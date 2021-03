På torsdag indleder det danske herrelandshold VM-kvalifikationsturneringen mod Israel i Tel Aviv. Herefter venter et fortættet program mod et spraglet udpluk af den europæiske fodboldfamilie: Moldova, Østrig, Skotland og Færøerne fordelt på otte måneder frem mod afgørelsen i det sene efterår.

Den første destination er påfaldende. Israel blandt europæere? Den geografiske forskydning skyldes naturligvis, at en række arabiske lande i årevis har nægtet at spille mod israelerne. Hvis landets klubber og landshold ønsker udenlandsk modstand, må de se mod Europa.

Midt i denne sportspolitiske brændemærkning indleder Kasper Hjulmands danske landshold meget passende sit togt mod næste års VM i Qatar. En slutrunde, som Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdet bør holde sig fra.

Qatar er blandt verdens rigeste lande, men også i Doha er man klar over, at undergrunden en dag vil være tømt for olie. Derfor satser man benhårdt på at omskabe sit image for at tiltrække turister og udenlandsk kapital. Et af midlerne er sportsvaskning i form af værtskaber, medie­rettigheder og partnerskaber med forbund, turneringer, klubber og profiler i sportsgrene som tennis, golf, gymnastik, motorsport, atletik, svømning, håndbold – og fodbold. I dette ridt mod omverdenens gunst skyes ingen midler.

Sidste år udsendte det amerikanske justitsministerium på baggrund af FBIs efterforskning et anklageskrift, der i detaljer viser, hvordan mindst tre medlemmer af det internationale fodboldforbund FIFAs eksekutivkomité frem mod VM-tildelingen i 2010 modtog millioner af dollar til gengæld for deres stemme på Qatar.

I den lille golfstat fæstes hundredtusinder af migrantarbejdere til at bygge faciliteter og infrastruktur. Inden for rammerne af det såkaldte kafala-system kontrolleres unge mænd og kvinder fra Afrika og Asien under slavelignende forhold. En hushjælp eller bygningsarbejder får sit pas inddraget, bliver usselt betalt og stavnsbindes til sin arbejdsgiver i årevis.

I februar kunne den britiske avis The Guardian afsløre, at mindst 6.750 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i forbindelse med byggeriet af syv stadioner, en lufthavn, motorveje, hoteller og hele beboelseskvarterer, siden sheik Tamim bin Hamad al-Thani og Qatar sikrede sig VM-værtskabet for godt ti år siden.

Menneskerettighedsorganisationen FairSquare Projects vurderer, at en »betragtelig del« af disse dødsfald er knyttet til selve VM-byggerierne. Dertil kommer et formentlig enormt mørketal. Med i undersøgelsen er ikke migrantarbejdere fra Filippinerne og Kenya, to af sheikernes foretrukne territorier for rekruttering.

Læg dertil, at Qatar ingen fodboldtraditioner har. Landets egentlige befolkning tæller 300.000 mennesker. De resterende 2,3 millioner er udlændinge uden statsborgerskab. I Doha er elitesport alene storpolitisk manipulation.

DBU vil ikke boykotte VM-slutrunden i Qatar »for nuværende«, som det hedder på forbundets hjemmeside. I stedet vil man tale et alvorsord med værterne: »DBU mener, at kritisk dialog med arrangørerne og politisk tilstedeværelse i Qatar lægger et nødvendigt pres og skruer tempoet op for den positive udvikling for både menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i Qatar.«

Den positive udvikling? Samme vammelkonstruktive ånd slippes ud fra andre nationale forbund i Europa. Således meddelte det tyske fodboldforbund (DFB) tirsdag i sidste uge til tv-stationen ARD, at VM-slutrunden i Qatar »takket være fodbolden vil frembyde chancer for at anspore og fremskynde den nødvendige forandringsproces i Qatar«. Og hvis denne flom ikke var kvalm nok: »Fodbolden har for længst bevist, at den har kraften til at bygge bro over grænser og skabe grundlag for forbedring.«

