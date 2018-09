Musikkens helende kraft Af Klaus Lynggaard

Jeg havde været så gudsjammerligt syg. Af sygdommen, der skal forblive navnløs. Sygdommen, der tog min mor, da hun kun var et par år ældre, end jeg er nu. Men jeg overlevede altså operationen og var nu i efterbehandling. Dén var til gengæld lige ved at slå mig ihjel. Helvede, dit navn er cisplatin. Så lå jeg der som en anden grøntsag og tænkte, at det egentlig var ærgerligt, jeg ikke var død, for hvis det her var livet... Men trods tågerne og kvalmen og ulysten og den lammende træthed grundet den rigelige »medicin« til min rådighed insisterede mine omgivelser på at udvise mig venlighed og hensyn, så det næsten ikke var til at bære. Gode venner stak hovedet forbi og kreerede lækre middage, som jeg ikke rørte, idet jeg af princip kun spiste bananer og dertil udelukkende drak Ribena, i øvrigt en supereffektiv slankekur. De læste højt af deres yndlingsbøger, selvom jeg ikke rigtig hørte efter. Eller spillede guitar og sang for mig, som om det gjorde tingene bedre. I klare øjeblikke kunne jeg blive helt rørt over al den omsorg.

Men egentlig ville jeg bare være i fred. Og var for elendig til at gide skjule det. Så da jeg bad én af dem om at forføje sig nedenunder og tage lidt hånd om fruen, som var pænt rundt på gulvet, føjede vedkommende mig uden tøven. Men før han gik, spurgte han, om jeg ville høre noget musik, skulle han sætte noget på?

Musik, ja, min trofaste følgesvend så langt tilbage, jeg kan huske. Der var stadig noget der. Men jeg kunne simpelthen ikke tage mig sammen til at rejse mig og sætte en plade på. Så jeg nikkede taknemmeligt. Hvad vil du høre, spurgte vennen så, og det anede jeg virkelig ikke. Hvad med den her? spurgte han og holdt Venus & Mars med Wings op. Den havde jeg af nostalgiske årsager købt for en slik hos en marskandiser lige før sygdommen og ikke skænket en tanke siden. Jo, det var fint, jeg nikkede, whatever, på med skiven, men ikke for højt og så afsted med dig, kammerat.

Dejligt at være alene. Igen. Hvorfor nogen skulle have lyst til at se mig i den tilstand, helt ærligt, det forstod jeg ikke. Synke tilbage i egen elendighed. Og lavt, ganske lavt ud af højtalerne stod de første linjer af titelsangen: »Sitting in the stand of the sports arena/Waiting for the show to begin …« Og der skete noget fantastisk. Musikken førte mig et andet sted hen. Ud af min plagede krop og afsted, afsted på raske fjed. Transcendens, guddødeme.

I dette tilfælde gik turen durk tilbage til sommeren det herrens år 1975, hvor jeg var så smaskforelsket, at det mindede om en psykose. Og som den heldige kartoffel, jeg er, gengældtes mine hede følelser tilmed. Oh how we danced. Og lyttede til musik natten lang, Roxy, Bowie, Dylan, Linda Ronstadt, Minnie Riperton, Steve Harley, The O’Jays … og Wings.

På rejsegrammofonen den gyldne sommer lå Venus & Mars næsten uafbrudt, for på daværende tidspunkt var ex-Beatlerne stadig nogle, man regnede med. Det var obligatorisk at høre de seneste udspil fra John, Paul og George, ok, der blev taget mere afslappet på, hvad Ringo nu gik og lavede. Konsensus var, at de sjældent helt matchede de gyldne år i 1960erne, hvor de fire herrer som kvartetten The Beatles musikalsk fuldstændig dominerede alverdens hitlister, mens deres gøren og laden fyldte godt i indtil flere generationers bevidsthed.

