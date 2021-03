Lad de små børn

Jennifer Bilek bor i New York City. Men hun er bange, så det sidste års tid har hun holdt sig væk fra sit hjem. I øjeblikket opholder hun sig i en af de sydlige stater i USA – hun vil ikke fortælle hvilken. Det skyldes, at hun som skribent for blandt andet The Federalist og på sin blog The 11th hour skriver krast og kritisk om transkønnede. Eller måske rettere om den industri, der står bag de moderne borgerrettighedsbevægelser, som kampen for de transkønnedes rettigheder hører under.

»Det kan være ubehageligt, ja, decideret farligt,« fortæller hun på Skype og lister flere eksempler på kollegaer, der har fået deres hjem vandaliseret eller er blevet tæsket og truet på livet af transkønsaktivister. Bilek er journalist, feminst og har selv været aktivist gennem flere årtier. Hun har, som hun siger, set lidt af hvert, når det kommer til ekstreme holdninger. Og, forsikrer hun, det er ikke, fordi hun er imod transkønnede eller ikke under dem retten til at leve deres liv, præcis som de ønsker det. Faktisk tværtimod.

»Det er, som om man over en bred kam tager de svageste i samfundet og påstår at redde dem og kæmpe for deres rettigheder, samtidig med at man skamløst malker dem for deres integritet og goodwill i den brede befolkning,« siger Jennifer Bilek. I kønsfrigørelsens navn presser kommercielle interesser unge til at begå handlinger, der vil få følger resten af deres liv, mener den amerikanske feminist.

Bøder på halvanden million

Så vidt er det ikke nået i Danmark, skønt debatten også her er ved at indfinde sig. Det skete ikke mindst i denne uge, efter at et flertal i Etisk Råd anbefalede at sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte fra 18 år til ti år.

Det er i den alder, sagde rådets formand, Anne-Marie Axø Gerdes, i Kristeligt Dagblad, at børn begynder at få en mere fast idé om deres egen kønsidentitet. »Samtidig er det den alder, hvor puberteten starter, og kroppen begynder at udvikle sig til enten mand eller kvinde. Ender et barn med at skulle i hormonbehandling, er det også i den alder, man typisk indleder den.«

Rent formelt består det juridiske kønsskifte ikke i mere og andet end at bestemme, om der står et lige eller ulige ciffer i slutningen af ens personnummer. I Danmark har det siden september 2014 været en mulighed for borgere over 18 år, og på de fem et halvt år har 1549 danskere juridisk skiftet køn.

Et næsten enigt Etisk Råd står bag anbefalingen om de tiåriges ret til selv at afgøre deres køn. En anbefaling, der har fået applaus fra blandt andre SF og Enhedslisten, men også et ønske fra De Konservatives ligestillingsordfører, Birgitte Bergman, om, at der ville træde en voksen ind i stuen.

I USA har diskussionen om transkønnedes rettigheder været i fuld gang i medierne, på barrikaderne og hos lovgiverne, lige siden Laverne Cox i 2014 fra forsiden af Time Magazine og i artiklen »The Transgender Tipping Point« gjorde det cool at høre til blandt landets angiveligt halvanden million transkønnede borgere. Siden da har den relativt lille gruppe af mennesker, som T’et i LGBT+ dækker over, fundet momentum. Den transkønnede rettighedsbevægelse har vokset sig stor, stærk og magtfuld.

I New York City kan formastelige i de grelleste tilfælde få bøder på op til 250.000 dollar (halvanden million kroner), hvis man med vilje ikke bruger »et individs foretrukne navn eller titel«. Det kan eksempelvis være at kalde en transkønnet kvinde for »ham« eller »hr.«, når vedkommende har bedt om at blivet tituleret som kvinde.

Samme tarif gælder for den arbejdsgiver, der kræver uniformeret personale med slips eller kjole baseret på det fysiske køn. Eller at nægte en transkønnet mand at bruge kvindetoilettet, selv hvis andre kvinder måske finder det stødende eller sært at have en – fysisk set – mand i boksen ved siden af.

De seneste fire-fem år har transkønnede børns rettigheder og muligheder for selv at bestemme, hvem eller hvad de føler sig som, været i fokus. Samtidig er en veritabel industri af beslægtede forretninger og klinikker skudt op som paddehatte over hele landet. Alt fra medicinske kønsskifteklinikker til psykolog- og terapiforløb til børn og forældre. Eller hvad med selvhjælp fra det ellers velansete modemagasin The Cosmopolitan, der gennem illustrerede artikler lærer teenagepiger at binde deres bryster forsvarligt ind, så man ikke kan se, at de er kvinder.

Chikane og kapitalismekritik

Helt uden knyster har fremvæksten ikke været. Flere amerikanske kommentatorer og kritikere har peget på bevægelsens ultimative krav og kontante retorik. Mest markant tages der afstand fra det stigende antal af tilfælde af repressalier mod kritikere.

