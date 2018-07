Portræt. Cocktailen af Putins aggressioner, ukontrollerede migrationsstrømme, et kriseramt EU, Brexit og Trump truer med at sætte den etablerede verdensorden i flammer. Forskere og politikere efterlyser et modsvar fra en dansk udenrigsminister, der beskrives som usikker i embedet og fattig på visioner.

Brandvagten