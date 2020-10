Som de andre piger Af Marta Sørensen

#MeToo-bølgen ruller igen i Danmark, og flere magtfulde mænd i mediebranchen og politik er blevet udstillet, nogle desuden navngivet og detroniseret. Nikita Klæstrup, influencer og tv-tilrettelægger, har selv været aktiv i politik og blev for et par år siden beskrevet som fjerdebølgefeminist i forbindelse med projektet Girl Squad.

– For tiden tales der meget om, at der visse steder findes en sexismekultur, hvor man ser gennem fingre med grænseoverskridende opførsel. Har du nogensinde oplevet det?

»Ja, da jeg var aktiv i ungdomspolitik som medlem af Konservativ Ungdom (indtil 2015, red.). Der var blandt andet en vandrehistorie om en lokalforening et sted i Jylland, hvor der kun var mandlige medlemmer. Til et af deres foreningsmøder sidder de i baren og drikker øl. Så kommer et nyt medlem ind, en pige på 14-15 år, og mændene begynder at banke deres øl ned i bordet, i takt med at de råber: »Fisse, fisse, fisse!« Den historie blev fortalt som det sjoveste i verden, selvom det måtte have været vildt grænseoverskridende for den pige. Men hvis man havde påpeget det, ville man have fået at vide, at man ødelagde den gode stemning.«

– Så det overrasker dig ikke, at TV 2 for tiden sender en dokumentarserie om seksuelle krænkelser i ungdomspartier?

»Overhovedet ikke. Og thank God, at den kommer.«

[Læs også om tre kvinder, der fortæller om seksuelle overgreb og chikane i DR. Og om en HR-afdeling, de føler, har svigtet.]

– Er det sværere at sige fra over for den slags, hvis man er borgerlig?

»Ja, for der er intet, borgerlige hader mere end ofre. Som kvinde får man at vide, at man ikke skal tage offerrollen på sig, og bliver spurgt, hvorfor man ikke sagde fra. Det bliver man fodret med i al den tid, man befinder sig i borgerlige kredse, og jeg håber, at det vil ændre sig.«

– Nogle ville sige, at færre kvinder på højrefløjen betragter sig selv som ofre og derfor ikke har behov for at stå frem med historier om sexisme.

»Det er den mentalitet, man bliver fodret med: at man er en stor og stærk kvinde, sin egen lykkes smed. Så snart man siger, at det her skete, fordi jeg er kvinde, får man at vide, at det ikke var derfor, men fordi man var fuld eller ikke sagde fra. Borgerlige vil ikke acceptere, at der er nogle strukturer, der gør det sværere at være eksempelvis kvinde.«

[Læs også, hvordan krænkelser på arbejdspladsen ikke handler om empati mellem kønnene]

– Du taler om borgerlige i tredje person, men det plejede jo at være dig – har det ændret sig?

»Ja, jeg har helt klart flyttet mig politisk. De første mange år benægtede jeg, at jeg var feminist, for en feminist satte sig selv i en offerposition. Uh, alt det internaliserede kvindehad, jeg havde. Men så åbnede jeg mig selv for at høre andres oplevelser og indså, at jeg som kvinde havde været i en ikke særlig privilegeret position, mens jeg som hvid og veluddannet var i en privilegeret position. De strukturer, som jeg havde været med til at benægte, fandtes. Feminismedebatten åbnede nogle perspektiver for mig, som jeg ikke havde set før. Jeg tænkte tidligere, at hvis man som kvinde ikke blev respekteret, var det, fordi man ikke kunne sætte sig i respekt, men som kvinde er man jo fucked fra starten. Studier har for eksempel vist, at folk ikke kan lide at høre kvindestemmer, fordi de er for høje. Margaret Thatcher fik stemmetræning, så hun kunne tale dybere. Og i en diskussion opfatter folk det, som om kvinder afbryder oftere end mænd, selvom de faktisk afbryder mindre.«

– Fra 2016 til 2018 var du med i projektet Girl Squad, hvor du og to andre kvinder argumenterede for, at man burde kunne dyrke sit udseende og klæde sig sexet og samtidig blive taget seriøst. Giver det budskab stadig mening for dig?

»Ja, men jeg har opgivet kampen, for det handlede ikke om, at der skulle komme fem nye artikler, hver gang jeg havde postet et bikinibillede på Instagram. Min pointe var, at mit udseende burde være ligegyldigt, så jeg traf et bevidst valg om at droppe bikinibillederne. Hvis jeg går til en begivenhed, hvor der kommer mange journalister og fotografer, tager jeg ikke noget nedringet på, for jeg synes ikke, det er rart, at der så kommer en masse artikler om min kavalergang.«

– Jeg læste, at Girl Squad dengang blev kritiseret for at være »raceprivilegerede«. Var den kritik korrekt?

»Ja, vi var vanvittig privilegerede i forhold til mange andre feminister i Danmark, som ved langt mere end mig og er mere velformulerede, men som skal gøre meget mere for at få taletid. Den opmærksomhed, jeg har fået i medierne, er kommet, fordi jeg efter vestlige standarder er attraktiv.«

[Læs også debatindlægget: Ikke vores revolution]

– Det lyder, som om du er blevet woke.

»Jeg er blevet så woke! Jeg spiser endda vegansk nogle dage. Jeg er virkelig blevet en stereotyp hvid woke kvinde – superfedt.«

– Du taler om mønstre og strukturer på den borgerlige fløj, men der er jo også i det woke miljø en masse regler og idealer for, hvordan man skal være, hvilket også kan forekomme meget fordømmende.

»Ja, det kan nogle gange være et problem, at man går efter hinanden og kritiserer hinanden for ikke at være rigtige feminister. Nogle gange føler jeg, at vi skal huske at holde fokus på den rigtige fjende.«

– Hvem er den rigtige fjende?

»Det er jo patriarkatet. Det er det altid.«

– Jeg går ud fra, at du har mødt en del magtfulde mænd, mens du har engageret dig i politik. Har du indtryk af, at de føler, at de kan tillade sig mere end andre?

»Ja, for de føler sig urørlige. Hvor lang tid siden er det ikke, at vi først hørte om Frank Jensens opførsel? Men han er blevet siddende. Hvis jeg bliver ved med at stjæle fra kassen, og folk taler om det, men ikke gør noget – ja, så bliver jeg ved.«

[Læs også #MeToo – i Middelalderen]

– Er du stødt på den type mand, der føler sig berettiget?

»Jeg har mødt mange inden for politik, der inviterer på kaffe på kontoret og snak om politik, men så vil de noget helt andet. Der er en arrogance i det: Han siger, vi skal én ting, men går ud fra, at jeg er med på noget andet, når det kommer til stykket.«

– Vi taler lige nu meget om mænd, der krænker, og om giftig maskulinitet. Findes der noget tilsvarende hos kvinder?

»Ja, det er den, hvor man siger: Jeg er ikke som de andre piger, jeg er en cool girl, kan drikke øl med drengene og gider ikke andre piger, for de skaber for meget drama. Den type ser vi meget til i sexismedebatten, eksempelvis hos Nye Borgerlige, hvor Pernille Vermund lader forstå, at hun altså ikke bliver sur over en hånd på låret. Billedet, hvor de sidder med hænderne på hinandens lår, siger det også: Vi er ikke som de andre partier. De kvinder spiller med på et sexistisk syn på, at kvinder og piger skaber drama og er små sensitive følevæsner, og mændene skal bare vide, at sådan er de ikke. De får status ved at tage afstand fra andre kvinder og feminine værdier.«