Peter Hummelgaards tante giver ikke to potter pis for Demokraterne

Vi vil ikke acceptere fortællingen om, at det er slut med Amerika, dystopien, splittelsen, at den amerikanske drøm er blevet til et mareridt. For vi ved, at i USA ender historien godt. Sådan er det i hollywoodfilmene, men sådan er også den amerikanske kultur: De skal gå så grueligt meget ondt igennem, før de kommer klogere, bedre og yngre ud på den anden side.

Sådan er det også nu: USA er i krise, men det er en del af historien om et ungt land, der skal finde sig selv.

Derfor skal vi tale om alt det ved USA, der stadig inspirerer os og fascinerer os. Og gør os kede af det, når de ikke kan finde ud af det. Vi taler med interessante personligheder og Amerika-elskere om det land, de elsker trods alt.

Hver gæst skal komme med ét stykke Americana: En tekst, en sang, et digt, en film, en begivenhed, et maleri, en bygning, whatever, og forklare, hvorfor lige netop dét er det essentielle af det USA, de drømmer om.