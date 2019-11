»Jeg blev træt af at være præmieperkeren« Af Martin Krasnik

Det’ Hassan!«

– Hej Yahya. Hvor er du?

»Jeg er indlagt.«

– Hvordan har du det?

»Jeg har det godt, mand, men jeg er indlagt.«

– Hvor?

»På retspsykiatrisk i Skejby. Jeg sidder i et telefon­rum. Vi har ikke så lang tid.«

– Det er jeg glad for. Altså, ikke for, at du er indlagt, men for, at du lever. Jeg troede ikke, du ville overleve så længe.«

»Hva’ fanden mener du med det?«

– At du ikke ville overleve. Jeg troede, du ville være løbet ind i en kugle eller et baseballbat.

»Hva’ mener du?! Jeg er ham, der overlever, jeg er overleveren!«

Det er onsdag eftermiddag i sidste uge, den 30. oktober klokken kvart i et, og Yahya ikke ligefrem råber, men han taler højt, ligesom i sine digte. Han ringer fra et telefonnummer, jeg ikke kender, men det er jeg vant til, han skifter hele tiden sit telefonnummer ud.

Det er to måneder siden, jeg sidst talte med ham. Der havde han lige afleveret den sidste del af sin nye digt­samling, sagde han, og vi aftalte, at jeg skulle lave et interview med ham om den. Om alt det, der er sket med ham de seneste år.

Jeg prøver at sige, at jeg havde opgivet ham og har været ked af, at han forsvandt.

»Jeg er ligeglad, jeg vil skide på alt det ...«

Nu råber han, og så fortaber resten sig, jeg får ikke skrevet mere på papiret end »stofudløst psykose« og »frivillig indlæggelse«, inden han afslutter, »nu kan jeg ikke tale mere, pædagogen er her nu, jeg ringer senere«, og lægger på.

»Det er elendighed og sorg, der er katalysatoren, 90 procent af min motor kører på pis, lort og gylle. Ufortyndet pis og lort.« Yahya Hassan

YAHYA Hassans nye digte, der udkommer denne fredag med titlen YAHYA HASSAN 2, med samme sorte forside, samme store bogstaver, samme rytme, som hans første samling fra 2013, er sorte, grusomme, vilde, voldelige, ubehagelige, smukke, absurde, men også fuldkommen uigendriveligt ham, hans energi, hans messende rastløshed, hans sprog: »AF MINE FORFÆDRE HAR JEG IKKE LÆRT ANDET/ END AT SPISE STEN/ JEG SABOTEREDE DE FASTENDES MÅLTID VED SOLNEDGANG/ DE HÆVDEDE ALLE AT DE OPDAGEDE MIG/ FORDI JEG OVERRASKEDE DEM/ JEG TIGGER SAMMEN MED DE FATTIGE/ OG FRÅDSER SAMMEN MED DE RIGE«.

Første gang, jeg læser digtene, er det mest for at finde ud af, hvad der er sket i de år, vi ikke har haft kontakt: I månederne, før han skød »ham den lille dreng« i foden og låret i marts 2016. I de 21 måneder, han sad i fængsel. Og tiden derefter, hvor han blev dømt til psykiatrisk behandling. Det hele er med i digtene.

Vi mødtes første gang for seks år siden, i DR Byen i oktober 2013, to dage efter at han havde givet et interview til Politiken om sin første digtsamling. Jeg skulle tale med ham i Deadline, og det 13 minutter lange interview om hans forældres generations svigt, kriminalitet og religiøse hykleri blev fulgt af hans oplæsning af digtsamlingens langdigt, hvori han »PISSER PÅ ALLAH OG HANS SENDEBUD«. I løbet af natten kom der så mange trusler mod ham på Facebook, at han ikke kunne vende tilbage til sit værelse i Brønshøj.

Næste formiddag mødtes vi på en café på Frederiksberg, købte en stor strikhue, han kunne trække ned over håret, og så tog vi hjem til mig, hvor han blev boende i to måneder. Derefter flyttede han ind hos min lillebror i huset ved siden af i nogle uger. Han røg sin tjald i baggården. Spillede Play­Station med min søn. Og de sidste par uger holdt der for det meste en bil med et par PET-folk ude på gaden.