Dels de virtuelle, hvor forældre, der ikke vil tillade, at deres barn bliver ordineret medicin, der standser deres pubertet, hænges ud med navn og billede på sociale medier. Dels de fysiske, hvor adskillige transkønnede og tilhængere møder op til offentlige arrangementer, de ikke bryder sig om indholdet af, og ødelægger lokaler og talernes materialer, lover tilhørerne tæsk og larmer så meget, at arrangementet ikke kan gennemføres.

Men Jennifer Bilek angriber hele debatten fra en uventet kant, som vel må betegnes som noget så gammeldags som kapitalismekritisk. Det er ikke de transkønnedes rettigheder, den amerikanske feminist er ude efter, men den industri, hun mener udnytter en marginaliseret gruppe.

»Lad mig lige bakke nogle år tilbage,« fortsætter hun.

»Jeg har haft med LGBT+-bevægelsen at gøre, siden den fik luft under vingerne i kølvandet på aids i 1990erne. Det drejede sig dengang meget konkret om nogle stakkels mennesker med en bestemt seksualitet, som både havde risiko for at blive ramt af en dødelig sygdom og oven i det måtte tåle at blive skammet ud af mange medborgere. I dag bliver tingene grebet radikalt anderledes an. Det drejer sig i langt højere grad om store firmaer og investeringsfonde, der har fået øje på en populær protestbevægelse med et godt forretningspotentiale, og som har besluttet sig for at give de transkønnede en stemme, for deres sag er oppe i tiden.«

Den forretning er der ikke meget godt at sige om, mener Jennifer Bilek.

»Det er svært at forestille sig andre rettighedsbevægelser være så uløseligt tæt forbundet med den kapitalistiske markedsplads som de transkønnedes. Under dække af sociale rettigheder, som ingen kan være uenige i, kan bevægelsen bruges til at sælge alt fra mode, makeup, hormoner, operationer, film og tv-serier til psykologiske behandlinger og undertøj. Det kan godt være, at der står nogle 13-årige med blåt hår i front og råber op om deres ret til at bestemme over egen krop, men man skal ikke være blind for, at der lige bag dem står en industri, som milliardær-filantropister, teknologifirmaer, medicinalindustrien og bankerne investerer absurde beløb i.« Bilek kommer med et eksempel:

TomboyX er et amerikansk firma, der fremstiller undertøj. En tomboy er en drengepige. Hun opfører sig og ser ud, som drenge normalt forestilles at gøre det; håret i grydefrisure, ingen eller sparsom makeup, godt med bandeord i vokabulatoriet og så ellers træhuler, smugrygning og øl af flasken. I deres reklamekampagner taler TomboyX direkte til børn og unge. Det er et budskab om, at svaghed er styrke. Føler man sig ikke helt på toppen som kvinde midt i sin pubertet, kan man vælge at være en dreng i stedet. Historien handler om frihed og retten til at have et liv uden restriktioner eller forventninger fra omverden. Reklamerne tænder Jennifer Bilek af.

Hun fortæller om en reklame, der blev vist for ikke så længe siden, med et billede af en køn ung kvinde med dobbelt mastektomi – kirugisk fjernelse af begge bryster. Hun havde et par af firmaets boxershorts på og var ellers i bar overkrop, så man kunne se arrene på brystet fra operationen. Nedenunder stod teksten: »Dette lærred blev givet til dig ved fødslen, men du gjorde det til dit eget. Du maler selv din egen historie. Del den med verden.«

»Jeg var ved at kaste op, da jeg så den reklame. Hvilken moral skal man have for at bruge ulykkelige mennesker som reklamesøjler for sine varer i mangfoldighedens og inklusionens navn?«

– Behøver de nødvendigvis at være ulykkelige, blot fordi de er blevet opereret?

»Come on,« siger Bilek. »Den slags reklame er en grov forherligelse af nogle dybt ulykkelige menneskers løsning på en desperat situation. De føler sig fanget i en krop, der ikke passer med, hvem de er. Der går som regel svære depressioner forud for beslutningen om at få foretaget den slags massive kirurgiske indgreb og meget ofte også bagefter. Men her bliver indgrebene præsenteret som noget frigørende og en måde at realisere sig selv på. Hvor er den lykkelige historie i det?«

4.000 procents stigning

Men man må spørge, hvorfor det er et problem. Må man ikke selv om, hvordan man præsenterer sig over for verden? Er det ikke tværtimod frigørende at få lov at stå ved den krop, man føler sig hjemme i?

Problemet er, svarer Bilek, at de historier, der bliver fortalt, inspirerer andre unge til at realisere sig selv på samme måde. Børn og unge bliver dagligt opmuntret på sociale medier og gennem reklamer til at eksperimentere med deres fornemmelse for køn. Det kan tydeligt ses i statistikkerne.

