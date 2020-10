Plejehjem på piller

Morgenmaden på plejehjemmet er serveret. Men 82-årige Dorrit har ingen appetit, efter at hun har slugt de ti piller, som personalet er kommet med. Og lysten til at spise er ikke blevet større til frokost og aftensmad, hvor lige så mange piller skal glide ned.

Dorrit findes ikke i virkeligheden. Men hendes medicinforbrug svarer meget godt til omfanget hos en rigtig plejehjemsbeboer. Det viser den første danske undersøgelse af plejehjemsbeboeres medicinforbrug nogensinde. Resultaterne, der netop er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Age and Ageing, viser, at beboerne i gennemsnit får otte forskellige slags lægemidler.

Mens halvdelen af beboerne dagligt indtager 6-11 lægemidler, får en fjerdedel af beboerne mere end 12 forskellige præparater, der tilsammen godt kan løbe op i 20-30 piller om dagen. Og det kan være særdeles anstrengende at skulle sluge så stort et antal piller for beboerne, der ofte er demente og kæmper med en lang række andre sygdomme som diabetes og hjertesygdom. Det fortæller Anton Pottegård, der som professor i klinisk farmaci og farmakoepidemiologi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet har stået i spidsen for undersøgelsen. Han slår fast, at de store mængder medicin i mange tilfælde ikke gør gavn. Til gengæld slår bivirkningerne igennem med fuld styrke.

»Vores undersøgelse dokumenterer, at plejehjemsbeboere generelt får alt for meget medicin,« siger Anton Pottegård, der håber, at resultaterne kan starte en debat om, hvad der skal til for at sikre, at beboerne kun får den medicin, de har gavn af. Han opfordrer alle aktører i almen praksis, i kommunen og på hospitalerne til i langt højere grad at forholde sig til beboernes medicinering og overveje, hvilke lægemidler det overhovedet giver mening at give så sent i livet.

»De ældste borgere i samfundet er ekstra sårbare over for bivirkninger til medicin. Beboerne bør naturligvis kun få den medicin, de i deres livssituation virkelig har brug for. Vores forskning viser desværre, at det ikke altid er tilfældet,« siger han.

Seks panodiler om dagen

Anton Pottegård tog initiativ til studiet, efter at han som klinisk farmaceut havde set flere eksempler på overmedicinering blandt plejehjemsbeboere. For at undersøge, om der var tale om en generel tendens, satte han gang i et forskningsprojekt, der skulle kortlægge plejehjemsbeboeres medicinforbrug, sygdom og restlevetid ved hjælp af data fra de danske patientregistre.

Sammen med konsulenthuset Type2Dialog overtalte han i første omgang 11 danske kommuner til at levere cpr-numre for de borgere, der flyttede på plejehjem mellem 2015 og 2017. De 5279 personnumre fra de i alt 90 plejehjem i kommunerne kunne han nu genfinde i de nationale patientregistre, hvorfra han høstede oplysninger om de pågældende beboeres sygdomme og lægemiddelforbrug.

Undersøgelsen dokumenterer, at mange plejehjemsbeboere fortsætter med at tage forebyggende medicin helt frem til deres død, og at en del får op til 20 lægemidler dagligt. Topscoreren blandt de mest brugte lægemidler blandt plejehjemsbeboerne viser sig at være Panodil, som tre ud af fire beboere ifølge undersøgelsen får hver dag i de højeste doser på 6-8 piller om dagen.

»Panodiler er glimrende mod hovedpine og tandsmerter. Til gengæld har de ikke den store effekt på vedvarende smerter. At give Panodil så bredt og i det omfang, som vi har afdækket på plejehjemmene i vores undersøgelse, giver derfor næppe mening,« siger Anton Pottegård.

Han har også meget svært ved at se ideen i, at hver tredje plejehjemsbeboer får kolesterolsænkende medicin for at forebygge eksempelvis blodpropper, og et tilsvarende antal får behandling for knogleskørhed, da der er tale om forebyggende lægemidler.

»Effekten af de piller, der gives i dag, slår ofte først igennem, længe efter at beboerne er døde. Beboerne får derfor ingen glæde af behandlingen, kun bivirkninger,« siger han.

Undersøgelsen viser yderligere, at halvdelen af beboerne er på antidepressiv medicin, kort efter at de flytter på plejehjem. Blandt dem, der stadig bor der tre år senere, er andelen steget til to tredjedele.

