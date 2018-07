Mirakler i tid og rum

Balance eller ikke balance – det er spørgsmålet. Weekendavisens VM-skribenter må indrømme, at vi var lige lovligt offensive i hatten, da vi skulle kåre en VM-11er. En startformation udvalgt på baggrund af forrygende præstationer ved slutrunden – konsistens, vigtighed, individuel triumf.

Men det skulle helst også være en opstilling, som faktisk kunne gå på banen og feje al modstand til side.

Asker Hedegaard Boye sad i Sankt Petersborg og blev stadigt mere betænkelig ved den frivole angrebslyst. Hjemme i København blev Joakim Jakobsen trist over især én udeladelse.

Vi lagde ud med en 4-2-3-1 formation, men skiftede så til en 3-4-3. Denne opstilling løste et problem for os: Dette VM har ikke været den flotteste for venstrebacker, og vi har set adskillige stærke tremandsforsvar.

Asker Hedegaard Boyes 3-4-3: Jordan Pickford (England) – Raphaël Varane (Frankrig), Andreas Granqvist (Sverige), Jan Vertonghen (Belgien) – Kieran Trippier (England), Luka Modric (Kroatien), N’Golo Kanté (Frankrig), Kevin De Bruyne (Belgien) – Kylian Mbappé (Frankrig), Romelu Lukaku (Belgien), Eden Hazard (Belgien).

Joakim Jakobsens 3-4-3: Hugo Lloris (Frankrig) – Raphaël Varane (Frankrig), Diego Godín (Uruguay), Jan Vertonghen (Belgien) – Kevin De Bruyne (Belgien), Luka Modric (Kroatien), N’Golo Kanté (Frankrig), Blaise Matuidi (Frankrig) – Kylian Mbappé (Frankrig), Romelu Lukaku (Belgien), Denis Tjerisjev (Rusland).

JJ: ”Lad os høre din motivering, mand for mand. Vi begynder med målmændene.”

AHB: ”Pickford har været fremragende med fødderne, endnu bedre med hænderne. Store redninger i alle kampe, og han var afgørende i straffesparkssejren over Colombia. Og tænk engang: Blot tre landskampe før slutrunden.”

JJ: ”Pickford har imponeret, ja. Og han leverede nok VMs mest forbløffende redning i ottendedelsfinalen mod Colombia, da han dukkede op og vippede Uribes dødsdrøn til hjørne. Men jeg vælger en fejlfri Lloris. Helt afgørende redninger på Godín og Alderweireld – begge på dyk til højre – og han har ikke haft nogen af de hjerneblødninger, som han diverterer med i Tottenham. Jeg synes, han har været stærkere i feltet end Pickford. I øvrigt: Er du ikke enig i, at de fire semifinalister lige præcis havde VMs fire stærkeste keepere – Pickford, Lloris, Courtois, Subasic - efterfulgt af Kasper Schmeichel?"

AHB: ”Jo, jeg synes også, at de fire semifinalemålmænd har været de bedste, måske Schmeichel foran Subasic, der er stærk i mand-mand-duellerne, blandt andet ved straffesparkene, men indimellem kan være lidt flagrende. Pickford har virkelig imponeret mig. Udover hans store redninger er han kommet på tværs nogle i nogle afgørende situationer, blandt andet mod Kroatien i ordinær tid. Også hans udspark og distribution er højeste klasse. Men jeg er med på Lloris, der har en moden ro, som ingen af de andre keepere har.”

JJ: ”Så tager vi Lloris. Og vi går videre til forsvaret. Tre mand, hvor vi kun er uenige om ham i midten.”

AHB: ”Jan Vertonghen er en stærk, gammeldags forsvarsspiller, der faktisk koncentrerer sig om at forsvare. Altid i balance. Raphaël Varane er rolig, hurtig og stærk i luften. Han er erfaren, men kun 25 år. Han og den ét år yngre Umtiti har både afvist al modstand og skabt moden, defensiv struktur. Varane scorede også med hovedet i kvartfinalen mod Uruguay. Granqvist har været det faste holdepunkt i Sveriges bolværk, der holdt stand i fire og en halv kamp. To scoringer fra straffepletten.”

JJ: ”Jeg fortrækker Diego Godín for Andreas Granqvist. Jeg anerkender fuldt ud den svenske anførers fornemme præstation, men Godíns autoritet forekommer mig coolere. Hård og konsekvent, men glider lynhurtigt med i opspillet, så snart man skal over midten. Enestående stærk i sejren over Portugal.”

