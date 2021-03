Formand for det dårlige selskab Af Leny Malacinski

Stemningen er ikke god mandag morgen i Københavns Byret.

»Der var ikke den store kærlighed imellem os. Vi hilste ikke på hinanden,« siger Thomas Strømsholt, formand for Stilladsarbejdernes Landsklub.

Sidst han befandt sig i samme rum som Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, var i december 2019 i et DR-studie, hvor Ole Birk sagde om stilladsformanden:

»Han er leder af en gruppe, som går rundt og udøver hærværk og skræmmer konkurrenter væk fra at yde et arbejde for folk, der gerne vil bestille dem. Selvfølgelig burde han være i fængsel. Han er jo sådan en mafialeder.«

4-500 vrede stilladsarbejdere havde stormet en byggeplads på Nørrebro og væltet stilladset, mens de litauiske arbejdere måtte flygte ind i deres skurvogne, og politiet så på uden at gribe ind.

Hurtigt efter tv-programmet indrømmede Ole Birk, at han ikke kunne bevise, at Stilladsklubbens formand var personligt involveret, og da han ellers risikerer at blive dømt for injurier, indgår Ole Birk mandag morgen et forlig, hvori han anerkender, at anklagerne var såkaldt ubeføjede. Nu skal han betale 15.000 kroner i godtgørelse, og så er sagen lukket.

Men Ole Birk er ikke den første, der har fået den tanke, at stilladsarbejderne bruger mafiametoder for at få deres vilje på det danske arbejdsmarked. Stilladser bygget af østarbejdere og uorganiseret arbejdskraft er igennem årtier blevet pillet ned. Også med Stilladsklubbens velsignelse. Formelt hører Stilladsklubben under 3F, men nogle mener, at branchen opfører sig mere som en stat i staten.

Kriminalitet eller arbejdskamp

Thomas Strømsholt venter i det iskolde vejr foran Rådhuspladsen i København med en dampende kop 7-Eleven-kaffe. Han er klædt på i vanlig stil; altid beredt med sin kasket med Stilladsklubbens logo, en mørk hættetrøje og jakke og en rygsæk med det navneskilt, han har beholdt fra hæren: T. Strømsholt.

Efter nogle år som befalingsmand og udsendt til Kosovo på hold to havnede han ad omveje i stilladsbranchen. Han har bygget stilladser siden 2005 og blev valgt som formand for landsklubben i 2019. Han afviser, at han kendte til, at stilladset på Nørrebro skulle væltes, eller hvem der gjorde det.

»Jeg er ikke en eller anden kriminel mastermind, der styrer alle stilladsarbejdere i Danmark. Man er nødt til at skelne mellem enkeltpersoner, der pludselig koger over, og så mig og Stilladsklubben eller tidligere formænd. Nu har jeg fået rettens ord for, at Ole ikke kan bevise, at jeg havde noget med sagen at gøre,« siger han.

Det væltede stillads udløste massiv fordømmelse og kastede lys på et hjørne af arbejdsmarkedet, der følger sine egne spilleregler. Stilladsklubben tæller kun 1.500 mand og fire kvinder, men alligevel er det dyrt at lægge sig ud med dem. Blandt andet på grund af de nedpilningsaktioner, der har gjort stilladsarbejdere mere magtfulde, end deres antal berettiger. I Stilladsklubbens jubilæumsskrift Stillads fra 2014 udtaler Bjarne Høpner, der blev formand for klubben i 1982:

»Jeg satte mig det mål, at Stilladsklubben skulle blive den mest frygtede gruppering, både fagligt og politisk (...) Der er altid nogle, der vil kalde det terror, når et stillads bliver pillet ned i kampen mod social dumping. Men stilladsarbejdere er ikke kriminelle, de er fagligt aktive.«

Samme sted siger han, at »på en måde gør mafiaanklagerne mig stolt«.

Den slags anklager har der været mange af. I Århus bukkede stilladsmester Per Berg under efter den såkaldte stilladskrig i 2001 og udtalte senere til Jyllands-Posten:

»Det har været som at kæmpe mod en mafia.«

En anden stilladsmester kaldte det »ren Capone-stil«, da han fik revet et stillads ned foran Føtex på Amager i 2009, og i 2005 myldrede 150 mand ind på en villagrund på Frederiksberg for at pille et stillads ned. Da ægteparret i huset forsøgte at stoppe dem, blev der ifølge Jyllands-Posten råbt »luder« og »smatso«. En tømrermester, der blev udsat for nedrivning foran Brabrand Kirke, gik på tv i 2011 og kaldte det »mafiametoder«. Samme nat fik han smadret ruderne i sin bil.

Den ene mands hærværk er den anden mands arbejdskamp, men også den mønt har to sider.

Den anden side rummer således anklager om karteldannelser og en økonomisk interesse i at holde lønnen oppe. Stilladsarbejdere tjener i snit mellem 500.000 og 700.000 kroner om året. Nogle er helt oppe at røre ved en million.

Drengene kan ikke holdes tilbage

Nedpilningsaktionerne har dermed givet stilladsbranchen en stærk magtposition, men ifølge formand Thomas Strømsholt giver de branchen et dårligt ry. Han vil hellere tale om den frustration, der ligger bag; blandt andet at EUs østudvidelse åbnede grænsen for østarbejdere uden samme uddannelse og sikkerhedsniveau og bagefter overlod det til stilladsarbejderne selv, en ufaglært og nemt erstattelig faggruppe, at kæmpe for både deres job og arbejdsmiljø.

