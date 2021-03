Vend kajakken! Af Poul Pilgaard Johnsen

Myten om racisme i Grønland – altså danskernes racisme mod grønlænderne – er mere konstant end indlandsisen.

»Strukturel racisme er udbredt. Dansk er systemets sprog og magtens sprog,« lød en udtalelse fra en grønlandsk billedkunstner forleden i Politiken under overskriften Hun bærer koloniseringens komplekse historie i sig.

Påstanden blev viderebragt helt ukritisk, og det er typisk. Danskerne lider permanent af strukturel dårlig samvittighed over den såkaldte kolonitid, og det er både upassende og helt utænkeligt at sætte spørgsmålstegn ved udsagnet.

Glemt eller fortrængt er det faktum, at Grønland ikke var en koloni – i hvert fald ikke statsretligt set. Grønlænderne blev betragtet som et ligestillet nationalt mindretal inden for det dansk(-norske) rige. Og skal vi endelig tale om kolonimagt, var Danmark i hvert fald en meget blød en af slagsen med fuld retssikkerhed for alle, beskyttelse langt hen ad vejen af inuitternes sprog og kultur – de var i øvrigt selv kolonisatorer, for nordboerne var jo i Grønland først – og uden synderlig anvendelse af tvang.

Og jo, det er da sandt, at 27 fangerfamilier blev tvangsflyttet i 1953 for at give plads til en udvidelse af Thulebasen, men det blev folk altså også i den sydlige del af kongeriget, hvis det var nødvendigt af militære årsager. Således blev 120 familier i Oksbøl i Sydvestjylland tvangsflyttet sidst i 1960erne af præcis samme årsag.

Også når det gælder synet på hverdagsracismen, burde man måske vende kajakken, for meget tyder på, at racismen i virkeligheden går den modsatte vej.

»Det at være dansker i Grønland kan være en direkte billet til racisme og eksklusion,« skrev journaliststuderende Kristian Duch, der er vokset op i Grønland, sidste år i Information og berettede:

»Til tider tog danskerhadet så hårdt fat, at jeg i undervisningstimer lagde ører til lærervikarers formanende belæringer om, at danskere var det største onde på denne jord. Tilråb og racistiske bemærkninger lod sig høre både på skolegangene og ud fra vinduer, når jeg gik på gaden.«

Allerede i 2002 oplevede Jesper Skovgaard det samme, og efter 14 måneder i Nuuk pakkede han og kæresten deres ting og rejste tilbage til Danmark:

»Fordommene heroppe – eller lad os kalde det kære barn ved rette, men grimme navn, racisme – trives i bedste velgående blandt en stor del af befolkningen. Udtryk som ’skrid hjem til Danmark’ og ’dumme dansker’ oplever både jeg og mine danske kolleger jævnligt.«

I 2007 besluttede hjemmestyret at »grønlandisere« embedsapparatet og – uanset kvalifikationer – besætte de højeste poster med grønlandsktalende. Signalet var til at forstå: Danskere er ikke velkomne på topposter i Grønland.

Forskelsbehandlingen fortsatte, da den grønlandske partileder Hans Enoksen i 2018 plæderede for at udrense alle danskere og udlændinge, der ikke var »hjemmehørende grønlændere«, fra bestyrelserne i hjemmestyrets selskaber.

Den grønlandske politiker Naaja Nathanielsen har i et interview fortalt, at hun »ugentlig støder på episoder og småsnak«, som hun betegner som racisme over for alt, der kan knyttes til Danmark. Og i journalisten Marianne Krogh Andersens bog Grønland – Mægtig og afmægtig citeres en grønlandsk mor, der er gift med en dansk mand:

»Rejs hjem til Danmark, sagde klassekammeraterne til min datter, selv om hun taler grønlandsk til dem. Men problemet er, at hun har lys hud og blå øjne.«

Det er da vist racisme i rendyrket form, og i Grønland er den åbenbart blevet strukturel.