»Beboernes forbrug af antidepressiv medicin er enormt højt. Og det er bekymrende, da antidepressivas gavnlige effekter på demente er ganske lille,« siger han og tilføjer, at det eneste, beboerne derfor får ud af behandlingen, er træthed og andre bivirkninger, der lægger sig oven i bivirkningerne fra alle de andre lægemidler på beboernes medicinliste.

Anton Pottegård fortæller, at undersøgelsen også har afsløret et højt forbrug af sovemedicin og angstdæmpende behandling i form af benzodiazepiner, som beboerne kan blive afhængige af. Selv om myndighederne i årevis har kæmpet for at få nedbragt brugen, bliver hver femte beboer ifølge undersøgelsen behandlet med dem.

»Plejehjemsbeboerne er udsat for en pillekultur, der er løbet løbsk. Selv om den effektive kur mod slidgigt er træning, mens samtale og samvær ofte kan afhjælpe tristhed, findes løsningen i form af tabletbehandling. Og inden man har set sig om, er den midlertidige smertedækning blevet til en behandling, der varer ved, selv om den for længst har mistet sin værdi. Piller som alternativ til andre løsninger samt manglen på løbende revurdering er efter min bedste overbevisning hovedårsagerne til, at vi finder det massive forbrug af medicin på plejehjemmene,« siger Anton Pottegård.

Svært at skrue ned

Undersøgelsen gør det meget klart, at beboerne på landets plejehjem er udsat for en massiv medicinering. Men den peger ikke på den ansvarlige – den, der bør rydde op. Og at placere et ansvar synes Anton Pottegård også er meget svært, da beboernes medicinske behandling varetages af læger i flere forskellige sektorer. Men hvis han endelig skal pege på en aktør, der spiller en vigtig rolle i forhold til at kunne løse problemet, er det den praktiserende læge.

»Læger i almen praksis er dem, der har de bedste forudsætninger for at løse disse problemer. Men de har ikke de bedste rammer til at kunne løfte opgaven, da de ud over at have meget travlt ikke får den nødvendige faglige og politiske støtte. Selvom Sundhedsstyrelsen og de faglige selskaber hele tiden udgiver nye retningslinjer for, hvornår nye lægemidler skal tages i brug, kniber det med at få dem til at udgive vejledninger, der fortæller, hvornår en behandling bør stoppes.«

»Dybest set forventer myndighederne, at almen praksis selv kan regne ud, hvordan man afslutter brugen af et lægemiddel, selvom det er hamrende svært. Det kræver nøje overvejelser at finde ud af, hvilke lægemidler der skal trækkes ud af ligningen, og om patienterne skal holde op med at tage dem fra ene dag til den anden, trappes ud eller overgå til et andet lægemiddel,« siger Anton Pottegård.

Anders Beich, der er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, erkender, at der er et problem, som skabes af mange, men som forventes løst af egen læge.

»Ja, de praktiserende læger bliver dem, der skal stoppe de unødige behandlinger. For alle patienter havner i sidste ende hos os. Men problemet er, at det ikke altid er lige let at stoppe noget medicin, som en anden begavet specialist har påbegyndt. Det er det, der altid er udfordringen,« siger Anders Beich. Hvis de praktiserende læger havde tiden til at løse opgaven ordentligt, ville det dog være godt givet ud, vurderer han.

»Hvis vi var mere omhyggelige med at stoppe brugen af unødig medicin, ville det lønne sig, både hvad angår beboernes livskvalitet, deres funktionsniveau og deres levealder. Men problemet er, at det skal prioriteres. Og det er ikke nogen lille opgave,« siger han.

Selv i de tilfælde, hvor han som læge har et klart billede af, hvad der skal til, er det heller ikke altid let at få patienten med på ideen. For den medicin, de ældre får, for eksempel for at stabilisere hjertet eller holde gang i nyrerne, giver de ældre en psykologisk tryghed, som de ikke vil være foruden. Så det lyder nemt – få nu lige ryddet op i det medicinkort. Men det er ikke så let ude i virkeligheden, siger han.

»En forudsætning for, at det kan blive bedre, er, at man anerkender, at opgaven er kompleks og tidskrævende, og at vi skal turde prioritere, hvis tiden skal findes. Praktiserende Lægers Organisation, PLO, og Danske Regioner skal indgå en aftale, der tager højde for, at vi skal have plads til at gennemgå alle de ældres medicinkort med jævne mellemrum. Og det er ikke gjort med flere penge, da vi ikke har tiden til det. Vi bruger jo en stor del af vores tid på at tage os af og behandle noget nær raske mennesker, så nogen skal turde prioritere – vi kalder det ’Realistisk Medicin’ – hvis vi skal have sat tid af til at tage os bedre af samfundets ældste borgere,« siger Anders Beich.

