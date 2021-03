De døde sild i Nissum Bredning Af Magnus Boding Hansen

Sagens bevismateriale ligger i en kummefryser i Nordvestjylland under to poser frosne økologiske jordbær. »16. marts 2020« står der på fryseposen med sort tusch. Den dato blev posens fem døde sild samlet på en stenet strand nord for Nissum Bredning i den vestligste ende af Limfjorden af kummefryserens ejermand, Johan Gadegaard, fotograf ved Dagbladet Holstebro.

»Der lå tusindvis af døde sild. De skvulpede i vandkanten,« husker han.

Scan cool-fryseren står i hans bryggers langt ude på landet ved Bækmarksbro. Der er høns og vintergækker i hans have.

»Noget er helt galt, kan jeg huske, at jeg tænkte. Det er ikke normalt med så mange døde sild. Og i marts i år gentager det hele sig, nu med skarpsild,« siger pressefotografen og viser mig resten af sine datomærkede fryseposer. I dem er der nye fund af skarpsild, også kaldet brislinger, som denne gang er drevet ind ved Grisetåodde lidt øst for Nissum Bredning.

Da han fandt de første sild, ringede han til den lokale miljøaktivist Bjarne Hansen, som straks bad ham indsamle flere af dem.

»De første døde sild sendte jeg til Miljøstyrelsen,« fortæller Bjarne Hansen selv. Vi mødes nærmere gerningsstedet – i hans parcelhus i Thyborøn. Bjarne Hansen er lidt af et navn i byen, som ligger så smukt, hvor Limfjorden møder Vesterhavet. Han har vundet priser for sin indsats for miljøet, heriblandt Rav Aage Prisen, som er Thise Mejeris miljøpris, Fighterprisen, Lemvig Prisen og senest Mogenstrups Miljøpris. Sammen med sin far, Rav Aage, kæmpede han i årtier mod kemifabrikken Cheminova, der fra nabotangen Harboøre stod bag en voldsom forurening, som den danske stat villigt bidrog til ved ligesom fabrikken at hælde gift direkte ud i klitterne ved Høfde 42.

Far og søn dokumenterede katastrofen og råbte længe stop. Begge var tidligere fiskere. Deres aktivisme medvirkede til, at der på den seneste finanslov endelig blev sat penge af til at begynde at rydde op. Efter farens død har pensionerede Bjarne Hansen fortsat sin kamp sammen med Caroline Bloch, en 37-årig kvinde med en tevarmeragtig strikhue på hovedet, som også er aktivist.

Det er hende, der har overblikket i Hansens arkivrum, hvor hun sidder og ordner papirer, da jeg besøger dem. Men hun håber ikke, at hun bliver nødt til at føre arven videre, siger hun: »Det kan ingen rumme.« Der står en »skamstøtte for dansk miljøpolitik« ude i indkørslen. Dagligstuen flyder med bøger om kemi og om embedsværket og med rav samlet af de tre generationer af miljøaktivister.

Miljøstyrelsens skyld

Duoen Bloch og Hansen taler indforstået, næsten kodesprogsagtigt sammen. De har udviklet en teori om årsagen til de døde sild. De mistænker, at det er Miljøstyrelsens skyld:

På en fiskeplads i Nissum Bredning nær strandbredden med de døde sild findes nemlig en af havets skjulte lossepladser. En klapplads hedder sådan én på embedsmandsk. Der findes hundredvis af klappladser i de danske farvande. På dem dumpes med Kystdirektoratet og Miljøstyrelsens tilladelse sand fra blandt andet den løbende udgravning af havne og sejlrender. At klappe hedder det, fordi en pram åbner klapperne i sin bund og lader sandet synke i havet. Over 19 millioner tons sand er ifølge Miljøstyrelsen blevet klappet i det danske hav fra 2013-19. Meget af det vurderes at være ufarligt. Andet er beviseligt forurenet.

