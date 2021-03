Kinas lange arm

Fire danske politikere har fra den ene dag til den anden oplevet en drastisk reduktion i antallet af lande, de kan rejse til uden at frygte at blive arresteret og udleveret til Kina.

Det er, siger iagttagere, et udslag af en kinesisk taktik, hvor international ret bliver brugt som et redskab til at opnå udenrigspolitiske mål.

Frie Grønnes Uffe Elbæk, Katarina Ammitzbøll fra De Konservative og ungdomspolitikerne Anders Storgaard og Thomas Rohden var i slutningen af sidste år involveret, da demokratiaktivisten Ted Hui flygtede fra Hongkong. Det har vakt Kinas vrede og udløst dunkle trusler om et retsligt efterspil.

Uffe Elbæk, der bidrog med et opdigtet mødeprogram for at gøre det muligt for Hui at rejse til Danmark, siger til Weekendavisen, at det kan få store konsekvenser, hvis det kommer så vidt, at Kina udsteder et Interpol-varsel på ham.

Såfremt det mangeårige folketingsmedlem derefter mellemlander i et land med en udleveringsaftale med Kina, er der en reel mulighed for, at han kan blive tilbageholdt og overdraget til de kinesiske myndigheder. Allerede i den nuværende situation kunne han for eksempel ikke finde på at tage til en konference i Thailand. Risikoen er simpelt hen for stor.

»Jeg har indstillet mig på, at mit bevægelsesrum er blevet skåret tre fjerdedele ned. Det kan godt være, at det ikke er nødvendigt at være så forsigtig, men det er den effekt, det har fået. Jeg kan rejse i EU, selvfølgelig Norden, Nordamerika, Australien, New Zealand, Japan. Det er cirka dét, hvis vi snakker om at være helt sikker. For der er jo en masse lande, ikke mindst i Afrika, hvor Kina er massivt inde nu,« siger Uffe Elbæk.

Anders Storgaard, tidligere formand for Konservativ Ungdom, fik for nylig en opringning fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) med besked om, at der var en sikkerhedsrisiko, hvis han rejste uden for Danmarks grænser. Han har ikke fået en egentlig liste over no go-destinationer, men han skal melde ind, hvis han har rejseplaner, hvorefter han vil modtage en vurdering af, om det er sikkert at tage af sted.

»Der er omtrent 50 lande, som har udleveringsaftaler med Kina, men det er ikke kun lande, der har udleveringsaftaler med Kina, som jeg skal koordinere med dem om. Selv ved noget så banalt, som hvis jeg skal over grænsen til Tyskland, skal jeg koordinere med dem,« siger han.

Selvom det på grund af coronanedlukningen er svært at rejse nogen steder, har det allerede haft konsekvenser for hans politiske virke, siger han:

»Jeg har trukket mig fra KUs internationale arbejde, og det gør jeg, fordi jeg jo ikke kan stå i spidsen for alle vores projekter rundtomkring i hele verden, hvis jeg har den sikkerhedssituation, som jeg har. Der er nogle konkrete lande, jeg har været involveret i, som jeg allerede nu godt kan vinke farvel til.«

Alt kan ske

Det er uklart, præcis hvad der fik PET til proaktivt at orientere de fire politikere om den øgede sikkerhedsrisiko, men ifølge forlydender, som Udenrigsministeriet hverken vil be- eller afkræfte, fik de danske myndigheder omtrent samtidig en anmodning fra Hongkong om at bidrage med materiale til en undersøgelse af, om der var grundlag for at indlede en sag mod de fire.

Ifølge Hongkongs sikkerhedskontor, der blandt andet kontrollerer byens politi, er Ted Hui eftersøgt for i alt ni forskellige lovovertrædelser. Kontoret forbeholder sig samtidig ret til at undersøge personer, som er mistænkt for at yde bistand til at hjælpe eftersøgte personer på flugt.

Kinas ambassade i København bakker op om Hongkongs myndigheder. »Hongkong er et retssamfund, og politiet i Hongkong er i sin fulde ret til at handle i overensstemmelse med loven,« siger ambassaden i en e-mail.

Det er uklart, hvor langt Kina vil gå. Alt kan ske. Det kan være, at sagen bliver lagt på hylden. Det kan også være, at Kina pludselig vil udstede en officiel udleveringsbegæring, næste gang en af de fire opholder sig i et tredjeland. Usikkerheden er i sig selv nok til at sætte en stopper for de fleste rejseplaner, siger 24-årige Thomas Rohden.

