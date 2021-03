Nudging og naborespekt

Et nyt udspil til en restaurations- og nattelivsplan for Københavns Kommune vil komme larm og gadefester til livs. Men udspillet får hug for at skade snarere end gavne nattelivet. Bag udspillet står blandt andre kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Udspillet behandles 17. marts.

– Franciska Rosenkilde, jeres udkast til en ny københavnsk restaurations- og nattelivsplan har vakt røre, om end det endnu ikke er politisk behandlet. Hvorfor tror du?

»Der er opstået en misforståelse om, at vi politikere vil lukke København ned kl. 24. Og så ovenikøbet lige efter en coronanedlukning, hvor vi har brug for at feste! Det er ikke sandt. Der er tale om en stor plan med et enkelt forslag i en bisætning om, at man visse steder vil begrænse udstedelsen af nye alkoholbevillinger efter midnat. Men hverken jeg eller andre har en intention om, at København skal blive en mindre attraktiv by for natteliv eller restauranter. Tværtimod.«

– Hvad er det for problemer, I vil gøre op med?

»Der er nogle gader i København, der har rigtig mange beværtninger på meget lidt plads, og hvor der samtidig bor mange mennesker. Gennem de senere år er der sket en udvikling i retning mod mere larm, skrald, vold og narkosalg nogle af de steder. Det er sket i takt med, at man har nedprioriteret politiressourcerne i byen. Tidligere har man også dereguleret lukkeloven, hvilket betyder, at detailhandlen kan sælge alkohol i hele åbningstiden – også om natten – og det påvirker festen i gaden. Det er den, der er sværest at kontrollere, og den, der larmer mest.«

– Skal Danmark så til at være et Systembolaget-samfund?

»Nej, trods alt ikke, men før i tiden kunne man heller ikke herhjemme købe alkohol i butikkerne om aftenen. Det kunne måske være en måde at begrænse larmen, volden og skraldet i gaderne på.«

– Byrummet er blevet en politisk kampplads. Det ses i København med debatten om Amager Fælled og nu også debatten om nattelivet. Lad mig spørge dig som borgmester: Hvad vil du med byen?

»Det er vigtigt, at der i hovedstaden bliver ved med at være mange blandede mennesker. Det kræver boliger, vi har råd til at betale, grønne områder, kulturinstitutioner, og at vi kan sove om natten. Og selvfølgelig kræver det også et festligt natteliv. Det er den balance, vi kæmper for, og som er udfordret lige nu. Jeg er selv født og opvokset i København, og det var ikke en storby, da jeg var barn. Hovedstadens vækst de seneste 10-15 år har også haft betydning for nattelivet. Vi politikerne er derfor nødt til at spørge os selv: Vil vi virkelig have et natteliv, hvor volden eskalerer, og der ikke bliver taget sig af larm og skrald?«

– I udkastet bruges begrebet »naborespekt«. Hvad ligger der i det?

»Naborespekt handler om, at man opfører sig ordentligt. Både over for din sidemand på den bar, du er inde på, og over for den børnefamilie, der bor oppe på anden sal.«

– Man kan vel også sige, at det ikke er at udvise naborespekt, hvis man er en gnavpotte, der forhindrer glade folk i at feste?

»Ja, selvfølgelig, det går alle veje. Det er vigtigt, at vi italesætter det. Frem for at vi sidder i hver sin skyttegrav og siger, at det er de andres skyld. Respekten ligger ikke kun hos dem, der vil have ro, men også hos dem, der vil feste. Det handler netop om at kunne sætte sig i hinandens sted.«

– Det her problem rækker også ud over København. Har I set mod andre byer i arbejdet?

»I vores advisory board har vi haft oplæg fra både Berlin og Amsterdam, som begge er byer, der har været igennem samme udvikling. Og hverken Amsterdam eller Berlin er jo blevet til steder, hvor man ikke længere kan feste. De har gode erfaringer, for eksempel med natteværter og nudging i byrummet, som jeg rigtig gerne vil lære af.«

– Hvad er det, borgerne skal »nudges« til?

»Jamen folk skal guides til at være i byen på en så respektfuld måde som muligt. Det kan man for eksempel gøre ved at indrette byrummet anderledes, så adfærden påvirkes. Man kan lukke nogle gader af, så larmen fra partybusser og biler ledes uden om de små gader, eller man kan sætte skilte op, hvor der står, at man skal gå 500 meter længere ned ad gaden og larme, hvor der ikke bor nogen.«

– I London, for eksempel, lukker mange pubber før midnat – hvorefter festen så blot fortsætter på gaden. Risikerer man ikke det samme herhjemme?

»Det spørgsmål taler igen ind i misforståelsen om, at vi vil lukke nattelivet ned ved midnatstid. Det vil vi altså ikke. Netop også fordi man så risikerer en eskalering af det problem, som vi prøver at komme til livs, nemlig festen på gaden. Men man kan stadig godt tale om, at ikke alle barer behøver at have alkoholbevilling til klokken fem.«

– I udspillet foreslår I også flere betjente på gaden i de såkaldte forbudszoner. Til Berlingske kalder Venstres Cecilia Lonning Skov­gaard det »udansk«, at ordensmagten skal agere »nanny state« og sende folk hjem i seng. Har hun ret?

»Jeg synes ikke, det er nogen nanny state, at der er politi på gaden om natten. I den her sammenhæng er det politiets opgave at passe på borgerne og være tilgængelige. I øvrigt er det en mærkelig kritik at kalde forslaget udansk. Der er ingen af os, der ønsker en totalitær stat, men derimod et dansk politi, der indgår i et respektfuldt natteliv. Jeg synes da nok, at Venstre plejer at være for politi og orden. Men der er selvfølgelig også snart kommunalvalg.«

– Er den her debat lige så meget en fløjkrig mellem blå og rød blok som en fløjkrig mellem drukmåse og sure beboere?

»Ja, det kan man måske sige, men i ingen af de arenaer kommer det borgerne til gode, at vi er splittede. Jeg ønsker en nattelivsplan, som politisk har så bred opbakning som muligt, for det handler om en overordnet retning. En vision. Så kan der godt være nogle helt konkrete initiativer, som man kan være for eller imod.«

– Burde I ikke i højere grad tilgodese restauratørerne og barejerne netop nu, hvor branchen er sendt i knæ?

»Der er mange, der advokerer for, at timingen for udspillet er dårlig. Fordi mange erhvervsdrivende frygter for deres overlevelse, og fordi det er nu, vi alle er desperate for at få et udeliv igen. Og det kan der selvfølgelig være noget om. Men vi er pålagt at revidere den her plan hvert fjerde år, og processen begyndte for mere end et år siden, så helt pragmatisk har hensynet til erhvervslivet ikke været en del af arbejdet. Følelsesmæssigt forstår jeg godt, at det er sindssyg dårlig timing, men det er vigtigt at sige, at det her ikke på nogen måde handler om at lukke et erhverv. Det er et ønske om en overordnet plan for, hvad det er for et natteliv, vi gerne vil have.«

– Og det er et natteliv, der er mere roligt end nu?

»Nej, men hvor der er problemer, skal vi også have løsninger. Det har vi ikke haft indtil nu. Tingene har bare udviklet sig, og en masse beboere har følt, at de ikke blev hørt. Ønsker vi flere ’10 shots for 100 kroner’-barer i Vestergade? Måske ikke. Men så kunne man til gengæld udstede en bevilling til en natklub et andet sted, hvor der ikke bor lige så mange mennesker.«

– Kan du selv lide at feste?

»Ja da. Selvfølgelig. Absolut.

