P-piller fucker med kvinders hjerne Af Lone Frank

Det var bare en sidebemærkning fra en kollega, men den kom til at sende Sarah Hills forskning i en helt ny retning. Begge var til konference, kollegaen holdt et foredrag om stress, og på et tidspunkt sagde han henkastet, at han naturligvis havde ekskluderet kvinder på p-piller som forsøgspersoner. Fordi de ikke har en normal cortisol-profil. Deres niveau af det centrale stresshormon ligger nemlig konstant lavt, ganske som det gør hos mennesker med kronisk stress og udbrændthed.

»Det er pinligt at indrømme, men det ramte mig som en mindre åbenbaring,« siger Hill, som er evolutionspsykolog og professor ved Texas Christian University. Noget tid i forvejen havde hun selv opgivet sine p-piller og oplevet det som en slags opvågning. Lidt som at komme ud af en dvale eller at gå fra en verden i tusmørke til én belyst af middagssolen, forklarer hun.

»Da jeg holdt det sammen med bemærkningen om den abnorme cortisol-profil, slog det mig, at både forskningen, samfundet og kvinderne selv har en blind plet for det indlysende: Nemlig at hormonerne i p-piller ikke bare regulerer vores fertilitet, men gennemgribende påvirker vores hjerner.«

Nøjagtig hvor gennemgribende skriver Sarah Hill om i bogen How The Pill Changes Everything: Your Brain on Birth Control, som gennemtrevler litteraturen på området. Den består især af psykologiske studier, som afdækker, hvordan den lille pille, som mere end hundrede millioner kvinder sluger hver dag som prævention, påvirker deres emotionelle liv, deres adfærd og deres kognition.

Et eksempel på det sidste leverer Sarah Hill selv i et kommende nummer af tidsskriftet Hormones and Behavior. Og det er ikke opløftende. I et sæt eksperimenter med kvindelige collegestuderende udviser de, der tager p-piller, således gennemgående mindre vedholdenhed i forskellige kognitive opgaver. Det gælder i udpræget grad i relativt enkle opgaver, hvor de skal løse anagrammer og opdage subtile forskelle på næsten ens billeder. Men det gælder også i de mere krævende såkaldte Graduate Record Examinations (GREs), en standardiseret test, man udsætter amerikanske studerende for. Over for anagrammerne gav brugerne af p-piller op på den halve tid, og GRE-opgaverne brugte de en femtedel mindre tid på – hvilket havde direkte sammenhæng med et signifikant dårligere testresultat.

»Det er et mindre studie med 150 forsøgspersoner, og det skal gentages,« understreger Sarah Hill. »Men det rejser unægteligt spørgsmålet om, hvorvidt p-piller i yderste konsekvens har mærkbare effekter på deres uddannelse og karriere. Og om, hvad den biologiske mekanisme i givet fald er.«

Et stift system

Mekanismen kan Vibe Gedsø Frøkjær muligvis være behjælpelig med. Hun er klinisk forskningslektor ved Region Hovedstadens Psykiatri og arbejder med at forstå aspekter af hjernens serotoninsystem. Og som hun siger: »En mindre grad af vedholdenhed passer faktisk meget godt med resultater, som vi er på vej til at få udgivet.«

Sammen med kolleger fra Københavns Universitet har Frøkjær for nylig analyseret skanninger af raske kvinders hjerner og opdaget, at de, som er på p-piller, har betydeligt færre af en bestemt receptor for signalstoffet serotonin. Det drejer sig om den vigtige 5HT-4-receptor. Den optræder som en regulator af hele serotoninsystemet og dermed af dele af hjernen, som tager sig af blandt andet appetit, søvn, affekt, libido og aggression.

Nedgangen i antallet af 5HT-4-receptorer hos p-pillebrugere er generel, understreger Frøkjær, men mest markant i hjernens belønningssystem. Og hvis man får mindre kemisk belønning for det, man gør, kan man se for sig, hvordan motivationen daler og med den vedholdenheden.

»Jeg tror, at nøglen til at forstå det overordnede problem med p-pillers virkning på hjernen er, at de giver en mindre dynamik og fleksibilitet i nogle af vores mest betydningsfulde biokemiske og neurobiologiske systemer. Og det er netop systemernes dynamik og evne til at reagere, som holder os vågne og følsomme,« siger Vibe Frøkjær og giver som eksempel den stressrespons, der i sin tid fangede Sarah Hills opmærksomhed. »P-piller virker som prævention ved at undertrykke æggestokkenes naturlige og cyklusbestemte produktion af hormoner, især østrogen. Men hjerneceller er følsomme for østrogen, og et lavere østrogenniveau fører blandt andet til kronisk lavt cortisol.«

Det betyder ikke, at man går rundt i en evig tilstand af zen. Men den slappere stressrespons betyder, at man har svært ved at tilpasse sig ydre belastninger og dermed har en mindre buffer i forhold at klare høje stressniveauer. Og Frøkjær fortsætter:

»På tilsvarende vis formoder vi, at et serotoninsystem med færre 5HT-4 receptorer bliver mindre dynamisk og dermed mere ’tonedøvt’. Det kan have flere effekter, men umiddelbart tænker man jo på depression.«

