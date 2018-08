Analyse. Emmanuel Macron befinder sig i sin hidtil værste krise, efter hans livvagts vold mod demonstranter og Élyséepalæets forsøg på at dysse sagen ned er blevet afsløret. Den franske opposition har til gengæld fået fornyet tro på sig selv – og muligheden for at bremse Macrons reformdagsorden.

Præsident på grillen