»Jeg sidder nogle gange for mig selv i en stille stund og kigger på et verdenskort og tænker, at der var en lang række lande, jeg godt kunne tænke mig at have besøgt og brugt min ungdom på at rejse rundt i, og det er ikke en mulighed, men sådan er det jo,« siger Rohden, der er formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab.

»Jeg har ikke så ondt af mig selv i denne her sag. Jeg synes mere, den er af principiel karakter og derfor er vigtig at få diskuteret, fordi den jo meget klart viser, hvordan det kinesiske regime konstant prøver at gå efter kritikere, både i ind- og udland.«

Nogle samfundsforskere kalder det for »lawfare«: Et land bruger loven som et våben til at opnå politiske og diplomatiske mål, fortæller Julian Ku, der er juraprofessor med speciale i blandt andet kinesiske forhold ved Hofstra University i staten New York.

»Det skal øge omkostningerne ved at deltage i aktiviteter, som Kina modsætter sig, og det virker. Det får folks opmærksomhed. Det afskrækker folk fra at gøre det samme som de danske politikere,« siger han.

Han tilføjer, at hvis Kina ender med formelt at anmode om udlevering af de fire danskere, enten fra Danmark eller fra tredjelande, vil det markere en form for kinesisk adfærd, som ikke er set før.

»Kina har tidligere brugt sine udleveringslove mod sine egne borgere og mod folk fra Taiwan og Hongkong, men mig bekendt er det endnu ikke blevet brugt mod ikkekinesere. Det virker ret nyt,« siger han.

Bag lukkede døre

Ifølge kilder, Weekendavisen har talt med, håndterer de danske myndigheder så vidt muligt sagen bag lukkede døre. Jo mere diskret man går frem over for kineserne, jo nemmere er det også for dem at undgå at tabe ansigt, lyder ræsonnementet.

Af samme årsag holder de danske myndigheder kortene tæt ind til kroppen. Dog siger kilderne, at Danmark ved flere lejligheder, og på flere forskellige politiske niveauer, har gjort det klart over for Kina, at hvis det anmoder om udvisning af de fire, vil Danmark ikke efterkomme anmodningen.

Allerhelst ser Danmark, at en sådan anmodning slet ikke bliver afsendt. Det er blevet kommunikeret »fra toppen af det danske udenrigsministerium til toppen af det kinesiske udenrigsministerium«, ifølge kilderne.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger onsdag i et skriftligt svar på et spørgsmål fra Uffe Elbæk, at sagen er blev rejst direkte overfor myndighederne både i Hongkong og Kina, samt med den kinesiske ambassade i København.

»Men lad mig gerne slå fast, at det fra starten har været styrende for Udenrigsministeriets og min offentlige og fortrolige kommunikation samt diplomatiske tiltag at værne om de grundlovssikrede rettigheder i Danmark samt via præventivt diplomati og deeskalering helt at undgå retslige tiltag mod danske borgere, der blot udfolder deres demokratiske rettigheder. Vi arbejder aktivt for den målsætning via diplomatiet både bilateralt og gennem EU,« skriver Kofod.

På EU-plan har Kofod diskuteret sagen med chefen for EUs udenrigstjeneste, Josep Borrell, ifølge Nabila Massrali, en talskvinde. »EU-udenrigstjenesten står klar med yderligere assistance, hvis det er påkrævet,« siger hun i en e-mail til Weekendavisen.

Samtidig har 61 medlemmer af EU-Parlamentet underskrevet et brev til Hongkongs myndigheder, som blev afsendt tidligere i marts, og som blandt andet kræver, at Kina afholder sig fra at udstede en international arrestordre mod Elbæk og Ammitzbøll. Blandt underskriverne er Evin Incir, medlem af parlamentet fra det svenske socialdemokrati.

»Det er et EU-problem. Vi er en union, og en trussel mod en borger i unionen er en trussel imod alle borgere og alle lande i Den Europæiske Union,« siger hun.

Et andet EU-parlamentsmedlem, Charlie Weimers fra Sverigedemokraterna, har også underskrevet det nylige brev og ser hele affæren som en testsag.

»Enten stopper vi denne type fjendtlige, ulovlige, uretmæssige og illegitime overtrædelser af internationale normer nu, eller også vil vores manglende handling sætte en standard for fremtidig kinesisk adfærd og vil helt sikkert blive brugt mod andre i fremtiden,« siger han.

