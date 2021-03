Kvalmende skæv genåbning Af Hans Mortensen

Mens blå partier konsekvent har kritiseret genåbningen af Danmark for at byde på for lidt, for sent, for langsomt, rammer en helt anden kritik nu fra venstre flanke. Genåbningen er socialt skæv, fordi regeringens venstreorienterede støttepartier konsekvent tilgodeser den velstillede middelklasse, men glemmer dem, som de, af alle, burde huske.

»Jeg må sige, at jeg har kvalme over politik for tiden. Hele det her genåbningsshow viser, hvad der er galt med partierne til venstre for midten. Og her tænker jeg på dem alle. Det har været en råbekonkurrence, hvor de interesser, der har været mest velorganiserede og har haft det største overskud, er blevet rammen for hele diskussionen om genåbning,« lyder kritikken fra formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, Frederik Vad Nielsen.

I denne uge kunne man opleve unison jubel fra regeringens støttepartier, da det stod klart, at blandt andet landets højskoler kan åbne fra på mandag. Men ifølge DSU-formanden er det en oplagt forkert prioritering, når elever på landets erhvervsskoler stadig bliver modtager hjemmeundervisning.

»Jeg forstår godt, at man ikke kan få et efterskoleår igen. Men jeg forstår ikke, at folk, som har taget en uddannelse eller skal til at tage en uddannelse og nu gerne vil bruge et halvt eller helt år på højskole, har sneget sig forrest i køen. Jeg kan simpelthen ikke fatte det, når vi har unge, for hvem det er altafgørende, at de kan få deres svendebrev. Nogle af dem kan have svært ved at blive motiveret til endnu et forsøg, hvis det glipper,« siger Frederik Vad Nielsen, der blandt andet undrer sig over, at ingen på venstrefløjen har interesseret sig for en genåbning af erhvervsskolernes skolehjem, hvor tusindvis af lærlinge bor under deres skoleophold.

»Jeg hører fra mine fagligt aktive venner, at det selvfølgelig er meget svært for en personvognsmekaniker- eller elektrikerlærling at blive uddannet over Zoom. Det er også svært for butikselever at blive færdige med uddannelsen på en nogenlunde fornuftig måde, når man har mistet 5-6 måneders elevtid, fordi butikken har været lukket. De kan entydigt fortælle, at der ikke er nogen politikere, der har gidet interessere sig for coronaens konsekvenser for deres uddannelse. Vi har ikke set, at nogen af partierne, som er kommet med krav til regeringen, har gidet ulejlige sig med, hvordan eleverne på skolehjem har kunnet vende tilbage. Der er et flow på flere tusinde elever,« siger han.

Ifølge Frederik Vad Nielsen er det udtryk for, at den genåbning, som regeringen har gennemført sammen med sine støttepartier, »konsekvent har vendt den tunge ende nedad«.

»Det er stærke øvre middelklasseinteresser, der definerer den politiske diskussion på venstrefløjen, hvilket betyder, at de krav, man går til regeringen og Socialdemokratiet med, som oftest handler om at tilgodese andre grupper end dem, der tager en faglært uddannelse. De, der er bedst til at råbe op på Instagram og Facebook og er gode til at bombardere politikeres mailboks, får opmærksomheden. De har den kulturelle og sociale kapital til at interessevaretage. Men der er mange mennesker, for hvem det er enormt grænseoverskridende at henvende sig til beslutningstagere. Men først og fremmest er det sådan, at de ikke tror, det nytter noget. I stedet bider de det i sig og siger: ’Ok, jeg skal undervises på Zoom som elektrikerlærling, så er det sådan, det må være.’ Der er det vigtigt, at der er partier til venstre for midten, der kan skubbe særinteresserne til side og bygge en bro til de grupper, der har opgivet troen på, at det kan være anderledes.«

Rød helgardering

Et oplagt spørgsmål er imidlertid, om Frederik Vad Nielsen ikke har forkert adresse på sin kritik. Onsdag i denne uge sagde Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, at hendes parti i næste omgang af genåbningen vil have erhvervsskolerne frem i køen, men det får ikke DSU-formanden til at dæmpe sin kritik.