I den tid byggede han selv en vakkelvorn bro mellem sit hidtidige liv og den tilværelse, han var dumpet ned i. Han begyndte at gå i jakkesæt – især et bordeaux sæt gik han meget i. Han lignede, som han selv sagde det, en »perker, der havde stadset sig ud«. Han optrådte i alle tv-programmer, fik alle litteraturpriser – og tilsyneladende hele landets indvandrer­bander på nakken. Alle mente noget om ham, og fortællingen i hele den skrivende og snakkende klasse handlede om Yahya, der blev reddet af sin egen poesi, en opbyggelig historie om en hård, kriminel indvandrer­dreng, der blev ført ud af blokkene i Trille­gården i Aarhus Vest af sine digte. Et mirakel. Hvor velfærdsstaten giver op, tager kunsten over.

Vi så hinanden jævnligt gennem hele det følgende år, og juleaften 2014 var han med til chanukka ude hos mine forældre, hvor PET-folkene var med inde og få en kop kaffe.

Onsdag, 30. oktober, aften

Jeg læser digtsamlingen igen. Den første del hedder PRÆMIEPERKER og handler om livet blandt de begejstrede, velmenende københavnere i de måneder.

Han skriver i »DIGTOPLÆSNING I GHETTOEN«: »DE INTELLEKTUELLE HAR ALLE SAMMEN SOMMERHUS/ OG DE ER BANGE FOR STORMSKADER/ DE BOR PÅ ØSTERBRO/ OG PLAGES AF BANDEKONFLIKTEN PÅ NØRREBRO/ DE VANDER KARTOFLERNE I RÆKKERNE/ OG PISKER BØRNENE MED IDYL/ DE HILSER HELLERE PÅ EN KENDT/ END PÅ EN BEKENDT«.

Klokken 20.30 ringer han igen, denne gang mindre hektisk. Han fortæller personalet, at han skal tale med sin tilsynsværge eller advokat, siger han. Vi har omkring syv minutters taletid to gange om dagen, og vores samtaler skal handle om de nye digte, siger han. Selvfølgelig, svarer jeg, fortæl om dem.

Privatfotos fra Yahya Hassans Instagram-profiler. Privatfotos fra Yahya Hassans Instagram-profiler.

»Det er meget simpelt, de tager fat dér, hvor de andre slap. Det er en fortsættelse. Har du læst dem? Hvad synes du om dem?«

– De er gode. Nogle af dem er bedre end dine første digte. Men de er så sorte. Jeg synes, der var håb i dine første digte. Der er ikke noget håb eller lys i de nye.

»Nej, selvfølgelig er der ikke noget håb. Jeg skriver jo om mit liv og mig selv, og det er elendighed og sorg, der er katalysatoren, 90 procent af min motor kører på pis, lort og gylle. Ufortyndet pis og lort.«

– Hvad skete der med dig?

»Jeg smed mit jakkesæt og købte en kanon for at sørge for mig selv og min egen sikkerhed. Jeg følte mig som en byrde for PET. Jeg har kæmpe respekt for dem, for nogle af dem i hvert fald, nogle af dem kom jeg ikke så godt ud af det med. De tænkte helt klart, at de er vant til at passe på Dronningen og statsministeren, og så skulle de passe på sådan en dum lille perker, det kan jeg sgu godt forstå.«

– Fortæl, hvad der skete?

»Det hele står i digtene. De forsøgte at smadre mig, de prøvede at nakke mig, du var selv med, du så det jo selv, jeg kunne ikke gå ti meter i fred på gaden.«

– Hvem var de? Kaliffer, kalder du dem i digtene.

»Alle mulige indvandrere, bander, jeg var jo vantro, jeg var forræder, jeg var et udskud, og jeg rendte rundt og spillede smart. Da de ikke kunne få rigtig ram på mig, brændte de min families lejlighed. Og så købte jeg dén kanon og skød ham den lille dreng.«

– Du mener den 17-årige, du skød i foden?