Det er en tommelfingerregel inden for rocken, at i grupper er summen altid større end enkeltdelene, og beviserne herfor hober sig op. Det er faktisk kun i de tilfælde, hvor et orkester er blevet båret igennem af en altdominerende personlighed, at der er noget at komme efter, når de respektive medlemmer går hver til sit. Og selv der lykkes det ikke altid. Ray Davies uden The Kinks. Pete Townshend uden The Who. Nah. Det er noget med kemi.

Nuvel, The Beatles var ingen undtagelse, mente man. For selvom de tre dominerende sangskrivere efter opløsningen i 1970, John Lennon, Paul McCartney og George Harrison, kom godt fra start, stod det i løbet af samme årtis første halvdel klart, at niveauet ikke helt kunne holdes. Og var man »progressiv«, dvs. langhåret, flabet og venstreorienteret, fremhævedes Lennon pr. automatik på bekostning af McCartney, for John fremstod benhård, ubarmhjertig og radikal, hvor Paul ansås som sød, ufarlig og (lidt for) imødekommende. John var rock, Paul var pop, kort sagt.

McCartneys to første soloskiver var ellers fine nok, den charmerende McCartney fra 1970 og den skridsikre og slidstærke Ram året efter var svære ikke at holde af. Så dannede Paul gruppen Wings, der kom vaklende fra start, indtil albummet Band on the Run i 1973 beviste, han stadig kunne det der. Men det var Venus and Mars, der blev min McCartney-skive. Vores, mener jeg. Wings var going concern årtiet ud, men overgik ikke de to værker, no sir.

Med punkens fremkomst i 76-77 faldt The Beatles’ stjerne drastisk, og det var først i 1996, da den fremragende dokumentarserie The Beatles Anthology vistes på tv, at det gik op for os, hvor store de egentlig var, og hvor meget vi savnede dem. Og siden har kanoniseringen ingen ende ville tage, hvad jeg i parentes bemærket selv har medvirket til. Men den har aldrig rigtig omfattet solobeatlernes indsats, selvom John Lennon grundet det fuldstændig meningsløse mord på ham i 1980 har en aura af urørlighed omkring sig. Og da kræften tog George Harrison fra os i 2001, blev også hans værk taget op til revurdering, han var bedre, end folk gik og troede.

Men denne McCartney, han blev bare ved. Og ved. Fra og med 1980 har han udsendt 16 deciderede soloalbums. Læg dertil fem med partiturmusik, i øvrigt ganske godt gået af en mand, der ikke kan noder. En fem-seks live skiver. Samt som The Fireman tre duo-lp’er med Youth. Dertil kommer en stribe opsamlinger og singler uden tilhørende albums, ja, han er en hård nyser for samleren, der vil have det hele, men et sandt eventyr at opdage.

Store dele af værket affærdiges rask væk af kritikere og andet godtfolk, på samme måde som det sjældent spilles i det offentlige rum. Det kan man lægge i, hvad man vil, herregud, han er jo også kun et af populærmusikkens få sande genier, men som min niece engang svarede, da jeg spurgte hende, hvorfor hun ikke kunne lide Iggy Pop: »Jamen, han er jo gammel!« Og det er Sir Paul så også. 76 i år, faktisk. Tid til at stikke piben ind, mener nogle.

Men tilbage til mig. Syg som jeg var, lysnede det trods alt på et tidspunkt, og jeg fik det langsomt bedre. Frisat fra arbejde og alene hjemme hele dagen gik jeg i selvsving over Venus and Mars, som jeg en måneds tid mente, var den bedste lp nogensinde. Des mere jeg lyttede, des bedre lød den. Jeg fandt noget i den, jeg ikke anede, jeg behøvede: håb. Musikkens fantastisk helende kraft. Et særligt rum, hvor lyset står ind ad sprækkerne. Det kan kolde hjerner ej forstå.

