Der gættes på, at træskulpturen har stået på grænsen til et hedengangent territorium, hvor den enten har budt velkommen eller jaget fremmede på flugt.

Quaternary International, 30. januar New York Times, 22. marts

Krokodillens historie

Vi kender dem som afmålte rovdyr, der hugger fisk, krybdyr, fugle og pattedyr i sig i floder, søer og vådområder, men fortidens krokodiller var mere og andet end nutidens artsfæller.

Krokodiller betegner i dag både de egentlige krokodiller samt alligatorer, kaimaner og gavialer. De i alt 26 nulevende arter minder ganske meget om hinanden og lever langt hen ad vejen på samme måde. Sådan har det dog langtfra altid været. Et nyt studie af hundredvis af gamle kranier og kæber kaster nyt lys over krokodillernes lange evolutionshistorie. De undersøgte fossiler er op til 230 millioner år gamle og repræsenterer hele ordenen af krokodiller og deres uddøde slægtninge. Ved at studere og sammenligne formen og størrelsen på de gamle knogler har biologerne fra University of Bristol i Storbritannien fundet en række tegn på, hvad dyrene formentlig har spist, og hvor hurtigt de forskellige grupper har forandret sig over tid.

De vurderer, at de hedengangne arter var ekstremt tilpasningsdygtige og hele tiden udviklede sig til at udfylde nye økologiske nicher. Blandt andet fristede visse fortidskrokodiller delfinagtige tilværelser til havs, mens andre levede på landjorden som lynhurtige planteædere, lyder det. Forskerne skriver desuden, at de nulevende krokodiller er et resultat af en »konservativ udvikling«, der har stået på i de seneste godt 80 millioner år.

Proceedings of the Royal So-ciety B, 23. marts

Lyt også til Avistid om vaccinen, der endte i bad standing