»Ja, dagen før var jeg blevet omringet og overfaldet af ham og ti af hans venner. De stod rundt om mig og stampede på mig. Jeg ringede til PET og sagde, vil I beskytte mig, eller skal jeg selv gå ud og købe en kanon og hundrede bønner og begynde at skyde igen? De ringede aldrig tilbage, og dagen efter kom han hen mod mig med fire-fem andre, og jeg råbte, han skulle fucking skride, og så skød jeg ham i låret og foden.«

– Hvorfor var de efter dig?

»De ser mig som en forræder og en frafalden præmie­perker. Du så selv, hvordan jeg så ud i jakke­sæt, de havde sgu ret, jeg var en præmieperker, og jeg gad ikke være en præmie­perker, forstår du? Det blev for meget. Jeg blev fucking træt af at være præmie­perkeren.«

– Træt af hvad?

»Af at være forfulgt. Af alle, træt af at være bokse­pude, træt af at vende den anden kind til, at være alles forpulede kæle­dægge og bokse­bold. Jeg har vendt den anden kind til i alt for lang tid. Og jeg skal ikke op og hænge på noget kors.«

– Hvorfor trak du dig ikke ud af det før? Jeg sagde til dig, at du skulle rejse i nogle måneder for at komme væk. Alle mulige mennesker prøvede at hjælpe dig til at komme væk fra det. Men du opsøgte også al den vold og balladen selv.

»Hold nu op med det pis, mand. Jeg trækker mig fandeme ikke ud eller væk. Det er min by, det er mit sted. Jeg trækker mig ikke. Hvad tror du, der ville være sket med sådan en som Rasmus Paludan, hvis han ikke havde så meget beskyttelse? Han ville være blevet nakket for længst. Jeg kan sgu ikke trække mig. Enten skulle panserne beskytte mig – eller også mig selv. Nu står pædagogen derude, jeg slutter.«

Torsdag, 31. oktober, middag

Anden del af digtsamlingen hedder JAGT­SÆSON. Der er et strejf af sort humor, Halfdan Rasmussen møder Tarantino; BANDEBOSSER rimer på HÆNGENOSSER, og en af Yahyas »BEKENDTE/ KLØEDE SIG I BAGHOVEDET/ MED EN SKARPLADT REVOLVER/ OG KRADSEDE AF«. Men mest er det bare sort og tungt at læse. Fra digt til digt forandrer sproget sig og bliver mere og mere desperat. Han passer ikke ind nogen steder, ikke hér, ikke dér, forholdet til kæresten går i stykker, og han får et tilhold, så han ikke må nærme sig hende.

»MIN SKYGGE FORLOD MIG/ OG EN SKIKKELSE NEDFÆLDEDE SIG OVER MIG/ SENERE BLEV JEG EN KARIKATUR AF MIG SELV«, skriver han.

Ved 13-tiden ringer nummeret, der nu er kodet ind som Y Patient­telefon. Denne gang når vi kun at tale et par minutter.

»Jeg kommer fra blokken, og jeg er blokken,« siger han.

– Mener du Aarhus Vest?

»Ja, mand, kom nu, hør nu efter, det er ikke hygge­snak det her. De troede ikke, jeg kunne skrive mere, hvis jeg ikke gik rundt i jakkesæt, men jeg skriver stadig digte, og der kommer også en treer og en firer og en femmer, jeg er en af de største digtere, der findes, men perkeren her har fået nok.«

– Tror du ikke, den er feset ind, at du har fået nok?

»Nej, den er ikke feset ind. Jeg er her ikke for nogens skyld, jeg er her for min egen, for mine søskende, for min familie, min bror, han er kæmpe­kriminel og bande­relateret, og han skal ud af det lort.«

– Hvorfor er du blevet indlagt?