Af samme grund sidder et Go pro-kamera fastmonteret på hans rygsæk. Fagbevægelsen har selv taget det på sig at filme og dokumentere brud på arbejdsmiljøloven for at kunne klage til Arbejdstilsynet, der så bygger en sag op mod firmaet. Aftenen inden stilladsarbejdere stormede byggepladsen på Nørrebro, var et litauisk tæskehold netop gået til angreb på fagforeningsfolk, der ville filme forholdene på byggepladsen. Dengang sagde Thomas Strømsholt til Weekendavisen:

»Da der så kommer en melding søndag aften om, at vores kolleger har fået tæv, har vores folk fået nok. Vi kan ikke holde drengene tilbage længere.«

Så hvad mener han om nedpilningsaktionerne i dag?

»Jeg er imod stilladsnedpilninger. Jeg synes, de er skadelige for vores troværdighed, for vi bliver jo udstillet i medierne som bander og rockere og bøller. Men jeg kan ikke bestemme, hvad folk gør, når jeg vender ryggen til,« siger han.

En gang imellem kommer ting ham alligevel for øre, fortæller han, og så sørger han for at sætte foden ned.

»Jeg hørte for noget tid siden om nogle, der nærmest var gået autonomt, hvor jeg simpelthen sagde: ’Prøv at høre. Det der det stopper bare lige med det samme’. De havde nogle ideer, der var meget fjernt fra det, jeg synes er okay. Fakler og høtyve. Nogle, der ville begå selvtægt for at få en eller anden win. Jeg sagde, at det der er simpelthen så langt ude. Det gavner ikke noget som helst.«

– Hvad skete der med de ideer?

»Det blev lukket ned, selvfølgelig.«

– Hvorfor selvfølgelig?

»Det er heller ikke selvfølgeligt, men når man taler med folk, er der heldigvis en forståelse af, at nogle ting er dumme at gøre.«

– Viser det ikke netop, at nedpilningsaktionerne sker med din eller Stilladsklubbens velsignelse?

»Nu tror jeg, du er på Twitter igen,« siger han.

Thomas Strømsholt kalder politikere og journalister for »Twitter-segmentet« i modsætning til hans egne folk, der lever i den virkelige verden.

»Hvis nogle vil gøre noget vanvittigt dumt, kan jeg ikke stoppe dem, men når jeg hører eller ser noget, kan jeg forklare folk, hvordan vi som stilladsklub ser tingene, og hvordan vi kan vinde kampen på den lange bane. Nogle folk ser nedpilningerne som et quickfix, der løser et problem her og nu, men det danske arbejdsmarked er ikke bygget på hurtige løsninger. I gamle dage var argumentationen, at når nogen havde bygget et farligt stillads, pillede man det ned. I dag behøver vi ikke samle 50 mand. Vi går til Arbejdstilsynet, men når medierne siger, at vi er bøller, kan vi ikke tale om de vigtige ting, nemlig at Arbejdstilsynet hverken har viden eller ressourcer til at føre tilstrækkeligt tilsyn med stilladsbranchen. Fra den første klage kan der sagtens gå halvanden måned, til sagen er afsluttet.«

– Har du så sagt til stilladsarbejderne, at de skal stoppe deres aktioner?

»Jeg har sagt, at jeg er træt af de korte løsninger. Det kan godt være, du synes det lyder vagt, men der er forskel på, hvordan jeg taler med dig og med mine kolleger. De er vant til at få at vide af samfundet, at de er dumme og ikke kan noget, så hvis jeg kommer som den store skolelærer, lukker de bare ned. Jeg kan heller ikke gå ud og stigmatisere dem, når jeg ikke ved, hvem det er. Vi har både akademikere og kolleger, der er flygtet fra 7. Klasse, og alle de mennesker skal jeg prøve at samle som formand. Jeg kan kun flytte mennesker ved dialog.«

Bag excel-arkene

Ifølge Thomas Strømsholt vil han flytte branchen i en mere dialogorienteret retning. I dag er han for eksempel på vej hen over Rådhuspladsen til Dansk Industri for at udarbejde en branchevejledning for bedre arbejdsmiljø, ligesom han vil have en bedre dialog med både Arbejdstilsynet og stilladsmestrene, som ifølge ham er blevet betragtet mere som fjender end partnere.

Dialogen gælder også politikere som Ole Birk Olesen, fortæller han.

»Jeg kan tydeligt mærke, at Ole har en idé om, hvad jeg er for en, og hvad min dagsorden er. Men jeg tror faktisk, at der er ting, vi er enige om, hvis vi bare snakkede sammen. Jeg tror, at vi er ens, vi er bare fuldstændig modpoler. Jeg havde den samme overbevisning som ham, før jeg lærte stilladsarbejdernes verden at kende. Folk, der blev arbejdsløse, skulle bare ud at feje gader, for hvorfor skal de have penge for at lave ingenting? Jeg kan sagtens følge Ole i mange ting, men hvor ville jeg dog ønske, at han kendte de mennesker, der ligger bag excel-arkene.«

– Siger du, at der er en god borgerlig inde i dig?

»Ja, er du vanvittig. Jeg har også stemt på Venstre, lad falde, hvad der ikke kan stå. Men når mennesker ligger ned, vil jeg gerne række dem hånden. Det, der ændrede mig, var, at jeg lærte de mennesker at kende. Når jeg tager ud som skuemester (svarer til censor på stilladsuddannelsen, red.), er det helt utroligt at se en mand, der stak af fra 7. klasse, blive sendt på regne-læsekursus og komme op til eksamen, rystende som et espeløv og forklare den formel, han har skrevet på tavlen, og se ham bestå. Hele livet har han fået at vide, at han ikke kan noget, men det kan han. Det er den løn, der gør, at jeg laver det, jeg gør.«

Ole Birk Olesen ønsker ikke at udtale sig om forliget. Det er foreløbig den eneste afgørelse, der faldet i sagen om det væltede stillads.

