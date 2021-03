For nogle år siden var jeg med mit første barnebarn i biografen for at se en moderne udgave af en Far til fire-film. Det gjorde mig utrolig nedslået at høre, hvor mange bandeord manuskriptforfatterne havde følt sig tilskyndet til at indlægge i replikkerne. Det virkede fuldstændig unødvendigt og meget lidt pædagogisk, hvilket helt tydeligt heller ikke var hensigten.

I BØGER #53 skriver anmelder Lars Bukdahl »Sikke dog et forfærdeligt røvhul af et år, 2020! Næsten det eneste, der ikke var ad helvede til, var litteraturen«.

Lidt senere står der »De skidegode bøgers antal«, og endnu senere »bliver vi nødt til at forbandet begræde« dette og hint.

Hvad hensigten med så vulgært sprog i anmeldelser kunne være, står hen i det uvisse. Det kan næppe være for at tiltrække læsere. En litteraturanmelder, som har travlt med at sætte andre skribenters stil og indhold under lup, burde vel gribe i egen barm først?

Lad os få anstændigheden tilbage – også i sproget.