Både før sildedøden sidste år, og da det skete igen i marts, var der forinden blevet dumpet sand tæt på, hvor sildene døde – fra udgravningen af sejlrenden Sælhundeholm Løb. Aktivisternes teori er nu, at dét sand er dødsårsagen. Sejlrenden passerer nemlig tæt forbi Rønland, en halvø ved Harboøre, som siden 1950erne har huset Cheminovas dysterrøde kemifabrik. Grunden er så forurenet, at firmaet hvert år skal pumpe 200.000 m3 beskidt grundvand op ved grunden for at minimere spredningen af forurening til Nissum Bredning.

Sejlrendesandets præcise miljøtilstand er ikke desto mindre omgærdet af en vis mystik. Den løber lige forbi fabriksgrunden omtrent en kilometer ude.

Om aktivisternes teori faktisk holder, er udokumenteret. For da Kystdirektoratet på baggrund af Miljøstyrelsens vurdering gav tilladelse til at dumpe sandet fra sejlrendeudgravningen lidt derfra – på en østersbanke i Nissum Bredning – blev sandet ikke undersøgt. Styrelsen lavede kun en såkaldt »screening«. Det vil sige, at de fra klapkontoret i Odense foretog en skrivebordsvurdering. De fandt en anden og forureningsfri undersøgelse et stykke derfra og konkluderede, at en egentlig test af sandet var overflødig.

Det er kutyme at gøre sådan, og det er fuldt lovligt. Sejlrendesandet fik i dette tilfælde sågar den lempeligere kategorisering »bypass«. Den gives, når klapningen vurderes at være særligt uproblematisk. Den konklusion var baseret på, at sand i sejlrenden er vandret ind fra Vesterhavet, og at kystsand almindeligvis er mindre forurenet.

Det er noget værre formrytteri, mener Bjarne Hansen.

Han siger, at myndighederne med vilje overser forureningsfaren fra Cheminovas gamle giftgrund:

»Miljøstyrelsen gør sig dummere, end den er. Hvis de rent faktisk havde undersøgt sandet fra sejlrenden, ville de måske have fundet de samme pesticider og tungmetaller, som tidligere er blevet fundet i sand mellem sejlrenden og Rønland,« spekulerer Hansen over rundstykker med tandsmør.

Han printer en tyk rapport fra 2001 til mig. Rapporten blev lavet, før man satte vindmøller op i havet ud for Rønland. Den undersøgte bunden 21 steder for at afgøre, om den var forurenet. Seks steder – som aktivisten på grund af deres placering gætter på er de mest forurenede – blev der aldrig offentliggjort resultater fra.

I de 15 offentliggjorte prøver fandt man pesticider, i halvdelen af dem også tungmetaller som bly, arsen, krom og kviksølv. Dog ikke i større mængder end, at vindmøllerne kunne opføres. De står i dag og drejer rundt. Men at smide sand gravet op tæt på grunden i havet uden først at undersøge det for gift er »alligevel for galt«, mener Hansen.

Algernes skyld

Og så er vi tilbage ved sildene i kummefryseren. Hansen har nemlig mistet tilliden til, at Miljøstyrelsen er til at regne med, og bruger nu kummefryseren som en slags bankboks – indtil han kan få nogle andre til at analysere sildene.

Sine første døde sild sendte han til netop Miljøstyrelsen. Men de blev aldrig undersøgt for pesticider og tungmetaller, sådan som han ellers foreslog dem at gøre for at fastslå, om hans teori holder vand.

Tværtimod fremgår det af hans lange mailkorrespondancer med myndighederne, som Weekendavisen har læst, at Miljøstyrelsen havde svært ved at tage hans teori alvorligt. De tilbød en anden forklaring: at sildene var døde af alger, enten af Pseudochattonella sp eller af Karenia mikimotoi. Det er algearter, som kan være giftige for fisk, og som var observeret i Limfjorden omkring gerningstidspunktet – men i Løgstør Bredning helt ovre på den anden side af Mors.

Hansen oplevede sit forsøg på at få sine fisk undersøgt sådan her: »Styrelsen svarer mig, før de har set mine sild, at det er alger, der har dræbt dem. Man må tage hatten af for, at de er så skråsikre,« siger han sarkastisk.