»Fordi jeg overfaldt min bror. Jeg stod med en køkkenkniv og en kagerulle og skulle til at stikke ham, så jeg ringede og sagde, kom og hent mig. Det er en frivillig indlæggelse. Så nu bliver jeg her lidt. Nu er det slut, jeg ringer senere. Vær klar med nogle ordentlige spørgsmål.«

Yahya Hassan (til højre) med broderen Abdulla. Privatfoto Yahya Hassan (til højre) med broderen Abdulla. Privatfoto

Torsdag, 31. oktober, aften

For seks år siden skrev Yahya Hassan et skjult parallel­samfund frem i lyset. I de nye digte fortæller han om en anden verden, skjult bag tremmer, jern­døre, fængsels­mure. Den tredje del af samlingen hedder FÆNGSLER OG FANGER. I digtet »FORRÆDERENS DOLK FØRES AF FAMILIE OG FOLK«, skriver han:

»SE DIG FOR/ FØR DU MEJER DINE KÆRE NED I FORBIFARTEN/ JEG KASTER OP OG GRÆDER BLOD OG SNOT/ MIN DIGTSAMLING LIGNER ET KRIMIPLOT/ MIN PISTOL HAR LAVET HULLER I EN KROP/ BLODET PÅ MINE NOTER ER STADIG VÅDT«.

Han ringer klokken 19.36, mens jeg er ved at lægge børnene i seng. Vi har et kvarters tid denne gang, siger han, hvad vil du spørge om? Jeg sætter Rasmus Klump på iPad’en, pacificerer børnene og spørger, hvad der skete i de måneder, han sad i fængsel.

»Alle problemerne fortsatte bare,« siger han.

»Jeg kom op at slås med folk og endte i isolation. De placerede mig i arresten i Aarhus, i Nørre Snede, så i Nyborg, i Horsens og sammen med de hårdeste udvisnings­dømte bande­kriminelle. Det er de værste, der sidder der, de værste bavianer, og det var helt bevidst, jeg kom derhen, de sagde det klart til mig. Jeg fik bank, men jeg klarede det, jeg er her endnu.«

– Hvordan er det at sidde inde?

»Det er svært at forklare, skal jeg fortælle, hvordan det føles? Det føles, som om du brænder hver dag, du koger hver nat, du er søvnløs, du sover ikke om natten, du føler dig som et dyr! Sådan er det.«

– Da du kom ud, forsvandt du. Du blev bare væk. Bortset fra alle dine opslag på Facebook og Instagram: bundter af pengesedler, våben, stoffer, prostituerede. Hvorfor forsvandt du?

»Hvorfor? Jeg hang ud med mine bande­kammerater fra gamle dage. Jeg var kommet hjem, tilbage til blokken. Jeg skulle ikke tilbage til det der Hassan-show. Jeg siger det sådan her, forstår du: Jeg skriver digte, og jeg plaffer jer ned og nakker jer, hvis I kommer på tværs. Jeg er pisseligeglad med jer allesammen.«

Fredag, 1. november, eftermiddag

Jeg har samlet en enorm bunke artikler om Yahya, og der står nogenlunde det samme i dem allesammen. De følger helt præcist kronologien i den nye digtsamling: begejstring over mirakeldigteren, bekymring over balladen, slagsmålene, en del, der skriver, åh, hvor sørgeligt, han kunne alligevel ikke vriste sig fri af sin arv. Så bliver der stille i næsten to år, indtil han kommer ud af fængslet. Derefter er det mest skrækfascinerede, tabloide historier om hærværk, slagsmål og anholdelser.

Digtene om den periode kalder han PSYKOSEPERKER. De er virkelig gode, men forfærdelige: »KLØVEDE KRANIER /SKAMFEREDE RØVHULLER/ OG EKSPLODEREDE KØNSORGANER«. Det er som 1920rnes ekspressionister, der har set verdens undergang. Yahya har bare set sin egen:

»DE PRØVEDE AT GØRE MIG SYG I SINDET/ MEN DE HÆRDEDE BLOT MIT BRYST/ DE PRØVEDE AT KVÆLE MIN LIVSGLÆDE/ MEN DE VÆKKEDE BLOT MIN LYST/ DE SKULLE ALDRIG HAVE SAT KURSEN MOD MIN KYST«.

