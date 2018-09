Integration. Der er næppe noget bedre sted for unge flygtninge at integrere sig end på de stadig mere populære danske efterskoler. Alligevel er der få af dem på årgangene, og nu vil regeringen gør det endnu sværere for dem at komme af sted. Besøg på Frijsenborg Efterskole i Hammel, der har flygtninge som elever.

Mellem smerte og smil