Nedslående bivirkning

Det gør en del, for netop depression er en omdiskuteret risiko forbundet med p-piller. Og det er forventeligt, forklarer overlæge i gynækologi og obstetrik ved Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet Øjvind Lidegaard. Pillerne, som indeholder kunstige udgaver af progesteron (gestagener), undertrykker den normale cyklus ved at holde østrogenniveauet konstant lavt. Og som Lidegaard siger: »Det er velkendt, at østrogen sætter kvinders humør i vejret, mens progesteron trykker humøret.«

Lidegaard står for to meget store prospektive registerundersøgelser, som har fulgt kvinder, der begynder på p-piller, i mellem seks og otte år. Den første kom i tidsskriftet JAMA Psychiatry i 2016 og viste med data fra mere end en million danske kvinder med en gennemsnitsalder på 24 år, at brugen af enten p-piller, p-ring eller hormonspiral øgede risikoen for at få udskrevet antidepressiv medicin med i gennemsnit 70 procent. Selvmordsforsøg så forskerne en endnu større effekt på.

»Der er selvfølgelig tale om en sjælden hændelse,« understreger Øjvind Lidegaard. Men ved at følge næsten en halv million kvinder mellem 15 og 33 år, konstaterede han og kolleger, at antallet af selvmordsforsøg og selvmord skød i vejret, i månederne efter de begyndte på p-piller. Hos de 15-19-årige var risikoen mere end fordoblet.

»Mange kvinder tåler p-piller ganske glimrende, men hvis man giver p-piller til en gruppe 16-årige, vil hver tiende ikke kunne holde dem ud på grund af voldsomme humørsvingninger. De vil typisk blive foreslået at prøve forskellige præparater, men vil til sidst holde op,« siger Øjvind Lidegaard.

Og dermed slut på det problem. Eller måske ikke. Skal man tro den canadiske psykolog Christine Anderl fra University of British Columbia kan den tidlige ungdom meget vel være »en følsom periode, i hvilken brug af p-piller kan øge kvinders risiko for depression selv årevis efter den første eksponering«. Også selvom pillerne for længst er lagt på hylden, konkluderer Anderl i år i Journal of Child Psychology and Psychiatry. Her sammenligner hun forekomsten af depressive symptomer hos amerikanske kvinder, der henholdsvis tog p-piller i teenageårene, har taget dem som voksne eller aldrig har taget dem. Blandt dem, der begyndte i ungdommen, er der signifikant flere, som møder kriterierne for en depressionsdiagnose på undersøgelsestidspunktet.

Ingen belønning

Men deciderede diagnoser er langtfra hele historien. Vores sociale og følelsesmæssige liv som helhed er i spil, fordi det helt konsekvent er under hormonel indflydelse. Det påpeger blandt andre de hollandske psykologer Estrella Montoya og Peter Bos, som i en oversigtsartikel fra 2017 beklager, at kun meget lidt psykologisk forskning beskæftiger sig med, hvad p-piller gør i vores hoveder. Til trods for, at de hjerneregioner, som håndterer følelser, indlæring, frygt og aggression, er proppet med receptorer for kønshormoner. Og til trods for, at man kender til karakteristiske emotionelle skift i løbet af den naturlige cyklus.

Igen er det østrogen, som er i fokus. Højt niveau af østrogen ser således ud til at dæmpe angst, mens det både øger evnen til at regulere egne følelser og identificere komplekse følelser hos andre. Sager som tilsammen får Montoya og Bos til at spørge, om »p-pillen influerer på kapaciteter, som er nødvendige for at manøvrere i vores sociale miljø?«

Samme bekymring møder man hos Michael Winterdahl. Han er lektor ved afdeling for klinisk medicin på Aarhus Universitet og beskæftiger sig med oxytocin. Det lille hormon – kendt som »kærlighedshormonet« – står centralt for vores følelsesliv. Det produceres mest spektakulært ved orgasme og amning, men også i mere hverdagslige interaktioner med mennesker, vi føler for. Man kan sige, at oxytocin er en grundingrediens i alle vores sociale bånd.

»Så når der sker ændringer med oxytocin, bliver spørgsmålet straks, hvad de betyder,« tilføjer Winterdahl. Og han står selv med dette spørgsmål i forlængelse af sin netop offentliggjorte sammenligning af oxytocin-niveauet i blodet hos kvinder med og uden brug af p-piller.

»Brugere af p-piller havde højere oxytocin, og det lyder måske positivt,« siger Winterdahl. »Men kronisk forhøjet oxytocin betyder sandsynligvis en forstyrrelse i systemets normale dynamik. Kvinderne på p-piller mærker måske i mindre grad det akutte og forbigående ekstra oxytocin, som vi får i interaktion med dem, vi holder af.«

Det er slet ikke usandsynligt. I hvert fald finder man et hint i resultaterne af et tysk studie, som så dagens lys i 2016 i Social Cognitive and Affective Neuroscience. Forskerne bag lagde en gruppe kvinder, der alle var i parforhold, i en hjernescanner og viste dem billeder af henholdsvis deres egen kæreste og en række ukendte mænd. Lige før scanningen havde alle fået et skud oxytocin via en næsespray. For kontrolgruppen af kvinder, som ikke var på p-piller, gjorde oxytocin kæresten mere tiltrækkende end de ukendte mænd og sparkede samtidig en ekstra gang i hjernens belønningssystem, når billedet af ham kom på skærmen. For kvinder på p-piller var der ingen effekt af det udefrakommende oxytocin. Kæreste eller tilfældig mandsperson – same same.