Der står ikke noget om, hvad han faktisk fejler. Har han nogensinde fået en diagnose? Han ringer lidt før 13 og siger, at jeg muligvis kan komme over og besøge ham mandag eller tirsdag. Det kommer an på, hvordan han opfører sig, at »jeg ikke kalder dem luderunger, der skal sutte min pik«, som han siger. »Jeg har lige været til samtale med tre læger, jeg er mere rolig og mere stabil. Jeg har det bedre, siger de, jeg er ikke psykotisk, jeg er ikke engang maniodepressiv.«

Men jeg hører ikke noget fra ham hen over weekenden, heller ikke mandag, men tirsdag ringer han og siger, at det ikke bliver til noget alligevel, han må ikke få besøg og bliver ikke udskrevet foreløbig. Vi kan tale i telefon igen dagen efter, klokken 13.

Onsdag, 6. november, 13.12

»Jeg har ligget bælte­fikseret, fordi jeg kom til at smadre en neger, jeg har ligget i bæltet, fikseret, der er et bande­medlem, der tror, han er noget, det kostede mig lige en tur i bæltet og to sprøjter i røven.«

– Hvad gjorde han da?

»Manden skar ansigter, han provokerede mig. Han lånte min yndlings-CD med gangsta­rap, og han ridsede den så meget, at ikke et eneste nummer virkede. Så smadrede jeg ham.«

– Hvorfor lader du ham dog ikke være? Det er da ikke dét værd!

»Sådan hænger det ikke sammen. Dem, der træder mig over tæerne, de har trådt på en fucking land­mine. Sådan er det, og sådan bliver det hele vejen ned i graven, hvis jeg ikke bliver respekteret, så går jeg hele vejen til bæltefikseringen. Det er lige meget for mig. Min bog kommer nu. Det er dét, der betyder noget.«

Han er oppe at køre. Råber. Måske er han syg, men hans digte er ikke syge. Det, han siger, er heller ikke sygt.

Privatfotos fra Yahya Hassans Instagram-profiler Privatfotos fra Yahya Hassans Instagram-profiler

»Jeg har aldrig fået en rigtig diagnose. Jeg har fået papir på, at jeg får en stof­udløst psykose. Det er rigtigt, at jeg gør skøre ting, når jeg tager kokain. Jeg mister tilliden til alle omkring mig, det kommer med kokainen, jeg mistede endda tilliden til min egen lillebror, det var derfor, jeg lod mig indlægge.«

– Hvorfor tager du det så?

»Fordi jeg nyder det, og intet kommer af ingenting, men for fanden, jeg spiller jo også på det, jeg giver den ekstra, jeg giver den lidt ekstra gas med det psykotiske. Jeg skal bare ikke sniffe hele tiden, så bliver jeg skør af det. Men hvem fanden gør ikke det?«

– Det er det, der får dig til at rende rundt i underbukser på gaden og stikke folk ned og smadre hotel­værelser.

»Det går også fremad, de sidste år har jeg sniffet 12 gram kokain om dagen og røget en halv plade hash, og nu er jeg nede på en streg om måneden. Jeg bliver screenet to gange om ugen på et laboratorium, de analyserer mit pis, så det er begrænset, hvor meget stof jeg kan tage uden at ryge ind igen.«

– Hvad med nu?

»Nu er jeg påvirket af medicinen, de har givet mig rigtig, rigtig meget medicin, det er derfor, jeg stammer og er i dårligt humør og lidt ophidset.«

– Hvordan er det at sidde inde på den lukkede?

»Det er værre end fængslet. De bælte­fikserer dig her. Det bruger de ikke i fængslet. Her bliver du bæltefikseret. Her må man ikke grine, så siger de, du er manisk. Du må ikke være ked af det, så siger de, du er depressiv, de udskriver medicin, som gør dig sløv og tung i røven, det er meget, meget værre.«

– Du kan godt styre det. Du kan godt lade være.