AHB: ”Jeg er klart med på Godín i stedet for Granqvist.”

JJ: ”Fint. Så går vi videre til midtbanen. Værsågod at præsentere dine valg.”

AHB: ”Kieran Tripper har været evigt puklende på Englands højrekant. Voldsomt engageret og med syleskarpe indlæg både på dødbolde og i åbent spil. Han scorede sit første landskampmål i semifinalen.”

JJ: ”Trippier er godt set. Jeg havde faktisk Benjamin Pavard som højreback i 4-2-3-1 formationen, men jeg er helt med på Trippier.”

AHB: ”Luka Modric: You know. N’Golo Kanté: Bolderobring på bolderobring. Slutrundens sikreste patrulje. Kevin De Bruyne: Hans store afleveringer giver Belgien både bredde og dybde. En udramatisk boldfører.”

JJ: ”Jeg kan kun være enig. Og jeg er parat til at ofre Matuidi for Trippier. Jeg synes, Matuidi har givet Frankrig en længdeakse, se bare hans stikning mod Argentina, der fører til Pavards vidundermål. Stor semifinale mod Belgien.”

AHB: ”Matuidi er ret oplagt i en 3-4-3 – han kan spille både til venstre og centralt. Men har han været SÅ god? Han har kun spillet fire ud af seks kampe.”

JJ: ”Fint. Trippier er på. Matuidi er ude. Og nu kommer vi til mellemrummet mellem frontkæde og midtbane – her skulle vi have en stor 10er. Men det var ikke deres VM, vel? Eriksen, Silva, Iniesta, Özil. Det nærmeste, vi kommer, er vel Coutinho og Griezmann, ikke? Og ingen af os har dem med?”

AHB: ”Nej, 10erne har ikke haft noget godt VM; de er blevet mast i det kværnende felt til felt-spil. Griezmann burde man måske næsten have med, da han har været virkelig vigtig for Frankrig: selvopofrende og snesevis af gode løb.”

JJ: ”Måske bør vi begynde helt forfra. Men lad os lige tage frontkæden.”

AHB: ”Kylian Mbappé var garant for fantasien på et voksent og fornuftigt fransk mandskab. Tre mål og et hav af lynhurtige, flænsende ryk, der bragte modstanderen ud af balance.”

JJ: ”Da du sad på stadion og så semifinalen Frankrig-Belgien, sms’ede du til mig, helt himmelfalden: Mbappé er endnu hurtigere live ... Hvad var det, du så?”

AHB: ”Når man ser ham live, kan man mærke forventningen hos publikum. Der går bogstaveligt talt et sus gennem stadion, når han modtager bolden: "Hvad finder han nu på? NU sker der noget?" Og det lykkelige har jo været, at forventningerne er blevet indfriet. Ikke sådan forstået, at han gør noget genialt, hver gang han modtager bolden. Men i hver eneste kamp har han haft sine gennembrud, der rykker forsvaret fra hinanden. Der går nogle gange 5-10-15 minutter, men SÅ kommer det, og så er det vildt at se, hvor meget hurtigere - og stadig i kontrol - han er end resten. Det ser tegneserieagtigt ud. Michael Owen i 1998 havde noget af det samme, ellers brasser-Ronaldo 1996-97.”

JJ: ”Og så har vi begge Romelu Lukaku på midten.”

AHB: ”Fire mål og et evigt fikspunkt, der viste sig at være meget andet end stærk boksangriber. Anvendelig på kanten og dygtig i det opbyggende spil.”

JJ: ”Man kan vel nærmest sige, at dette VM blev Lukakus endegyldige gennembrud. Og ja, jeg har ham også klart foran Harry Kane – og med Artem Dsjuba som nummer tre. Ikke mindst Lukakus præstation som spilstation i kampen mod Brasilien var eminent.”

AHB: ”Kane har heller ikke imponeret mig, selv om det kan lyde mærkeligt om en topscorer, men: tre på straffe - og kun scoringer mod Panama og Tunesien. Lukaku har spillet en stor turnering, måske med undtagelse af Frankrig-kampen. Og dér kunne man, med omvendt fortegn, se, hvor stor betydning han har for Belgien. Han er ikke bare stor, han er også en klog angriber.”

JJ: ”Og så mangler vi venstrekanten i offensiven. Her har jeg valgt Denis Tjerisjev. For mig har han været turneringens sensation, sammen med Benjamin Pavard og til dels Artem Dsjuba. Tjerisjev har med sine smukke løb og sin logik givet lidt fornemmelse af klasse til et råt fightende russerhold. Og fire scoringer – dét er det afgørende, der får mig til at vælge ham.”

