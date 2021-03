Smitten er nær

Det er efterhånden umuligt ikke at kende de danske sundhedsmyndigheders basale retningslinjer om corona. Et år inde i krisen fylder myndighedernes blå plakater med påskrevne råd og regler massivt i gadebilledet. Og i bedste science fiction-stil afbryder statens monotone reklamespot radio- og tv-udsendelser flere gange dagligt for at minde borgerne om den korrekte coronaadfærd for derefter at slutte med det umiskendelige:

»Det, du gør, gør en forskel.«

Men er det rigtigt? Selv den lydigste borger kan rammes af tvivl. En ny undersøgelse, som er udkommet i dag, viser imidlertid, at det faktisk har betydning at rette sig efter myndighederne. Studiet er lavet i Re­gion Hovedstaden, og det er det første i Danmark til i stor skala at kortlægge smittens veje i samfundet.

»Vi kan se, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger virker til at reducere smitterisikoen,« siger Maria Lendorf, der er afdelingslæge og leder af den kliniske forskningsenhed på Nordsjællands Hospital, som står bag undersøgelsen, til Weekendavisen.

Undersøgelsen bekræfter, at smitterisikoen falder, hvis man undgår at give hånd, bliver mere hjemme, undgår sociale arrangementer og mange mennesker og holder den anbefalede afstand. Hvis man derimod ikke retter sig efter retningslinjerne, stiger risikoen for at blive smittet med covid-19.

Læs også om pandemien, der er blevet en moralsk debat med en sprængkraft på linje med indvandring og terror

»Vores undersøgelse tyder også på, at det primært er i de nære relationer på jobbet, i vennekredsen og i familien, at man bliver smittet,« forklarer Lendorf og fortsætter:

»Vi viser, at der tilsyneladende ikke er øget risiko for smitte, når man benytter offentlig transport, eller når man er nede for at handle. Hvis man altså overholder de gældende restriktioner.«

Brugsen og bussen er sikker

Risikoen for at blive smittet er størst, hvis man ikke overholder anbefalingen om at holde to meters afstand til andre. Og den er ekstremt stor.

Forskerne viser det på to måder. Først sammenligner de folk, der er blevet testet positive, med folk, der ikke er blevet testet. Hvis man ikke er blevet testet, antager forskerne, at man ikke har haft covid-19. I den del af analysen finder de, at smitterisikoen er 35 gange større, hvis man har været tættere end to meter på en smittet person i mere end 30 minutter.

Dernæst sammenligner forskerne den gruppe, der har fået covid-19, med en gruppe, der blev testet negativ. Også her slår brud på afstandskravet ud, men ikke helt så meget: Sandsynligheden for at teste positiv er tre gange større end for at teste negativ, hvis man har stået meget tæt på en smittet person.

»Når vi er tæt sammen med folk, og når vi er sammen med mange, så bliver vi smittet,« konstaterer Lendorf.

I husstande på over fire personer er der for eksempel en forøget risiko for at få virussen. Personer med en anden etnisk baggrund end dansk har også en forhøjet risiko i undersøgelsen: Risikoen for at teste positiv er her op mod tre gange så høj som for etnisk danske borgere.

Har vi holdt skolerne lukket uden tilstrækkelig evidens? Læs om historiens længste juleferie

Lendorfs forskerhold, der består af en stor gruppe læger og forskere fra Nordsjællands Hospital, har også undersøgt, hvor i samfundet smitten breder sig. Og det gør den primært på jobbet, hvis man skal tro de 93.000 deltagere, der har medvirket i undersøgelsen. 27 procent af dem mener, at de er blevet smittet på deres arbejde, 23 procent i hjemmet og 19 procent i den nærmeste bekendtskabskreds. Det er særligt ansatte på skoler, plejehjem, i sundhedssektoren og i den øvrige offentlige sektor, der har en overrisiko for at blive smittet. Dermed bekræfter Lendorf og hendes hold det, mange længe måske har troet.

Men forskningen indeholder også et overraskende fund, der er særlig relevant for den verserende debat om genåbning af samfundet: Coronasmitten breder sig nemlig ikke rigtig i dagligvarebutikkerne.

»Det er nok et udtryk for, at folk rent faktisk holder afstand og overholder myndighedernes anbefalinger,« lyder Lendorfs bud på en forklaring.

En uventet lav smitterisiko finder forskerne også i den offentlige transport.

»Og det er, selvom man kunne forvente, at smitten nemt spreder sig der, hvor folk rører så meget ved de samme overflader,« siger Lendorf.

Fitness er farligt

Forskerne baserer deres konklusioner på en stor spørgeskemaundersøgelse, der er lavet i Region Hovedstaden. I løbet af december sidste år og januar i år har 225.000 danske borgere fået et brev med et spørgeskema via e-Boks. 93.000 har besvaret det. Men selvom undersøgelsen er stor, er det vigtigt at understrege, at den ikke er udgivet i et videnskabeligt tidsskrift. Resultaterne skal altså tages med et par forbehold.

Deltagerne har svaret på, hvad de har lavet, og hvor de har været de sidste 14 dage op til deres seneste coronatest. De ikketestede har svaret på det samme, men bare om en fastsat periode på 14 dage.

Personerne, som er blevet testet, er blevet valgt ud, hvis de har fået taget en coronatest i perioden 11. oktober til og med 14. december. I den periode var samfundet væsentligt mere åbent end nu. Det var for eksempel muligt at gå ud at spise eller tage i fitnesscenter. Derfor har forskerne også haft mulighed for at undersøge, hvilken form for øvrig samfundsaktivitet der øger smitterisikoen mest.

De når frem til, at smitterisikoen var størst ved arrangementer med mere end 30 deltagere, i fitnesscentre, på barer, restauranter og ved indendørs foreningsliv eller sport. Resultater, der altså langt hen ad vejen understøtter det effektive i nedlukningen af den slags aktiviteter. Dog er det værd at bide mærke i, at samfundsaktiviteterne kun spiller en mindre rolle i forhold til den smitte, der sker på jobbet og i hjemmet.

»Den primære smitte sker i den private sfære,« fastslår Lendorf.

Undersøgelsen skal tages med flere forbehold. For det første har forskerne kun data fra Region Hovedstaden og for folk over 18 år. Den kan altså ikke sige noget om, hvordan smitten breder sig i resten af landet og blandt børn. For det andet bygger resultaterne på selvrapporterede svar. Deltagerne i undersøgelsen har selv skullet huske, hvor de tror, at de er blevet smittet, og de husker sandsynligvis ikke helt nøjagtigt.

Derudover var de nye coronamutanter, der er opstået i Storbritannien, Brasilien og Sydafrika, endnu ikke kommet til Danmark i den periode, forskerne analyserer. At de nu er kommet til landet, betyder, at smitterisikoen i samfundet sandsynligvis er øget i denne fase af pandemien. Men undersøgelsen kan alligevel godt bruges til noget, mener Lendorf.

»Undersøgelsen viser med al tydelighed, at det er væsentligt at reducere antallet af personlige kontakter og overholde afstandskravet,« siger hun.