Derfor gik jeg lystigt ombord i McCartneys samlede værker, ikke så lidt af en mundfuld, men også det vildeste trip. Først måtte jeg dog gennem mine fordomme, jeg mener »Mary Had a Little Lamb«, »Mull of Kintyre« og »Ebony and Ivory« (som en vittig ven altid omtaler som »Boney M and Irony«!), han gør det nemt for haters, det gør han altså. Og så var der min fortid som larmende talsmand for Lennons overlegenhed; nuvel, ikke et ondt ord om ham, men hvorfor skal den enes særart udelukke den andens ditto, var det ikke netop styrken ved The Beatles?

Jeg var nok vokset op med Wings, så dem sågar i Falkoner i 1976, men selvom det var fedt nok, var jeg nok mere tunet ind på Bowie på det tidspunkt. Derfor besluttede jeg mig for at starte med solokarrieren, som den foldede sig ud fra 1980 og så ellers gerade aus. Anal som jeg jo er, tog jeg værkerne kronologisk, hvilket betød, at der lagdes ud med det efter manges mening sorteste årti i mandens karriere, nemlig de der forbandede firsere, så meget bedre end deres rygte, nu tiden er blevet så sort.

Mjah, hvis ikke det lige havde været denne Paul McCartney, der var på tale, ville det måske se anderledes ud. For gu slog han nogle skæve, men spredt ud over de seks regulære skiver, det blev til, ligger der en håndfuld sange, hvis melodier de fleste sangskrivere ganske givet ville give en hånd eller fod for at have skrevet. Og sådan er det hele værket igennem. Det hører med, at de fem albums med egne sange, han har udsendt i nærværende årtusind, inklusive det spritny Egypt Station, hører til blandt mandens allerfineste.

Det gik op for mig, at noget af det, jeg savner i den musik, der dominerer det offentlige rum i disse år, er den stærke melodi. Vi kan skændes om, hvad sådan én så er for en størrelse, til vi styrter, men manden der skrev »Yesterday«, »Eleanor Rigby« og »Let It Be« mistede altså ikke sit touch, bare fordi hans band gik i opløsning. Og selvom jeg afskyr »Ebony and Ivory« (lige så inderligt som jeg i øvrigt væmmes ved »Imagine«, storslem utopi fra Lennons hånd), bøjer jeg mig for begge sanges melodier. Selvom jeg ikke kan lide dem, kan jeg godt høre, hvad der gør dem gode. Der er bare visse budskaber, jeg ikke behøver at få udbasuneret med sukkerindsmurt megafon.

Som tommelfingerregel er McCartneys tekster alt andet end højtravende, snarere tværtimod. Han synger gerne ligefremt om nære ting, nogle gange med et strejf af nostalgi, andre gange befriende jordnært, og indimellem næsten gribende naivt. Men det er melodierne, der gør forskellen. Deri ligger skønheden, hvis man kerer sig om den slags. Prøv engang og hør en sang som »Once Upon a Long Ago« fra 1987, jamen milde skaber, et så fjerlet poetisk rum kan de færreste kreere uden at provokere ens brækrefleks. Men McCartney holder lige netop balancen, og når i processen ind nogle af de steder, man normalt værner voldsomt om.

Men som jeg trængte dybere ind i værket, stødte jeg på flere og flere af den slags skæve kompositioner, McCartney også excellerer i. Selvom han som bekendt kan rocke bunden ud af stråhatten på de fleste, hvad han beviser på en stribe rene rock’n’roll-skiver, har han også en spasmagerside, hvor han giver los for et eventyrlystent legebarn, der bare går amok. Numre som »Temporary Secretary«, »Frozen Jap«, »The Pound Is Sinking«, »She’s Given Up Talking«, »Nod Your Head« og »Mr. Bellamy« er eksempler på McCartney, der slår gækken løs.

På en scene demonstreres ubesværet værkets såvel bredde som dybde af en af de få populærmusikere, jeg uden tøven tør kalde genial. Jeg bøjer mig i støvet for Sir Paul. Håbet leve.

Paul McCartneys ny album, Egypt Station, udkommer fredag 7. september. Og 30. november giver han koncert i Royal Arena i København.