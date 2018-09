Sverigedemokraterna. »Næste skridt er at blive accepteret af de etablerede partier. Det er kun et spørgsmål om tid.« Sveriges højrepopulistiske parti bliver den store vinder ved det svenske valg søndag i næste uge. Og den aritmetiske og magtpolitiske logik tilsiger, at det gradvis vil få politisk indflydelse.

Kaos og umådelig fremgang