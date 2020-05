VI HAR TABT HAM, MEN I DET MINDSTE HAR VI HAFT HAM

OFTE har jeg prøvet at forestille mig Yahya som ældre. At tiden ville slide på kanterne og fugerne, som brændingen slider på en sten, glatte de ru, mørke plamager, at bølgerne efterhånden ville gøre ham udmattet og rund. Som 30-årig, måske faldet en anelse til ro, sikkert med et barn og måske med en ny digtsamling om noget helt andet end ham selv, endda skrevet med små bogstaver. Som 40-årig, sikkert fraskilt, nu med flere børn, men måske med en fast lejlighed. Som 50-årig, med flere digtsamlinger og to-tre romaner bag sig. Som 60-årig. Som 70-årig. Et forfatterskab. Børnebørn. Et helt liv.

Selvfølgelig er tankeeksperimentet aldrig lykkedes, for jeg har ikke troet på det. Ligesom alle andre har jeg tænkt, at det ville gå galt, spørgsmålet var bare hvordan og hvor slemt. Jeg er ikke spor chokeret over hans død. Men jeg kan dårligt forklare, hvor ked af det, jeg er, over det. Intet er så trist som den forudsigelige tragedie.

Yahya ville ikke være her, nej, det er forkert. Han ville selvfølgelig helst leve, men han kunne ikke. Hvorfor ikke?

Der var så meget vilje og livskraft i ham. Da vi først mødtes, var han sigtet for væbnet røveri mod et supermarked med sin fætter. Det var gået helt galt, på sådan en amatøragtig måde, og han stod til at få en rigtig fængselsdom. Det talte vi meget om, for det ville jo ødelægge alt det, der nu var ved at ske, bogudgivelsen, modtagelsen, begejstringen. Hvad havde politiet på ham? Hvordan kunne han slippe? Kunne vi finde en bedre advokat? Nu handlede det om at slippe fri. Fra institutionerne, værgerne, ghettoen.

»AF MINE FORFÆDRE HAR JEG IKKE LÆRT ANDET/ END AT SPISE STEN,« skrev han i et digt, og det var det første, han talte om, da vi først mødtes og diskuterede, hvad han skulle gøre, nu hvor han tilsyneladende havde brændt alle broer. Relationerne var ødelagte i forvejen, sagde han, selv til hans søskende. På det tidspunkt boede han i et værelse i Brønshøj og kunne kun komme hjem ved at tage bussen ned gennem Nørrebrogade, hvilket ville være uklogt, idet han aftenen forinden, på landsdækkende tv, havde messet, at han ville pisse på Allah og hans sendebud. Jeg skal aldrig tilbage, sagde han.

SÅ han boede hos mig. Vi talte ikke særlig meget om litteratur eller hans liv før udgivelsen af digtene. Det var mere sådan noget som: Spiser du med i aften? Hvad skal du i weekenden? Skal vi gå en tur? Hvordan har du det? Fint! Var du længe oppe? Ja, jeg tog en natter (aften-joint). Den slags. En mellemting mellem en stor hjemmeboende teenager og en god room mate.

Når jeg spurgte til hans familie, sagde han ikke så meget mere, end der stod i digtene. En enkelt gang fortalte han om en dag, hvordan hans far havde banket dem allesammen med en pind eller en kæp, først ham, så brødrene, simpelthen gennembanket dem, og at han forsøgte at skærme og beskytte sine små søskende, hvilket ikke lykkedes. »Min far sagde altid, at han fortrød, at han nogensinde havde fået os,« sagde Yahya. Jeg har selv brugt oceaner af tid på at skrive om, hvad jeg kommer fra, om mine forældres og bedsteforældres historie og kultur, og det føles som en latterligt forkælet, selvoptaget stiløvelse ved siden af hans.

Hans forældre havde lært ham at spise sten, skrev han, ingen kærlighed, ingen omsorg, ingen anerkendelse, ingen øjenkontakt, ingen nærhed, ingen kys, ingen humor, intet. Hans mor betød meget for ham, selvfølgelig, men hende skulle han også beskytte.

HVOR kom hans energi så fra? Jeg har lyst til at sige poesien, for han sagde det selv; jeg vil leve og dø for mine digte. Den sætning, der har sat sig fast i hovedet på mig, er jo sælsomt smuk: »AF MINE FORFÆDRE HAR JEG IKKE LÆRT ANDET/ END AT SPISE STEN«. Men sagen er, at det hele kom fra ham selv, og ingen andre steder fra. Det, han havde i sig, var både destruktivt og skabende, mørke og lys, sorg og humor, død og liv, og da jeg ikke tror på, at nogen havde plantet poesien i ham, faktisk tværtimod, holder jeg mig til, at det lykkedes ham at blive til sit eget værk. Jeg ved godt, at det lyder lidt patetisk, men tilgiv mig i dag, hvor han er død: Yahya var selv poesi, et omvandrende digt.

Det er ikke for at ignorere bagsiden; Yahya kunne være ubehagelig og voldelig. Han behandlede mange af de kvinder, han var sammen med, dårligt. Han blev absurd utilregnelig, når han tog stoffer, og han behandlede dem, der prøvede at hjælpe ham, rædsomt. Hvorfor tilgav vi ham det? Hvorfor sagde jeg ikke til ham, at han måtte klare sig selv, finde et andet sted at bo?