»Efter at have truffet et klart ideologisk valg prøver Enhedslisten at råde bod ved at sige, at de forresten også mener, det er vigtigt med erhvervsskoler. Det er simpelthen en kvalmende helgardering, fordi man ikke vil lægge sig ud med nogen. Politik er at træffe valg, og jeg oplever, at de valg, der bliver truffet, ikke har fokus på de mindre privilegerede unge. Jeg synes, det er svært at få øje på de svageste i den politiske debat, fordi der er stærke interesser derude. Det problem er blevet belyst af corona. Det burde være venstrefløjen, der havde en ambition om, at fremskridt skal ske i den rigtige rækkefølge, og at man nogle gange skal sætte andre før dem, der har nok. Det er dyder, jeg ikke kan få øje på.«

Frederik Vad Nielsen er forberedt på, at hans synspunkt vil møde kritik – blandt andet for at opbygge falske konflikter og modsætninger mellem grupper af unge, men det er ikke tilfældet, svarer han.

»Jeg kan godt høre dem sige: ’Lad være med at bygge konflikter op eller skabe kunstige kløfter. Man kan godt gøre både det ene og det andet.’ Men der må jeg bare sige, at det skal ske i den rigtige rækkefølge. Jeg er med på, at der er trivselsproblemer, og jeg er heller ikke modstander af højskoler, som er en vigtig institution. Det er selvfølgelig irriterende at miste et planlagt højskoleophold, men med lidt god vilje kan man rykke rundt på sit liv på en måde, så man kan tage på højskole på et andet tidspunkt. Det er meget sværere for dem, der i forvejen knokler for at gennemføre en uddannelse, og som selv skal skaffe en lære- eller elevplads. De må komme i første række. Hvis vi taber dem i det her, har vi et kæmpe problem, og det bliver meget sjældent nævnt blandt dem, der stiller krav til genåbning. Det er en forkert prioritering, og det er i hvert fald ikke en venstreorienteret prioritering. Hvad skulle argumentet være for det?«

Gal med kompasset

Én ting er imidlertid støttepartierne, men hvorfor har Frederik Vad Nielsens eget parti, Socialdemokratiet, ikke sørget for, at prioriteterne er anderledes?

»Jeg er ikke stikirenddreng for Mette Frederiksen. Jeg siger, hvad DSU mener. Jeg tror, de hele vejen igennem har været bange for, at alt for meget ville blive åbnet for hurtigt. Derfor har de ikke stillet ét eneste krav selv. De har forsøgt at holde igen. Men regeringen bør selv forsøge at få en diskussion om forholdene for unge mennesker, der tager korte uddannelser eller er ufaglærte. Der har vi brug for et Socialdemokrati, der tager ansvar for, at den politik, man fører, ikke socialt vender den tunge ende nedad. Det er deres ansvar, for der er åbenbart ikke andre til det. Det er prioritering. Det handler ikke om, at jeg har noget imod universiteter, højskoler eller noget andet. Jeg synes, at både højskoler og efterskoler udfylder en vigtig rolle i samfundet. Men prioriteringen er vigtig, og jeg synes, den er forkert.«

Ifølge DSU-formanden har diskussionen om genåbningen og venstrefløjens ageren været en øjenåbner, der har forskudt hans syn på det politiske landskab.

»Da jeg begyndte i ungdomspolitik op til valget i 2011, stod S, SF og Enhedslisten i nogle målinger til absolut flertal. Det var jeg helt oppe at køre over og tænkte: ’Yes, alt det vi kan gennemføre.’ Nu er der en gang imellem målinger, der viser det samme, og nu bliver jeg faktisk en smule bekymret, for hvis resultatet af det bliver en klientelisme, hvor de mest højtråbende og velorganiserede, primært i den offentlige sektor, får tilkæmpet sig flere og flere penge, får vi et nyt oprør fra højre. Der kan komme en ny bølge, hvor højrepartier ligesom Fremskridtspartiet i sin tid kan spørge privatansatte: ’Hvad er det egentlig, de røde bruger jeres penge på?’ Jeg synes, Holger K. Nielsen sagde det præcist i et interview i Altinget for nylig. Han sagde, at systemkritikken er næsten fraværende på venstrefløjen, mens den store vision er at dele penge ud.«

Frederik Vad Nielsens kritik munder ud i et ønske til den politiske venstrefløj om at få kalibreret det sociale kompas.

»Min opfordring til regeringen og støttepartierne er, at man snart bliver enige om et socialt kompas, kriterium eller model, som på en eller anden måde skal lægges ned over al den politik, man laver. Det kunne være interessant at gøre på samme måde, som man CO₂-beregner alt, hvad man laver. Lad os se de sociale konsekvenser af den uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, den venstreorienterede regering og dens støttepartier fører.«