Bucatini-mysteriet Af Morten Beiter

For nogle måneder siden kunne man i det amerikanske online-madmagasin Grub Street læse om en mystisk mangel på en bestemt slags pasta, som havde bredt sig over hele USA. Det drejede sig om bucatini. Den lange, spaghettiagtige pasta med et tyndt luftrør i midten, som i min barndom blev kaldt for makaroni.

Bucatini har en historie, som strækker sig tilbage i tågerne til dengang, Syditalien blev regeret af det spanske kongehus, og af hvem der ellers slog sig for brystet. Middelalderens pastamagere havde efter sigende et hyr med at tørre deres produkter på en effektiv måde. Men ved at forsyne pastasnorene med et lille ventilationsrør løste pastamagerne ikke bare et teknisk problem. De skabte også en ny slags pasta, som i kraft af hulheden gav den en bedre evne til at optage sovsen.

Oplevelsen blev så at sige mere slubrende, når der indgik bucatini i ligningen. Hvilket man med tiden specielt lærte at sætte pris på i det romerske køkken i en ret som bucatini all’amatriciana. Det fortælles, at komponisten og ædedolken Gioacchino Rossini havde en særlig forkærlighed for bucatini, og at han hos en guldsmed i Paris havde fået lavet en særlig sprøjte i sølv til fremstillingen af dem.

Hvorom alting er, begyndte det i løbet af sidste forår at tynde faretruende ud på hylderne med bucatini i amerikanske supermarkeder. I særlig grad det italienske mærke De Cecco, som er førende inden for bucatini. Det vakte først undren, og snart også forfærdelse hos den bucatini-elskende redaktør og skribent Rachel Handler, som dykkede ned i affæren og endevendte alle dens facetter i et eksemplarisk stykke undersøgende journalistik, der blev bragt i Grub Street under titlen »The Very Real, Totally Bizarre Bucatini Shortage of 2020 – What the hole is going on?«.

Ingen kunne svare på det med sikkerhed, i første omgang. Nogle mente, at der var tale om en kulinarisk udgave af toiletpapirssyndromet, forbundet med pandemien. Når alt kom til alt, var bucatini i forvejen en populær pastatype, og hvem ville være uden den i trange, indelukkede tider? Andre mente, at der var en red verden-dagsorden på spil, og at plastikfornægtere i stor stil var begyndt at bruge bucatini som sugerør. Måske kunne manglen også skyldes, at pastafabrikanterne for at klare den generelt stigende efterspørgsel på pasta simpelt hen var begyndt at prioritere mere enkle pastatyper i stedet for de mere komplicerede bucatini. Ingen af forklaringerne virkede dog særligt overbevisende.

Til sidst kom Handler på sporet af den virkelige hovedårsag, som viste sig at være en kurre på tråden mellem De Cecco og den amerikanske Fødevare- og Lægemiddelforvaltning (FDA) omkring jernindholdet i De Ceccos bucatini. Det var for lavt, mente FDA, muligvis efter henvendelse fra De Ceccos amerikanske konkurrenter. Myndighederne udsendte derfor sidste marts en »importadvarsel«, som fik De Cecco til midlertidigt at standse sin eksport af bucatini til USA og skrotte alle de bucatini, man havde på lager i landet.

Et år senere er problemet ved at blive løst, meddelte De Cecco for en måneds tid siden i et interview med Handler. Producenten kunne ikke udelukke, at de havde været ofre for beskidte kneb fra konkurrenterne, og at man overvejer sagsanlæg. Men De Cecco indrømmede samtidig, at der nok havde været et problem med fordelingen af jern i produktet, som var besværliggjort af denne pastas særlige design. Af hullet, med andre ord. Det skulle nu være korrigeret, og så snart FDA giver grønt lys, vil der igen være bucatini på hylderne.

Det skal naturligvis fejres med de bucatini, som vi hele tiden har haft adgang til i Europa. Og ikke med all’amatriciana, som er lidt fortærsket, men det mere raffinerede alla Caruso, opkaldt efter den store napolitanske tenor, der holdt lige så meget af at spise som Rossini. Når han rykkede ind på et hotel, bestemte han selv menuen, og en del af retterne er blevet officielle og har opnået udødelighed.

Ingredienser: 200 gram bucatini, 250 gram gule peberfrugter, 500 gram san marzano-tomater, 250 gram zucchini, 25 gram »00«-mel, 4 fed hvidløg, 1 frisk cayennepeber, basilikum, oregano og persille efter behov, 40 gram olivenolie, 100 gram reven pecorino-ost. Desuden jordnøddeolie til stegning.

Tomater og peberfrugter renses og skæres i tern og lægges til side hver for sig. Zucchinierne skæres i skiver på cirka tre millimeter, vendes i mel, frituresteges gyldne i jordnøddeolie og dyppes af på et stykke køkkenrulle. Hvidløg steges gyldent i en dyb pande med olivenolie, peberfrugt tilsættes, dernæst cayennepeber renset for kerner, og det hele steger cirka ti minutter. Om nødvendigt hældes en smule pastavand ved undervejs. Så fjernes hvidløg, tomaterne tilsættes, og efter fem minutter oregano og basilikum. Der smages til med salt. Når bucatinierne er kogt al dente, blandes den med sovsen i panden, de friturestegte zucchini tilsættes, og til sidst hakket persille. Reven ost drysses over til allersidst.