Miljøstyrelsen sendte hans sild til Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua, for at få dem testet for alger og for virus. Ingen af delene kunne dog påvises, da svarene 17. april 2020 var klar. Alligevel analyserede de heller ikke derefter de døde sild for pesticider og tungmetaller.

I en mail afviste en marinbiolog fra Miljøstyrelsen Hansens teori som usandsynlig. De døde sild blev ifølge mailen fundet en hel måned efter, at sejlrendesandet var blevet dumpet, og »hverken havbunden, andre fiskearter eller krabber fejlede noget«. Hansens skriftlige indvending – at sild er en af de fisk, der reagerer først på forurening – fik han ikke et svar på.

»Og så en dag ringede de og fortalte mig, at nu var sildene rådnet,« siger Hansen.

Da dét skete, skrev kummefryserens ejermand i en mail til Bjarne Hansen, at de hellere måtte beholde deres egen samling af døde sild: »Skal vi ikke holde den i baghånden?«

Bjarne Hansen understreger, at deres teori »kun er en teori«. Han ved ikke, om gift fra Rønland dræbte sildene. Men han mener, at Miljøstyrelsen burde efterforske den mulighed.

Den udokumenterede påstand har dog ikke forhindret en del østersfiskere i at stille sig på Hansens side. Flere har allerede draget ganske opsigtsvækkende konsekvenser af mistænkeliggørelsen af Miljøstyrelsen i den aktuelle sag og har i år frasagt sig deres kvote til at fiske østers i Nissum Bredning.

Det har de af frygt for forurening. Engang blev Nissum Bredning af fiskere kaldt »æ bette hav«, fordi dens salte vand var så fuld af liv. Men i dag har flere fiskere fået døde østers og sild i skraberedskaberne, og de fortæller, at dét er noget nyt.

En af fjordfiskerne, Allan Bach fra Humlum, opsummerer til Weekendavisen manges holdning:

»Myndighederne ødelægger en yngleplads for vores østers ved at klappe. Uanset om sandet er forurenet med gift eller ej, så dræber det vores østers at smide mange tusinder tons sand oven på dem. Alle ved, at Rønland er et giftigt sted, så hvorfor er det overhovedet lovligt at smide sand fra tæt derpå oven på en fiskeplads? Det endda én ved et beskyttet naturområde.«

Bach henviser til, at det meste af Nissum Bredning er Natura 2000-område: en EU-betegnelse for sjælden, truet og karakteristisk natur, som der skal passes ekstra godt på. Det er ifølge Bach »helt grotesk« at klappe sand sådan et sted. Han føler sig dårligt behandlet: »Der er så få tilbage af os fiskere, så de tryner os bare og er ligeglade med os.«

Det seneste år er jeg jævnligt blevet kontaktet af fiskere fra hele landet, der ligesom Bach føler sig afmægtige over for al den klapning. Ifølge en granskning foretaget af Ingeniøren denne vinter er hver ottende klapning de senere år sket i Natura 2000-områder – måske i strid med loven, vurderede eksperter i fagbladet. Også havneslam, som forurenes af skibenes bundmaling, dumpes i de beskyttede naturområder. Dét har Miljøstyrelsen siden 2018 givet 12 tilladelser til. I flere tilfælde uden fysisk at have undersøgt havneslammet først.

Flest mails har jeg fået fra Kerteminde-fiskeren Hans Jacob Jensen, som hævder, at klapning af giftigt havneslam fra Lindøværftet og Odense Havn har ødelagt fiskebestande og silds gydepladser.

Ifølge andre er det ikke kun naturskatte, der er truet. Den pensionerede kemiingeniør og amatørarkæolog Helge Hansen skrev i efteråret, at havneslam fra Skælskør Havn med zink og kobber i dumpes i et Natura 2000-område mellem Omø og Agersø ud for Sydvestsjælland, hvor han har studeret en vikingeskat af smykker og våben fra Svend Tveskægs tid. Skatten menes at være gået til bunds efter et søslag omkring år 1000.