»Det rager ikke dig.«

Vi taler videre. Han taler det meste af tiden, det vil sige, han råber, at jeg skal skrive alt, hvad han siger, så alle kan se, at han ikke vil finde sig i noget længere. Få mig til at fremstå mere syg, end jeg er i forvejen, råber han. En ansat uden for døren siger, han skal dæmpe sig, og at vi har til klokken kvart i to.

I digtet »GAL« skriver han: »JEG HAR TABT NOGET/ MEN I DET MINDSTE HAR JEG HAFT NOGET/ SUGET SAFTEN OG MARVEN UD AF NOGET/ UDEN NÅDE«.

– Hvad har du tabt?

»Jeg har tabt penge, jeg har tabt relationer, jeg har tabt noget af min psyke, jeg har tabt kærester, jeg har mistet flere år af mit liv i spjældet og flere måneder i psyk. Jeg har tabt min tolerance over for folk, hvis nogen bare tænker på at nærme sig, så smadrer jeg dem.«

– Hvad har du i det mindste haft?

»Penge, livvagter, berømmelse.«

– Du har også haft et liv og frihed. Skal du leve sådan her altid?

»Det ved jeg sguda ikke. Jeg har prøvet det andet. Det duede ikke. Sådan er jeg ikke. Jeg er sådan her.«

– Du skriver sådan her i »MÅNEDIGT«: »JEG VIL HUSKES SOM ET AF DE MENNESKER/ DER IKKE BLEV SLÅET IHJEL/ FOR INGENTING/ PÅ DEN HER JORD«. Du vil ikke slås ihjel ...

»... ja, for ingenting. Men jeg vil gerne slås ihjel for min sag.«

– Hvilken sag?

»Mine digte.«

– De er der jo. Du behøver ikke dø for dem.

»Jeg vil dø for mine digte og for at kunne gå i fred for alle danskerne og alle perkerne. Og dem, der ikke fatter det, de fatter heller ikke, at min lillebror har 30 mand, og hvis jeg ringer til ham, kommer der ti biler flyvende fyldt med perkere og somaliere, og de hjælper mig. Du skal skrive, at jeg elsker min mor, og min bror og elsker min familie. Det er vigtigt at få med, at jeg elsker min familie.«

– Hvorfor er det vigtigt? Ved de ikke det?

»Måske, måske ikke. Du skal understrege det, lov mig det.«

– Du sagde forleden, at du skriver på din sorg. Hvad sørger du over?

»Jeg sørger over mine familierelationer, min bror, min far – min far, han er væk, jeg ved ikke, hvor han er, jeg har tre halvsøskende, jeg ved ikke, hvor de er, om han behandler dem lige så skidt, som vi andre blev behandlet, sorg over at blive misforstået, sorg over at sidde inde og blive stemplet som psykisk syg.«

– Hjælper det dig at skrive?

»Selvfølgelig hjælper det. Det er ikke fucking terapi, og jeg elsker mit arbejde. De sidste tre uger har jeg skrevet en digt­samling til. Vil du høre et af de nye?«

– Ja.

»Jeg skal lige finde det, jeg har alle mine dokumenter her ... Her er det, det handler om psykiatrien.«

Han læser – første linje kan jeg ikke høre, fordi det skratter i telefonen, men så kommer resten:

»JEG HAR KNEPPET FOLKS FASTRE OG MOSTRE/ JEG HAR SKUDT EN KNÆGT/ JEG HAR KNIVSTUKKET EN MAND/ DET ER NOGET JEG ER KED AF/ IKKE NOGET JEG ER STOLT AF/ DET ER BARE MIN HVERDAG/ JEG HAR ABORTERET ELSKERINDERS FOSTRE/ DE BLEV MINE SEKSUELLE OFRE/ OG DU HAR ALDRIG SLAGTET EN HØNE/ ELLER KNUST ET RUGEVARMT ÆG I HÆNDERNE/ DU HAR END IKKE SPIST ET BLØDKOGT/ DET ER MÅSKE FOR HÅRD KOST/ SÅ FUCK DIT GRIMME LANGE SKÆG/ DINE BREDE SKULDRE/ OG SMÅ TESTIKLER«.

»Så er der ikke mere tid,« siger han.

