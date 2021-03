Isens hemmeligheder

Verdens stormagter har øjnene rettet mod Grønland. Der skal snart være valg, og resultatet kan blandt andet få konsekvenser for den fremtidige udvinding af råstoffer fra den grønlandske undergrund. Der er allerede fundet store forekomster af eftertragtede mineraler i de isfrie områder langs kysten i Grønland, og hvad gemmer der sig ikke under den massive indlandsis, som dækker de resterende cirka 80 procent af kontinentet?

Men eftertragtede råstoffer er ikke det eneste, den grønlandske indlandsis gemmer på. Under isen gemmer der sig også et storslået landskab, som intet menneske har set eller betrådt. Et område cirka 40 gange så stort som Danmark, som vi så småt er begyndt at observere ved hjælp af radarmålinger, men som vi endnu ikke forstår. De mere opsigtsvækkende fund dækker indtil videre to meteorkratere og en kløft, der er mere end halvanden gang så lang som den berømte Grand Canyon i USA.

Den grønlandske grand canyon og andre lignende kløfter, der i dag er begravet under kilometertyk is, blev dannet for millionvis af år siden. Skåret ned i den solide undergrund af store floder, der dengang bugtede sig afsted på tværs af et aldeles isfrit grønlandsk kontinent.

Det er i hvert tilfælde sådan, historien er blevet fortalt frem til nu.

Men i 2020 blev der sat spørgsmålstegn ved denne gængse forståelse af de dybe kløfter, der gemmer sig under indlandsisen i Grønland. Kan de i stedet være dannet af et antal katastrofale dræningsbegivenheder, der knytter sig til indlandsisens luner under tidligere varmeperioder?

Spørgsmålet blev stillet af Benjamin Keisling, forsker ved Columbia University i New York, i en artikel, der også tæller flere danske forskere fra Københavns Universitet på forfatterlisten. I et nyt studie har de simuleret, hvordan den grønlandske indlandsis har varieret i størrelse som et resultat af svingninger i Jordens klima, siden den først blev etableret for cirka to en halv million år siden. Vi kalder denne periode af Jordens historie for Kvartæret, og her har indlandsisen under skiftende istider og mellemistider vokset sig større eller er skrumpet ind.

Præcis hvor lille indlandsisen har været under de mange tidligere mellemistider, ved vi ikke med sikkerhed, men noget tyder på, at indlandsisen ved flere lejligheder har været smeltet helt væk. Det er disse scenarier med et isfrit Grønland, som Keisling og medforfatterne har undersøgt, og det er her, de har opdaget en ny mekanisme, der kan forklare de dybe kløfter, vi ser under indlandsisen i dag.

Når indlandsisen fylder det meste af det grønlandske kontinent – som den gør det i dag – presser isens vægt undergrunden ned. De centrale dele af det grønlandske kontinent er i dag presset omtrent en kilometer ned, på grund af vægten fra den cirka tre kilometer tykke indlandsis. Faktisk ligger dele af den centrale grønlandske undergrund flere hundrede meter under havniveau, mens den overliggende is tårner sig op som en højtliggende isslette.

Men i de varmeste af Kvartærets mellem­istider smeltede indlandsisen tilbage og blotlagde herved en enorm fordybning på det grønlandske kontinent. En kæmpe sø, der i starten blev opdæmmet af rester af indlandsisen, men som efterfølgende blev tømt på katastrofal vis.

Ifølge Keisling og medforfatterne har de store vandmængder haft potentialet til at danne dybe kløfter i landskabet over meget kort tid. De estimerer, at en enkelt katastrofal tømning af den enorme indsø kan have skåret så meget som 20 meter ned i den hårde grønlandske undergrund. Med den hastighed skal der så lidt som 40 katastrofale tømninger til for at få dannet den grønlandske grand canyon.

De dybe kløfter, vi observerer under indlandsisen i dag, kan altså være dannet af en række katastrofale begivenheder, der tilsammen kun dækker over ganske få hundrede eller tusinde år – omend de har fundet sporadisk sted i løbet af Kvartæret.

Det er en forklaring, der står i stærk kontrast til den tidligere fortælling; om floder, der har skåret sig ned i det grønlandske kontinent over millioner af år.

Det nye studie har da også mødt kritik. Chefkonsulent Gregers Dam fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland har sammen med kolleger skrevet et modsvar til den nye artikel. Her taler de i stedet for den oprindelige tolkning, at kløfterne må være dannet længe før, indlandsisen blev etableret i Kvartæret.

Dam og kollegerne peger især på én kløft i Grønland, som de tidligere har undersøgt – en kløft, der ligger uden for dagens isrand, og som man derfor kan besøge i virkeligheden og ikke kun behøver observere ved hjælp af radarmålinger.

Uparuaqqusuitsut-kløften, som den hedder, ligger på vestkysten af Grønland mellem Upernavik og Diskoøen. Kløften er cirka 750 meter dyb og minder om kløfterne, man observerer andre steder på Grønland under indlandsisen. Men fordi kløften er blottet for is, kan man også se, at den er fyldt op med sedimenter. Sandsten og lersten og til sidst lag af vulkanske bjergarter. Bjergarter, der er mere end 50 millioner år gamle. Og det fortæller os altså utvetydigt, at denne kløft blev dannet, før den blev fyldt op med sedimenter og vulkanske bjergarter for mere end 50 millioner år siden.

Om alle kløfterne under den grønlandske indlandsis er lige så gamle som Uparuaqqusuitsut-kløften, ved vi ikke. Men en ting er sikker: Det sidste ord er ikke sagt i denne sag.