Også fuglekendere fra Omø har delt deres bekymringer for områdets fuglebestande med mig. For tiden ønsker Kolding Kommune at dumpe havneslam fra tilblivelsen af deres »bæredygtige« Marina City ved naturskønne Trelde Næs i Lillebælt – en kilde til betydelig vrede i lokalaviser på den egn.

Alt foregår efter bogen

Miljøstyrelsen ønsker kun at udtale sig per e-mail til Weekendavisen. Kontorchef Bettine Aundrup oplyser, at alt foregår efter bogen, også når der klappes i Nissum Bredning. Rapporten fra 2001 om vindmøllebyggeriet viste ifølge hende kun små mængder tungmetaller og pesticider.

Hansen hæftede sig ved den rapport, fordi seks af dens 21 bundprøver aldrig blev offentliggjort. Hvad der er blevet af de seks prøver, ved Aundrup ikke, men hun stoler på rapportens konklusion. Hun skriver, at en undersøgelse fra 2016-17 i vandet mellem sejlrenden og Rønland fandt, »at der ikke er indikationer på en løbende forurening«. Det klappede sejlrendesand er ikke blevet testet, medgiver hun, men det skal det heller ikke ifølge loven. Og at det ikke blev testet, skete på fagpersoners foranledning:

»I denne konkrete sag vurderede Miljøstyrelsen, at sedimentet var tilstrækkeligt rent, og at det derfor ikke var nødvendigt at tage nye analyser. Dette skyldes først og fremmest, at Sælhundeholm Løb oprenses årligt på grund af stor materialevandring fra Vesterhavet, samt at der ikke var forureningskilder i nærheden af opgravningsstedet,« skriver Aundrup.

– Rønland er ikke forurenet? En kæmpestor kemifabrik er ikke en forureningskilde?

»Der er kendt forurening på Rønland, som stammer fra Cheminovas produktion,« svarer hun, men fortæller samtidig, at undersøgelser har vist, at »iværksættelse af afværgeforanstaltningerne på Rønland har hindret ny forurening i at nå Nissum Bredning«.

– Så det var forkert, da du først skrev, »at der ikke var forureningskilder i nærheden«?

»Nej, det var ikke forkert. Når vi i forhold til ansøgninger om klapning eller bypass taler om potentielle forureningskilder, mener vi de kilder, som vi vurderer faktisk ville kunne bevirke forurening af det pågældende sediment,« svarer kontorchefen.

Kontorchef Aundrups svar i rentekst: Der er forurening på Rønland, men ikke en forurening, som vurderes at kunne nå sejlrenden. Og derfor ikke én, som det giver mening at undersøge sandet for.

Det er ikke vores logik

Klapning i og nær beskyttet natur er ifølge kontorchefen tilladt, når det kan ske forsvarligt.

Der foretages hver gang »en vurdering af, om området vil blive påvirket væsentligt i forhold til grundlaget for, at området er beskyttet. Når et område er udpeget som Natura 2000-område, kan det altså være på forskellige grundlag. Det kan for eksempel være til beskyttelse af bestemte fugle eller til beskyttelse af andre dyrearter, der lever i området, eller til beskyttelse af bestemte naturtyper. Der kan derfor også være meget stor forskel på, om klapning kan risikere at påvirke det konkrete område og den pågældende dyreart eller naturtype.«

– Så hvis et område er Natura 2000 for at beskytte fuglene, må man med jeres logik godt behandle det på en måde, så sild, brislinger og østers dør?

»Nej, det er ikke vores logik,« svarer kontorchefen og gentager det med de grundige faglige vurderinger. I øvrigt er der, tilføjer hun, »ingen dokumentation for, at hverken klapning eller bypass forårsager fiskedød«.

Det er sådan en dokumentation, Bjarne Hansen stadig forsøger at skaffe i sagen om de døde sild i Nissum Bredning.

For nylig blev han kontaktet af en kvinde, der ønsker at være anonym i offentligheden. Hun tilbød ham 20.000 kroner af sine private midler til at undersøge kummefryserens døde sild.

Bjarne Hansen leder nu efter efter et analysefirma, som kan foretage undersøgelserne. Fødevarestyrelsen har fortalt ham, at de på grund af corona ikke kan hjælpe for tiden.