Elegante omklædningsfaciliteter til VM-holdene. Men der skal slet ikke være anledning til at klæde om, VM i Qatar skal boykottes. Der er grænser for diktaturløjerne selv for dedikerede fodboldfans: 44,4 procent af danskerne mener, at det vil være på sin plads. Foto: Hassan Ammar, Scanpix Elegante omklædningsfaciliteter til VM-holdene. Men der skal slet ikke være anledning til at klæde om, VM i Qatar skal boykottes. Der er grænser for diktaturløjerne selv for dedikerede fodboldfans: 44,4 procent af danskerne mener, at det vil være på sin plads. Foto: Hassan Ammar, Scanpix

Her må man spørge: Hvad er det, der skal føres dialog med Qatar om? De 6.750 mennesker er jo døde. Man må gå ud fra, at DBU og andre forbund allerede for otte-ti år siden påtalte den kyniske tilsidesættelse af hensynet til de fattige migranters liv og førlighed. Derfor vil det nu være helt naturligt at meddele qatarerne: I opfylder ikke de betingelser, som vi aftalte – og vi vil ikke være med til det svineri.

Det forudsætter en afstumpet ligegyldighed at ville acceptere dette uhyggelige morads til gengæld for lidt passiar. Tiden for dialog er for længst forpasset. Facit foreligger, og der er ikke mere at tale om.

Sidste år lykkedes det Qatar at overbevise FNs faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål (ILO) og International Trade Union Confederation (ITUC) om, at man vil styrke arbejdstagernes mobilitet og hæve mindstelønnen. Men som Migrants Rights Network for nylig kunne fortælle, barsler landets rådgivende forsamling, Shura-rådet, med en række anbefalinger, der reelt vil annullere reformerne.

Som den utrættelige norske journalist Andreas Sel­liaas har påvist, er både ILO og ITUC blevet udstyret med milliondyre domiciler i Qatar. Siden har de to organisationer ikke sagt et pip. Det er måske dét, der menes med dialog?

Kvalificerer Danmark sig til VM, men vælger at blive hjemme, vil DBU gå glip af indtægter. Og ja, landsholdet vil gå en uvis fremtid i møde. Ifølge det tyske tv-magasin Sportschau koster det 40.000 schweizerfranc at melde afbud til VM efter kvalifikationens indledning. Desuden – og det er naturligvis det mest alvorlige – kan FIFAs disciplinærkomité udelukke »det pågældende medlemsforbund fra deltagelse i fremtidige FIFA-turneringer«.

Hvis dette er prisen, så lad det være prisen. Så må vi tage en årrække uden landsholdsfodbold. Det er ikke værd at sende Danmarks landshold ned på græsplæner, der er rullet ud over tusinder af migrantarbejderes lig.

Med Qatar-protesterne er der taget hul på et længe savnet opgør med udviklingen i international fodbold. Et opgør med den vulgære FIFA-korruption, med underdanigheden over for autoritære regimer, med feudalherrernes obskøne sportsvaskning. Hvad vi er vidner til, er fodboldens MeToo-øjeblik med sheik Tamim i rollen som Harvey Weinstein. Folk har fået nok.

I sidste uge viste en Voxmeter-måling, at 44,4 procent af danskerne støtter en boykot, mens kun knap en tredjedel mener, at landsholdet bør deltage i Qatar. Samtidig opfordrede den store tyske supportersammenslutning ProFans i en offentlig erklæring DFB og die Nationalelf til at blive hjemme: »En susende fodboldfest på tusinder af migrantarbejderes grave – at deltage i dén ville være enden på al etik og værdighed. Hvis DFB vil bevare en sidste rest af troværdighed, må forbundet melde afbud til denne turnering, og dét omgående.«

En mand med en fodbold i ørkenen. Lille, stenrige Qatars mangeårige forberedelser til VM-værtskabet næste år har budt på flere skandaler. Foto: Mikhail Aleksandrov, Getty Images En mand med en fodbold i ørkenen. Lille, stenrige Qatars mangeårige forberedelser til VM-værtskabet næste år har budt på flere skandaler. Foto: Mikhail Aleksandrov, Getty Images

Allerede i sidste måned fastslog det hollandske parlament, at hverken kongen eller premierministeren vil være til stede under VM. Senest aflyste landets udenrigsministerium et erhvervsfremstød i Qatar, mens også den estimerede græsproducent Hendriks Graszoden afbrød samarbejdet med VM-værterne. Den hollandske virksomhed, der har lagt græs til tre EM-slutrunder, skulle have leveret spilleunderlaget i arenaerne i Qatar.

