Et år siden. »Vi sidder ved vandet. Himlen er næsten skyfri, det er varmt, vandet er roligt. Du taler med gæsterne, jeg taler med gæsterne om dig. Er for stolt og for spændt på dit undervandseventyr til at tale om andet.« Ole Stobbe mindes den 9. og 10. august 2017 og livet med sin kæreste.

Det sidste døgn med Kim Wall