Ekstra for ægløsning

»Som evolutionspsykolog er noget af det mest interessante for mig alt det, der handler om seksuel adfærd og valg af partner – mate choice, som vi kalder det,« siger Sarah Hill. »Og her er der virkelig noget på færde.«

Det må man sige. Og faktisk har det længe stirret forskerne lige i synet. Da Sarah Hill i 1990erne lavede sin ph.d., foregik der rundt om hende en masse eksperimenter, som skulle undersøge, hvordan kvinders cyklus påvirker seksuel adfærd hos begge køn. Man granskede, hvilke mænd kvinder er tiltrukket af i forskellige faser, hvordan de selv virker på mænd i de samme faser og så videre. Og som Hill beskæmmet indrømmer:

»Kontrolgruppen i samtlige forsøg var kvinder på p-piller, fordi de ikke har nogen hormonel cyklus.«

Deres hormonprofil er uforanderlig og ligner med et kronisk lavt niveau af både østrogen og progesteron den sidste fase op mod menstruation. Ægløsning forekommer ikke, og det gør en forskel.

Utallige og stærkt varierede forsøg har slået fast, at der i den fertile fase sker noget med kvinders virkning på mænd. Et illustrativt – og tabloidvenligt – eksperiment foregik på en stripklub. En gruppe kvindelige strippere aflagde gennem en måned rapport over deres drikkepenge, og der tegnede sig en tydelig sammenhæng med brug af p-piller. Kvinder på p-piller indkasserede ret stabilt 35 dollars per aften, mens kvinder med en naturlig cyklus lå på de samme 35 dollars uden for ægløsning. Når de var fertile, ragede de til gengæld mere end det dobbelte til sig.

»Klassisk,« bemærker Sarah Hill. »Men den store betydning ligger i, hvad kvinder selv foretrækker.«

Og det flytter p-pillerne på. Igen har studier påvist, at kvinder omkring deres ægløsning får et skærpet blik for seksuelle stimuli, for mænds udseende og specielt for typisk maskuline træk. Brede kæbepartier og den slags. I resten af cyklus går præferencen mere i retning af det mindre testosteronpumpede.

»I flere eksperimenter er det den slags mænd, kvinder i højere grad foretrækker, når de er på p-piller,« siger Sarah Hill og peger desuden på en undersøgelse fra den virkelige verden. Her interviewede forskere 2000 amerikanske mødre, hvoraf halvdelen havde valgt deres partner, mens de selv var på p-piller. Nu, flere år og et barn senere, fandt disse kvinder deres mænd mindre sexede, end det var tilfældet for de øvrige kvinder. De tidligere pillebrugere var samtidig mindre tilfredse med deres sexliv, men omvendt mere tilfredse med mandens intelligens samt hans indkomst, end dem, som havde valgt partner, mens de havde en naturlig cyklus.

»Det kan lyde som nogle spidsfindige og måske lidt morsomme effekter,« siger Sarah Hill. »Men hvis du betragter alle de psykologiske virkninger samlet og tænker over, hvordan de kan skubbe til individuel social adfærd, får de jo samfundsrelevans. Jeg er ikke imod p-piller, men jeg synes, kvinder skal have denne viden for at kunne træffe et valg.«

Alle elsker pillen

Hvorved vi ender ved det uundgåelige spørgsmål: Hvorfor vælger så mange kvinder p-piller som prævention? Herhjemme er det mellem hver fjerde og hver tredje kvinde i den fertile alder, som i årevis indtager et hormonelt præparat, som ikke bare virker på deres æggestokke, men overalt i deres hjerne. Og hvor der er masser af højlydt diskussion om, hvorvidt det nu er sundt og rimeligt at tage hormoner for at modgå symptomer ved overgangsalder, hører man ingen debat om p-piller.

»Den har med mellemrum været oppe at vende siden godkendelsen i 1966,« siger Øjvind Lidegaard, der selv anbefaler kobberspiral som muligt alternativ. »Oprindeligt holdt lægemiddelstyrelsen på, at det var et enormt eksperiment at ordinere kunstige hormoner til raske kvinder uden at kende langtidsvirkningerne. Men de blev udsat for politisk pres fra kvinder.«

Spørger man Sarah Hill, er netop p-pillens kulturhistorie forklaringen på dens totale overherredømme i præventionens verden. »Den frigjorde én gang for alle kvinder fra uønskede graviditeter og fik en betydning for deres fremgang i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Lige siden har den været synonym med kvinders frihed og står for mange som det ’naturlige’ valg.«