»Det er ikke mange år siden, at man i Storbritannien oplevede en stigning på over 4.000 procent i antallet af unge kvinder, der søgte terapi for at få deres køn bekræftet,« siger Jennifer Bilek.

»Det samme skete i andre lande. I Sverige var det en stigning på 1.500 procent. Her i USA steg antallet af piger, som fik en eller anden form for kirurgi, der havde indflydelse på deres køn, med det firedobbelte i 2017. Straks var der eksperter ude og sige, at det var helt naturligt, fordi der var en øget accept af den slags indgreb.«

– Er det ikke bare et bevis på, at mange i dag har fået mulighed for at forløse det køn, de føler, de er?

»Man har lov til at bruge sin sunde fornuft,« svarer Bilek.

»De tal vil jo betyde, at der ligger en latent kønsdysfori hos en meget stor del af befolkningen, og det er en absurd forvridning af virkeligheden.«

En lille ordforklaring er påkrævet: Kønsdysfori er det »ubehag, som en transperson kan opleve i forbindelse med uoverensstemmelsen mellem det ved fødslen tildelte køn og det oplevede køn. Kønsdysfori er en anerkendt medicinsk tilstand. Det kan være en kompleks tilstand, og det påvirker forskellige personer på forskellige måder,« som LGBT+ Danmark definerer det i ordbogen på deres hjemmeside.

»Det er klart,« fortsætter Bilek, »at der vitterligt er nogle ulykkelige skæbner derude, som er født i en forkert krop. Dem skal vi gøre alt for at hjælpe. Men vi skal ikke lade firmaer og investorer tjene fedt på at fremstille en Disney-version af deres ulykke, der udelukkende er konstrueret for at lokke flere kunder ind i biksen.«

Mere militant tone

Den forretningsprægede tilgang til de sociale rettighedsbevægelser er opstået, samtidig med at hele debatten har fået en mere brutal tone.

»Gennem de seneste ti år er der kommet en langt mere militant og uforsonlig tone i de forskellige bevægelsers ideologier. Der bliver stillet krav fra minoriteter, der ikke blot forlanger en rimelig repræsentation i det offentlige liv og rum, men også at flertallet bøjer sig og indretter samfundets institutioner efter, hvad der passer mindretallet bedst i øjeblikket,« mener Bilek.

Det er ikke kun kampen for minoriteters rettigheder eller miljøet, der er blevet kommercialiseret og polariseret gennem de senere år, mener Bilek. Også Demokraterne, det store politiske parti, er på mange områder bukket under for tendensen. Derfor har hun gennem de senere år også droppet at søge løsninger i det politiske.

»Jeg fik sværere og sværere ved at identificere mig med et politisk projekt, der i bund og grund burde handle om at gøre verden til et bedre sted, men som i stigende grad bliver styret og kontrolleret af økonomiske interesser,« siger hun.

Der er vitterligt mange penge at tjene på »transindustrien«, som Jennifer Bilek kalder det.

»Hvis du kigger på omsætningen for blot marketingindustrien for LGBT+ i USA gennem de sidste fem år, taler tallene deres eget tydelige sprog. I 2015 var omsætningen 900 millioner dollar. I 2020 var den på 3,6 milliarder dollar,« siger hun.

I samme tidsrum er der skudt et utal af klinikker op til at hjælpe børn og unge med at takle deres problemer med kønsidentitet, hvad enten det drejer sig om kirurgi, medicinering eller terapi.

Langt størstedelen af klinikkerne ligger på den nordlige del af USAs østkyst; i New York og staterne omkring. Resten ligger på vestkysten, centreret omkring Los Angeles, San Francisco, Portland og Seattle. Hvis man farvede områderne med klinikker røde og resten af landet blåt, ville man få et landkort, der til forveksling ligner stemmefordelingen mellem Demokraterne og Republikanerne ved sidste præsidentvalg. Det er slet ikke tilfældigt, mener Jennifer Bilek.

»Det er i storbyerne, den transkønnede bevægelse har den største gennemslagskraft. Her bor man tæt, og det er mere almindeligt at skille sig ud, samtidig med at der er en større accept af folk, der er anderledes. Det er i byerne, der reklameres mest, og derfor også her klinikkerne ligger.«

– Er det ikke meget naturligt, at virksomheder forsøger at finde nye områder at tjene penge på?

»Jo bestemt, og i særdeleshed her i USA, hvor vi har bygget hele nationen op om et mantra: at tjene penge. Man skal som borger og forbruger bare være oplyst om, hvilke mekanikker der bliver brugt for at hive penge ud af ens lommer – og hvem der i sidste ende betaler regningen.«

Blå bog

Jennifer Bilek, 56, amerikansk undersøgende journalist og debattør; gennem de seneste syv år har hun fokuseret på pengestrømmene bag de sociale bevægelser i USA. Hun skriver for et bredt udbud af amerikanske medier og har også sin egen blog, The 11th hour. Jennifer Bilek er desuden også billedkunstner, miljøaktivist og feminist.