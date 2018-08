Skins for alle pengene

Mange af tidens mest populære computerspil til børn og unge er gratis at spille. For eksempel mega-hittet Fortnite: Battle Royale. Det spilles af millioner af børn verden over hver dag og kan downloades ganske gratis på spilkonsollen eller mobilen. Det samme gælder det danske verdens-hit Subway Surfers. Det kan downloades til mobiltelefonen, uden at du betaler en krone.

Men både Fortnite og Subway Surfers indtjener masser af penge. Firmaerne bag spillene har bare fundet en smart måde at gøre det på. I stedet for at du betaler et engangsbeløb, når du køber spillet i butikken, får du mulighed for at købe ting inde i spillet til at udsmykke dine spilfigurer med. Det kan være et sejt ninja-outfit i Subway Surfers eller et sjovt kaninkostume i Fortnite. Ninja-outfittet gør ikke dine bevægelser hurtigere på hoverboardet, og kaninkostumet gør ikke din figur stærkere. Du behøver altså ikke at købe dem for at klare dig godt i spillet. Alligevel køber børn og unge massevis af ny udsmykning til figurerne i deres yndlingscomputerspil. Fortnite indtjener millioner af dollars hver måned på salg af nye skins og sjove danse.

Men hvorfor bruge sine lommepenge på en digital dans, som ikke gør chancerne for at vinde større? Hvorfor i det hele taget bruge penge på digitale ting fremfor virkelige, fysiske ting til sit værelse eller sit tøjskab?

11-årige Leo Skytte Znaty er ikke i tvivl. Han har spillet Fortnite siden marts og har indtil videre brugt 600-700 kroner af sine lommepenge på Fortnite. Leo bruger Fortnite-dansene til at vise, hvordan han har det inde i spillet.

»Jeg har købt en dans, der hedder Jubilation. Den er meget nyttig, hvis jeg gør noget sejt i spillet, for så kan alle se, at jeg jubler,« siger Leo.

»Og Water Cruise er en dans, hvor man græder. Den kan jeg bruge, hvis der er en, der tager et rigtig godt våben lige foran mig.«

Leo gad også virkelig godt have dansen Take the Loss, som man kan bruge, hvis man lige har dræbt en.

»Men den kan man desværre ikke købe mere,« siger han.

Nyttige jubeldanse

Hvis man søger på YouTube, ligger der tusindvis af videoer af fans, der danser Take the Loss-dansen. Den blev ekstra berømt, fordi den franske topfodboldspiller Antoine Griezmann begyndte at udføre dansen på fodboldbanen, når han scorede mål. Når en populær dans som Take the Loss ikke længere kan købes inde i spillet, er det en ganske snedig strategi fra Fortnites side. Hvis Fortnite-fans ved, at et skin eller en dans er svær at få fat på eller kun kan købes i en bestemt periode, får de svært ved at lade være med ikke at købe den med det samme. Det er en af grundene til, at firmaet bag spillet tjener så mange millioner hver måned.

Hvis man får fat i et skin, som man har arbejdet hårdt for, bliver man til gengæld særligt glad for det. Det ved otteårige Samson Rask alt om. For at få råd til sit første Battle Pass svømmede han 12 baner i Bavnehøjbadet.

Det var hans forældres idé. Svømmeturen var hård, fortæller Samson, men samme aften kunne han triumferende købe sit absolutte yndlings-skin Raptor.

»Hvis man har et godt skin, kan man blære sig lidt over for sine venner. De fleste af mine venner er højere tier end mig, så jeg er den mest n00b af os alle sammen. Så er det lidt skægt at tage et sejt skin på i lobbyen, som min virkelig prof ven har ønsket sig sindssygt meget,« siger Samson på flydende Fortnite-sprog.

Samson har brugt omkring 175 kroner i Fortnite.

»Lige nu vil jeg hellere købe skins i Fortnite end ting til mit værelse,« siger han.

»Det er ikke så tit, jeg er på mit værelse, for jeg kan godt lide at spille på computeren i stuen. Og der er mange babyting på mit værelse. Det er ting, som jeg kunne lide for fem år siden. Nu er de bare kedelige.«

Klistermærker og status

Nogle forældre kan have svært ved at forstå, at man har lyst til at bruge sine lommepenge på et digitalt skeletkostume. Men det kan være det samme, om man bruger sine lommepenge på digitale eller fysiske ting. Det mener Andreas Lieberoth, som forsker i spilpsykologi på Aarhus Universitet.

