Spanien. Landets nye socialistiske regeringschef, Pedro Sánchez, vil have den mangeårige diktator Francisco Francos jordiske rester fjernet og vil omdanne De Faldnes Dal til et neutralt mindesmærke for borgerkrigens ofre. Men det snart 60 år gamle monument vækker fortsat stærke følelser.

Glemslens pagt opsagt