Bo Libergren, der er næstformand i Regionernes Lønnings– og Takstnævn, mener, at praksislæger har de rammer, der skal til for at kunne løfte opgaven.

»En vurdering af medicinforbruget hos ældre borgere er en kerneopgave for almen praksis, og de praktiserende læger har allerede gode rammer for at udføre arbejdet,« siger Bo Libergren. Han nævner, at Danske Regioner for eksempel har aftalt opsøgende besøg hos ældre samt en årlig status for borgere med kroniske sygdomme, som begge omfatter en vurdering af patienternes medicin.

»Derudover har vi i seneste overenskomst hævet honorarerne for sygebesøg, der netop skal give lægerne mulighed for at afsætte mere tid til blandt andet borgere på plejehjem,« siger han.

Hinandens gidsler

Hanne Rolighed Christensen, der er ledende overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, synes ikke, at hele ansvaret ligger hos de praktiserende læger. Hospitalslægerne bærer også en del, men også universiteterne, der bør adressere et helhedssyn på patienter.

»Der er mange, der har ansvaret, og mange kunne bidrage hver for sig til en mere rationel behandling af patienterne. Det gælder for eksempel også lægerne på hospitalet, der tidligere havde mere tid til at lave en medicingennemgang med udgangspunkt i patienternes behov, men som nu ikke længere har mulighed for det, fordi patienterne er indlagt i meget kortere tid,« siger Hanne Rolighed Christensen.

Hun beretter om, hvordan hun som ung læge tilbage i 80erne havde god tid til at rydde op i medicinen, da patienterne typisk var indlagt i en til to uger.

»I dag, hvor patienterne bliver udskrevet efter få dage, er der kun tid til at forholde sig til den igangværende behandling. Og med den sparsomme viden, de har om patientens andre lidelser såvel som de overvejelser, egen læge har gjort om den medicinske behandling, har de ikke mod på at rydde op i lægemiddelforbruget,« siger Hanne Rolighed Christensen.

Egen læge vil gerne tages med på råd og er ikke som udgangspunkt interesseret i, at hospitalslægen rydder op i anden medicinsk behandling end den, som patienten er indlagt for, siger hun. I et forsøg på at forbedre det samarbejde er der de seneste år blevet etableret polyfarmaci-ambulatorier, hvor de kliniske farmakologer sammen med praktiserende læger kan gennemgå medicinlisterne sammen med en geriater, der er specialist i ældres medicinering.

»Medicineringen ender ofte så galt, fordi specialisterne på sygehusene koncentrerer sig om at behandle den enkelte sygdom optimalt i forhold til guidelines. De tænker ikke over, at de ordinerer lægemiddel nummer 15 på patientens medicinkort. Praksislægen kan til gengæld straks se, at den nye behandling ikke holder. Men de tør ikke at lave det om, da de ikke er specialister på feltet. På den måde bliver hospitalslægen og praksislægen hinandens gidsler. Og så er det, at plejehjemsbeboernes forbrug af medicin løber løbsk.«

Omsorg er den bedste kur

Et af de få plejehjem, hvor man i dag systematisk forsøger at afmedicinere beboerne, er det privatejede plejehjem Dagmarsminde i Græsted. Plejehjemmet blev etableret af May Bjerre Eiby, efter at hun som sygeplejerske på kommunale plejehjem i årevis havde været vidne til manglende omsorg.

»Vores hovedspor er at afmedicinere vores beboere. Og det har ført til, at de nu i gennemsnit kun bruger ét lægemiddel i døgnet, hvilket er langt under de otte lægemidler, som ifølge det nye studie er det gennemsnitlige forbrug. Vi oplever en markant fremgang i vores beboeres velbefindende og sundhedstilstand, når de kommer ud af medicinen,« siger May Bjerre Eiby, der betegner afmedicineringen som en succes. Deponeringen af medicin sker i tæt samarbejde med en læge og gælder alle typer af medicin lige fra psykofarmaka over hjertemedicin til vanddrivende midler.

»Det interessante er, at mange beboere viser sig ikke at have brug for det, hvis de befinder sig i det rette miljø. Vi har fundet ud af, at vi meget bedre kan tackle deres adfærdsmæssige udfordringer ved at være sammen med dem, aktivere dem på forskellig vis og sørge for, at de får deres søvn,« siger hun.