»Det sociale er virkeligt, uanset om det foregår i et fysisk eller et digitalt rum. Om en dans foregår på en skærm eller på en fodboldbane, betyder ikke noget,« forklarer forskeren.

»Digitale ting er tøj, man har på sammen med sine online-venner. Og de penge, man bruger i et spil, bliver brugt på en god oplevelse sammen – ligesom når man betaler for at gå i biografen med sine venner.«

William G. Hvass på 11 år spiller det nye, danske mobilspil StreetCars. Her scanner man biler på gaden, og derefter kører man om kap med dem på forskellige baner inde i spillet. Man kan også udsmykke sine biler med nye farver, kulørte klistermærker, sidespejle og nye hjul.

»Jeg går ind i spillet måske tre gange dagligt, deltager i alle ræsene og prøver at forbedre mine tider,« fortæller William.

»Når man vinder, optjener man point til at opgradere bilerne med. Lige nu har jeg 35 biler i spillet. Jeg er hele tiden på udkig, men scanner kun de rigtig fede biler nu.«

Den vildeste bil, han har scannet indtil videre, er en Ferrari Spider. Den holdt parkeret lige uden for Nørreport Station, da han fik øje på den. Inde i spillet har han malet Ferrarien rød og pyntet den med et nyt udstødningsrør, en spoiler og et stort regnbue-klistermærke.

Når William udsmykker sin bil på en måde, han selv synes er sjov og flot, får han et mere personligt forhold til spillet, forklarer Andreas Lieberoth. Men udsmykningen er også et signal, der viser, at han har lyst til at være med i fællesskabet og har brugt kræfter på det.

»Hvis man skal vise, at man er med i en gruppe og måske ovenikøbet har en høj status, skal man bruge signaler, som er noget, man ikke kan fake. Man skal vise, at man er villig til at gøre noget for at være en del af fællesskabet. I spillene kan du vise det ved at have en dans, et skin, en bil eller et våben, der er svært at få fat i. Du skal bruge kræfter eller tid eller betale på en anden måde for at vinde dem. Det viser, at du er engageret i spillet,« siger spilpsykologen.

»Det er ligesom, hvis du går til fodbold. Dine forældre synes nok ikke, at du skal have de allerdyreste fodboldstøvler, før du er sikker på, at sporten er noget for dig. Men når du så har det fede grej, så signalerer det, at du har investeret i kulturen, og at du ikke bare er der for at svæve rundt.«

William er sikker på, at han vil blive ved med at spille StreetCars i lang tid og er ikke i tvivl om, at han ville bruge rigtige penge i spillet, hvis han kunne.

»Hvis man kunne købe nogle rigtig seje klistermærker, ville jeg gøre det. Jeg kunne godt tænke mig et kæmpe YouTube-klistermærke, som fyldte hele bilen. Det ville se sejt ud. Det kunne også være fedt, hvis man kunne designe sine egne klistermærker til bilerne. Og hvis man kunne købe pigge til sine hjul,« siger han.

Ordbog

Måske er du ikke helt med på noderne, når det kommer til de nyeste computerspil og det særlige sprog, der følger med. Fortvivl ej, her er hjælp til de sværeste udtryk:

n00b: Staves med to nuller i stedet for o’er. Udtales nuub. Betyder nybegynder eller amatør.

Skin: Betyder egentlig hud, men bruges som betegnelse for de kostumer eller dragter, man kan købe til sin figur. Er ofte kun til pynt og giver ingen ekstra styrke eller fart.

Tier: Rangsystemet i Fortnite. Den højeste tier er 100.

Prof: Forkortelse for professionel. Betyder at man er god til noget.

Battle Pass: Et kamp-pas, der giver adgang til fordele i Fortnite.

Challenges: Opgaver og udfordringer, der skal løses i et spil og udløser belønninger. Bruges også ofte på YouTube i forbindelse med danse-challenges.

V-Bucks: Fortnites eget pengesystem.

Hoverboard: Et svævende skateboard, for eksempel i Subway Surfers.