Portræt. Ringkøbing har ikke været socialdemokratisk ledet, siden De Allierede invaderede Sicilien under Anden Verdenskrig. Til gengæld har kommunen fået en socialdemokratisk viceborgmester, Søren Elbæk, som tror, at Venstre og Socialdemokratiet er hinanden nærmest. »Det kan undre mig, at de ikke har et tættere samarbejde på Borgen,« siger han.

Manden der ville være borgmester