Da Yahya fik Weekendavisens Litteraturpris, skrev Lars Bukdahl i sin hyldest, at han havde ventet på Yahya hele livet; på en digter, der kunne rydde bordet totalt og med sine ord få samtlige andre stjerner til at blegne. Vi andre havde også ventet på det, han sagde, på at få at vide, hvad der egentlig foregik i den parallelle verden, hvor indvandrerne bor, vise os, hvad vi havde skabt i boligområderne, i ghettoerne, i højhusene?

Fortalte han os noget, vi ikke vidste i forvejen? Ja, selvfølgelig, han var jo den første. Om social kontrol, islam, religiøst hykleri og den slags. Men det, han viste, der var så overraskende, faktisk chokerende, var noget andet: At der på den anden side af vejen, lige ovre i Mjølnerparken, i Gjellerupparken eller i Trillegården, Århus V, som altid udtrykkes med statistikker og ansigtsløse historier om indvandrerkvinderne, palæstinenserne, muslimerne og banderne, faktisk bor mennesker. Rigtige mennesker, som bærer hele liv i sig, drømme, håb, ærgrelser, frustrationer, kærlighed og poesi.

HVIS jeg skal vælge et af hans digte lige nu, er det det her:

»DE SIGER VÅGN OP OG LUGT TIL KUSSEN/MEN JEG SÆTTER ILD TIL ORDENE/JEG SER VÆK/DE LIDER/MEN DET ER IKKE MIN KAMP/MIT KØD ER FREMMEDGJORT/FORTOVET ER IKKE MIT/JEG SMILER I SOLSKIN OG STEMNINGER/JEG VIL GERNE TALE/MEN IKKE OM DÉT/NOTÉR AT JEG ER BANGE/AT JEG SUGER PÅ ENDNU EN CIGARET/HOLD DIG FRA DETTE MØRKE/ALLE DER ELSKER DIG VIL RÅDE DIG SÅLEDES/ALLE VIL KNEPPE DIG/SNART LIGGER DU DØD I EN GRØFT/KVALT I DIN EGEN POESI/DINE BØSSEKRØLLER KAN IKKE REDDE DIG/MEN DET ER FOR TIDLIGT AT BLIVE SENTIMENTAL/FOR TIDLIGT AT RYGE EN JOINT/OG BLIVE SÅDAN EN DER GÅR OMVEJEN/UDEN AT HAVE ET ÆRINDE MED ALLAH/JEG VINKER FARVEL SOM ET LILLE BARN/1 2 3 MIDT I AL FORGÆNGELIGHEDEN.«

HAN var det sødeste og mest begavede menneske, jeg kan forestille mig, venligheden og høfligheden selv og alligevel med det skarpeste øje for alle de indbildninger, han var omgivet af. Det er rigtigt, at alle ville have en bid af ham. Det ville jeg også.

Jeg kan overhovedet ikke forestille mig, hvad det har krævet af Yahya at være sådan. Og samtidig kunne se op over murene og gennem alle fordomme, vriste sig fri af tågerne fra fortiden, omklamringen fra institutionerne, presset fra alle, og digte sådan om at være et menneske. Det krævede en umenneskelig styrke. Overmenneskelige kræfter. Det er ikke så mærkeligt, at han havde brug for hjælpemidler i pulverform.

»JEG FORTJENER IKKE MIN FØDSEL/JEG PISSER JO PÅ MIN EGEN GRAV OG PÅ GRAVEN VED SIDEN AF SOM MÅ VÆRE MIN FARS,« skrev han.

Han fik aldrig noget af nogen, tværtimod. Og alligevel havde han så meget at give til os andre. Tænk på, hvor mange mennesker, der findes i verden, med samme talent, samme poesi rullende i sig, samme evne til at fortælle om livet, men som aldrig gør det, fordi de ikke har styrken og kræfterne og viljen.

Det havde Yahya – og så alligevel ikke til sidst. »JEG HAR TABT NOGET/MEN I DET MINDSTE HAR JEG HAFT NOGET,« lyder det i et af de digte, han skrev, da han havde siddet i fængsel og endnu en gang var på vej på den lukkede. Jeg spurgte ham, hvad det var, han havde tabt.

»Jeg har tabt penge, jeg har tabt relationer, jeg har tabt noget af min psyke, jeg har tabt kærester, jeg har mistet flere år af mit liv i spjældet og flere måneder i psyk. Jeg har tabt min tolerance over for folk,« sagde han.

Hvad havde han så haft, spurgte jeg. »Penge, livvagter, berømmelse,« svarede han. Det var ikke nok, selvfølgelig var det ikke nok, i hvert fald ikke til at holde sig i live, og det vidste han godt. Hvis han var et omvandrende digt, havde han jo skrevet det hele selv:

»JEG VIL HUSKES SOM ET AF DE MENNESKER/ DER IKKE BLEV SLÅET IHJEL/ FOR INGENTING/ PÅ DEN HER JORD«.

Der er folk, der siger, at Yahyas liv og død var spild af talent. Det var det overhovedet ikke, tværtimod. Han gav sit liv for at vise, hvem han var, og hvad han kunne. Hvordan kan det være spild?

Uden at have fået Yahyas tilladelse, vil jeg omformulere hans ord fra digtet, så de passer bedre i dag. »VI HAR TABT HAM/MEN I DET MINDSTE HAR VI HAFT HAM«.