På norske NRKs hjemmeside støttede 81 procent af 11.000 brugere tidligere på måneden en boykot. Landstræner Ståle Solbakken har talt for at igangsætte »en europæisk bevægelse«, som skal sætte Qatar under pres. Syv af landets professionelle klubber har opfordret fodboldforbundet (NFF) til at blive hjemme, og bedre blev stemningen bestemt ikke, da FIFAs generalsekretær, Fatma Samoura, forleden på et videomøde med NFF, Amnesty International, ILO og repræsentanter for flere norske klubber hånede Qatars kritikere.

»Hvis vi kun skulle give VM til lande, som er fuldt demokratiske og lever op til menneskerettighederne, så er der fem lande, som kan arrangere fodbold-VM,« sagde Samoura ifølge flere af mødets deltagere.

Herhjemme har DBUs egen hovedsponsor, Arbejdernes Landsbank, givet udtryk for, at man næppe tager med til Qatar. Imens taler Danmarks na­tionalforbund udenom. For hvad så med Mærsk og Arla? De handler jo gladelig med qatarerne.

I DBUs egen podcast mente landstræner Hjulmand – der har brugt en hel selvbiografi på at forklare os, at hans arbejdsgivers slogan »En del af noget større« forpligter – at en boykot af Qatar kun kan komme på tale, hvis den effektueres »fra Folketingets side«. Dét selvom kulturminister Joy Mogensen (S) på et samråd i januar understregede, at det ikke er hendes opgave »at spænde idrætslivet for en politisk vogn«. Vurderingen »må ligge hos idrætsorganisationerne«, slog Mogensen helt korrekt fast.

I stedet har landstræneren mellem den ene urovækkende rapport efter den anden fra Human Rights Watch og Amnesty fundet tid til at give os postkoloniale lektier for: »Jeg ved ikke, hvor mange drengebørn vi hev ud af bygder i Grønland, (...) et kæmpe overgreb på børn. Jeg har rejst en del i Afrika og set Fort Christiansborg i Accra i Ghana. Altså, det er os, der har forårsaget så meget smerte og så mange vanvittige ting i Afrika, og vi taler om menneskerettigheder ...«

Hvad så, hvis en spiller vil boykotte slutrunden af egen vilje? »Det vil jeg støtte fuldstændig. Jeg kan godt lide spillere med holdninger,« sagde Hjulmand i samme podcast. At sende aben videre til politikerne og de enkelte spillere er et udtryk for gennemført fejhed.

DBUs figenblad har længe været, at Amnestys danske afdeling anbefaler kritik frem for boykot. Men måske ikke meget længere ...

»Man må sige, at sådan nogle tal her skubber i den retning (mod en boykot, red.),« sagde generalsekretær Trine Christensen til Radio4 i februar. »Vi har talt om det, og jeg tror aldrig, vi har været så tæt på det,« sagde hun i sidste uge til Ekstra Bladet.

Migrantarbejdere ved Khalifa International Stadium i 2018 i Doha. Arkivfoto: AFP, Scanpix Migrantarbejdere ved Khalifa International Stadium i 2018 i Doha. Arkivfoto: AFP, Scanpix

Der findes naturligvis ikke en på forhånd defineret grænseværdi for, hvor danske sportsudøvere bør stille op. Det er altid en vurdering fra gang til gang. For hvad med Kina, der snart afholder vinter-OL? Eller Rusland? Der var gode grunde til at overveje en boykot af det russiske fodbold-VM i 2018, men i det tilfælde var der først og fremmest tale om storpolitik, som hverken FIFA, DBU eller andre medlemsforbund har nogen indflydelse på. I Qatar står vi med en katastrofe, som er fodboldens eget anliggende.

VM i fodbold er klodens største tilbagevendende begivenhed målt på økonomi, medieopmærksomhed og følgeskab. Men en boykot er ikke et blåøjet ønske om at ville forandre verden. Det er heller ikke, som Danmarks Idrætsforbund ganske uhyrligt mener, »ren symbolpolitik«. Det handler om at sætte foden ned.

Omfanget af de skandaløse forhold er en konsekvens af qatarernes forberedelser af FIFAs og dermed også DBUs fodboldfest. Qatars sheiker er bygherrer på vegne af os, og nu er motorvejsbroerne og arenaernes betonpiller tilsølede af tusinder af maltrakterede lig.