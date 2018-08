PH, JFK, LBJ & GW

I en diskussion med svenske venner snublede jeg for nylig over ordlyden »GW« – udtalt med enkelt-V: »Geve«.

Det tog lidt tid, før det gik op for mig, at den, der omtaltes, var krimiforfatteren Leif GW Persson, men da jeg først var blevet oplyst om sagens rette sammenhæng, så jeg pludselig GW overalt.

Der går næppe en dag, uden at GW, der også er tidligere politimand, kriminolog og professor, er i svenske aviser og medier med udtalelser og synspunkter på mangfoldige ting og sager. Ingen politimæssig, juridisk, retslig eller kriminel sag kan udvikle sig, uden at GWs myndige vurdering skal høres.

GW er helt tydeligt blevet et stykke standard­inventar i svensk offentlighed – enhver ved uden videre, hvem GW er.

Det ser ud, som om det er en grund­betingelse for at kunne gå under sine initialer ikke bare at være kendt, men kendt af så godt som alle. Det forekommer måske ikke mærkeligt i et land, hvis største bidrag til verdenskulturen i nyere tid synes at være et orkester bestående af initialer: ABBA – Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid. Også Sveriges aktuelle jazzberømtheder, de første ikke-amerikanere på omslaget af Downbeat, bærer til overflod navnet e.s.t. – Esbjörn Svensson Trio.

Men fænomenet findes også i andre lande. I Danmark er ærketilfældet naturligvis det kulturradikale ikon, arkitekten og forfatteren Poul Henningsen – kendt og elsket under kortformen PH.

I USA er det noget, man især bruger om særligt afholdte præsidenter: FDR, JFK og LBJ – Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy og Lyndon Baines Johnson.

Men Frankrig er også godt med – her kendes landets førende intellektuelle med hvid skjorte og viltert hår som BHL – Bernard-Henri Lévy, og en førende politiker på det, man kalder kaviar-venstrefløjen, er DSK – Dominique Strauss-Kahn, med det spektakulære fald efter sex med en stuepige.

Oprindelsen til skikken synes at ligge i trykpressen i begyndelsen af det 20. århundrede – angiveligt var det Theodore »Teddy« Roosevelt, der gav anledning til teddybjørnen, der som den første amerikanske præsident gik under initialer, denne gang ganske vist kun to af slagsen: TR. Det passede godt ind i tabloidpressens korte, telegramagtige overskrifter.

Men offentligheden har mange skikkelser, også mange meget kendte skikkelser – så hvad skal der til, før man bliver så kendt, at man kommer i den lille eksklusive klub, hvor offentligheden er på initialer med én?

En grundbetingelse synes at være, at man har et relativt langt navn. Den svenske offentlighed gider ikke sige eller høre »Leif Gustav Willy Persson«, hver gang man skal høre et synspunkt på retsplejen, og de nævnte amerikanske præsidenter er jo de rene tungekvæstelser, hvis man skulle hele vejen om ad deres mellemnavne, hver gang de omtales.

Selv Poul Henningsen har fire stavelser. Man ville næppe finde på at kalde Niels Bohr for NB – det ville ikke spare en eneste stavelse.

En yderligere betingelse synes at være, at man er en vellidt person, i det mindste blandt substantielle dele af offentligheden. PH var vel ikke elsket af alle, men han havde ganske mange tilhængere, der så op til ham.

Når sportsstjernen og hustrumorderen O.J. Simpson i USA simpelthen kan gå under kortformen OJ (eller »Orange Juice«), stammer det fra velviljen fra før hans forbrydelse – han havde næppe fået øgenavnet, hvis han kun var kendt for drabet. JFKs morder, Lee Harvey Oswald, omtales sjældent som LHO.

Det var måske dét med det vellidte, der efter sigende fik Lyndon B. Johnson til aktivt at markedsføre sig selv som LBJ.

Hans hustru og førstedame fik øgenavnet Lady Bird Johnson med de samme initialer, deres to døtre blev døbt andre varianter af LBJ, og deres skødehund, der omkom ved et trafikuheld i indkørslen til Det Hvide Hus, bar til overflod navnet Little Beagle Johnson. Her er initial-kælenavnet blevet en bevidst branding-strategi.

Hans modstandere vidste dog at slynge det tilbage i ansigtet på ham. LBJ arvede Vietnamkrigen fra JFK og sagde selv: »That bitch of a war killed my only true love: the Great Society«. Han ville hellere lave velfærdspolitik og borgerrettigheder. Men krigs­modstanderne sang: »Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?«

Der synes at være noget folkeligt og vennesælt i initialernes kortform, der egner sig godt for den moderate venstrefløjs idé om at henvende sig til hele folket.

Et andet karakteristisk træk er den svage hældning til venstre i udpegningen af de initialiserede personer.

PHs tidlige flirt med kommunismen blev afløst af antikommunisme efter krigen, hvor han blev skribent for Social-Demokraten, senere Aktuelt – men han forblev på den demokratiske venstrefløj.

Den første Roosevelt var republikaner, men alle de berømte tre-initial-præsidenter er demokrater. Der er ingen DDE (Eisenhower) eller RWR (Reagan), for at tage to af de mest elskede senere republikanske præsidenter, og selv om Nixon kaldte sin selvbiografi RN, synes det ikke at være slået igennem i offentligheden. Også de franske eksempler BHL og DSK hører politisk til på det franske centrum-venstre.

Der er noget rørende ved initial-øgenavnene, og det ligger i, tror jeg, at de vidner om en offentlighed, der i dén grad omfatter alle – eller i hvert fald de fleste – at man kan regne med, at læsere, lyttere og seere faktisk er i stand til at afkode bogstavklumpen og identificere personen bag.

I en stadig mere splittet offentlighed, hvor hver bruger opholder sig mere og mere i sin egen, personaliserede filterboble på nettet, lakker den tid måske mod enden, hvor man kan lancere stabile initial-øgenavne?