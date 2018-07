Farefuld aktivisme. Francia Marquez har modtaget årets Goldman-pris, også kaldet miljøets nobelpris. Rekordmange miljøforkæmpere dræbes verden over, 60 procent af dem i Latinamerika, og to år i træk er vindere af Goldman-prisen blevet myrdet. Colombianeren frygter at blive den næste.

Med livet som indsats