Følg terrænet

Den 28. juli blev 64.943 mennesker tilbudt en studieplads ved en videregående uddannelse i Danmark. Af dem er mere end ti procent – nemlig 6873 – tilbudt plads på landets største videregående uddannelsesinstitution, Københavns Universitet.

Den studerende hilses med et råd fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers om at skulle »følge sin nysgerrighed, dygtiggøre sig og ikke være så nervøs for at skulle være perfekt. Hvis vi ikke tør fejle en gang imellem, går vi glip af muligheden for at blive klogere og tænke nyt«.

Københavns Universitets rektor, Henrik C. Wegener, derimod, minder noget mere højstemt de nye studerende om, at de deler alma mater med alumner som Søren Kierkegaard og Niels Bohr. Det er vigtigt i en tid, »hvor følelser trumfer fakta. På universitetet vogter vi over sandheden, og det er den historiske arv, du nu skal løfte til at få styr på verdens­situationen,« maner rektor.

Wegener kan dog kun afsætte fem år til opgaven, for ganske vist »lærer du ikke kun et fag, men også at tænke selv« på universitetet, og »KU er ikke et 4. g. Men én ting vil du genkende fra gymnasiet og skolelivet: Uddannelsen skal tages til tiden. Sådan er reglerne i fremdriftsreformen, som Folketinget har vedtaget«.

Bum. Tag dén, Ahlers! Aben – at skulle blive dybsindig på fem år – tørres tilbage på ministeren.

Rektor tilføjer for egen regning: »Prøv alligevel at skabe plads til de omveje, der er genveje til en god uddannelse.«

SØREN Kierkegaard, som vi altså gerne sammenligner os med, dygtiggjorde sig uafbrudt i 11 febrile år inden magistereksamen. Når man som ny studerende på kun fem år skal få styr på sandheden og verdenssituationen i en kierkegaardsk kvalitet garneret med lutter charmerende overskudsfejl, kan følgende ekstra råd måske afhjælpe, at studerende spilder dyrebar tid på falske præmisser og ideologi forklædt som videnskab.

Find jer ikke i kønsreduktion!

Af de 6873 studerende, optaget på KU i 2018, er hele 4296 kvinder og kun 2577 mænd. Ud af KUs 71 fag er der kun overtal af mænd på de 13. De 4296 optagede kvinder har selvfølgelig et kognitivt potentiale helt på højde med de 2577 mænd, så kønsreducerende ’kompensation’ for skamlæber/bryster/klitorisser i form af kønnede puljer og ansættelser er ikke ’positiv diskrimination’; det er regulær ­køns­diskrimination over for unge mænd og desuden fornærmende over for kvinders indlysende ligeværdige begavelse. Find jer ikke i løgnagtige fordomme om, at kvinder er skrøbelige og ­forfordelte – men bare klø på med jeres talenter uden beskyttede værksteder og diskriminerende anordninger.

Find jer ikke i import af identitetspolitik!

Som det største svampeangreb på akademisk ­tænkning i nyere tid erstatter identitetspolitikken argumenter med ­krænkede følelser, fornuft med stammementalitet og ­gennemsigtige teorier og metoder med videns-apartheid. Tilbage står vi med den selvsamme ormstukne race­tænkning, den hævder at ville ophæve. Bekæmp den, eliminér den og slå den ned, hvor end I finder den!

Find jer ikke i ideologisk styring og social kontrol af ­fagligheden!

Hverken på Humaniora, som i år har dalende søgning trods sit spændende potentiale. Eller på Samfundsvidenskabeligt Fakultet, hvor studerende på fag som antropologi og statskundskab afkræves over 11 i ­gennemsnit – desårsag samme studerende godt kan regne ud, at hvis kort og terræn ikke passer sammen, så følges ­terrænet; ellers farer I vild. I er rent videnskabeligt ­forpligtede på virkeligheden – empiriske samfundsdata i al deres til tider ubehagelige kompleksitet – og ikke på en hyggelig ­konsensusstemning omkring bestemte teorier, udlægninger og mørklægninger.

Teorier og udlægninger med begrænset forklaringskraft, der dyrkes sekterisk, uafhængigt af ekstern kritik og af de empiriske data, de angiveligt belyser, er ideologi – ikke ­videnskab. Vær derfor instinktivt kritisk og kontinuerligt skeptisk over for udlægninger, som må skånes for virkelighed og fri argumentudveksling for at kunne bestå.

Coelestem adspicit lucem!