AHB: ”På den position foretrækker jeg klart Eden Hazard. Med sit pågående drive, sine driblinger og sine lave retningsskift var han drivkraften i det flydende belgiske spil. Han var enestående mod Brasilien.”

JJ: ”Det lyder, som om du insisterer på Hazard?”

AHB: ”Tjerisjev er svær, synes jeg. Fantastiske præstationer og så en tur på bænken. Han kunne være det interessante valg, men et hold uden Hazard ville næsten også være for demonstrativt connaisseur-agtigt, hvis du forstår...”

JJ: ”Tak, ja, jeg forstår alt for godt. Jeg skammer mig. Ud med Tjerisjev. Ind med Hazard, selvfølgelig.”

AHB: ”Jeg synes, belgieren har spillet med langt større energi, end han gør for Chelsea, især mod de små Premier League-hold. Så opsat, så aggressiv, så opsat på at vinde den forbandede titel. Jeg så ham på stadion mod Brasilien, hvor han sammen med De Bruyne var banens bedste. Jeg har det sådan: Når han er bedst, så er han den tredjebedste spiller i verden. Og jeg synes, han har ramt topniveau i i hvert fald tre kampe.”

JJ: ”Det var faktisk hele opstillingen: Vores VM-All-Star-formation. Lloris – Varane, Godín, Vertonghen – Trippier, Modric, Kanté, De Bruyne – Mbappé, Lukaku, Hazard.”

AHB: ”Den er voldsomt offensiv. Og den bliver lidt skæv med De Bruyne som venstrekant”

JJ: ”Jeg må indrømme, at jeg har det skidt med at udelade Antoine Griezmann, som for mig er tæt på at være VMs profil. Hvem ser du som VMs største profil?”

AHB: ”Luka Modric. Han har haft kampe, hvor han var helt eminent, og så har han haft kampe, hvor han er kommet igen og har haft 25-30 fremragende minutter, nok til at reboote resten af holdet.”

JJ: ”Godt, så vælger vi Modric. Jeg vakler mellem Modric og Griezmann.”

AHB: ”Hvad med at gå tilbage til 4-2-3-1? Så kan vi skubbe Vertonghen ud på den venstreback, som han reelt har spillet i flere af kampene: tre mand i spilopbygningen, fire i forsvarsfasen. Så kan vi lægge Trippier ned i backkæden, skrotte De Bruyne og få Griezmann ind.”

JJ: ”Jeg er helt med. Vi har en VM-formation i 4-2-3-1.”

Målmand: Hugo Lloris (Frankrig)

Forsvar: Kieran Trippier (England), Raphaël Varane (Frankrig), Diego Godín (Uruguay), Jan Vertonghen (Belgien)

Midtbane: Luka Modric (Kroatien), N’Golo Kanté (Frankrig)

Angreb: Kylian Mbappé (Frankrig), Antoine Griezmann (Frankrig), Eden Hazard (Belgien)

Forward: Romelu Lukaku (Belgien)

Kroatiens midtbanespiller Luka Modric. Foto: AFP PHOTO / FRANCK FIFE Kroatiens midtbanespiller Luka Modric. Foto: AFP PHOTO / FRANCK FIFE

VMs største profil: Luka Modric. Vi kan citere, hvad den gamle argentinske forward og digter Jorge Valdano forleden skrev om Modric i The Guardian:

”Når spillet passerer hans fødder, flyder spillet, som om fodbold var den letteste ting i verden. Det handler ikke om at øge intensiteten eller faren i bevægelsen; det handler om at skabe mening, klarhed og hensigt. Ved et VM, hvor rummene synes at skrumpe ind – mærkeligt, eftersom banen stadig måler 100 x 70 – og hvor alle optræder hektisk og fortravlet, som om hele banen var et straffefelt, udfører Modric det mirakel at lade bevægelsen ånde, at give bolden den nødvendige fart, uanset hvor på banen det foregår. Pludselig opdager vi, at tid og rum stadig findes, og at alt, der var brug for, var nogen med tilstrækkeligt talent til at genintroducere tid og rum som dét, de altid var. Nogen, der kan spille fodbold. Eller måske rettere med versaler: SPILLE FODBOLD.”

Weekendens kampe (dansk tid):

Bronzekamp: Belgien-England lørdag 14. juli kl. 16 i Sankt Petersborg

Finale: Frankrig-Kroatien søndag 15. juli kl 17 i Moskva

