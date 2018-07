En dyster prognose

I år er tiåret for finanskrisen. Og den må nu anses for overstået. Men den er stadig relevant. Hvorfor? Fordi der vil komme nye kriser.

Man skal ikke lede længe efter nye mulige kriser. Efter Anden Verdenskrig var det USA, der fik lært os goderne ved frihandel, men nu er det USA, der har sat flere protektionistiske tiltag i gang. Dette vil i værste fald lede til en ny krise med gengældelse og ny protektionisme mod de skævheder, der vil opstå af de første protektionistiske tiltag. Også problemerne i Italien kan lede til en ny finanskrise.

Finanskrisen var en typisk keynesiansk krise, hvor pengepolitikken (renten og pengemængden) ikke virkede, mens finanspolitikken var altafgørende. Pengepolitikken fik alligevel en afgørende betydning, ikke ved vækst i økonomien og dermed beskæftigelsen, men ved at holde renten nede, så de sydeuropæiske lande blev holdt væk fra gældsfælden. Pengepolitikken leveredes af The European Central Bank, som i en årrække har opkøbt store summer af obligationer for at holde renten lav. Det samme gjorde FED i USA med start en del tidligere, og de er nu i gang med at sælge obligationerne igen. Også i Europa synes obligationsopkøbet at slutte med indeværende år.

Finanspolitikken måtte leveres af de økonomisk stærke lande i EU, herunder først og fremmest Tyskland. En lettelse af finanspolitikken vil først og fremmest øge væksten i de lande, hvor lettelsen sker, men samtidig vil det også lette den økonomiske situation i blandt andet de sydeuropæiske lande, som har været hårdt ramt af finanskrisen. Lettelsen af finanspolitikken blev dog ikke anvendt af Tyskland og andre nordeuropæiske lande bortset fra Storbritannien i et vist omfang. Derimod anvendte USA den finanspolitiske lettelse til trods for stærk politisk modstand (Tea Party-bevægelsen). Og de fik da også reduceret finanskrisen væsentligt hurtigere end EU.

Tysklands modstand mod lettelsen fik kort efter udbruddet af finanskrisen den tidligere tyske udenrigsminister Joschka Fischer til at sige, at Tyskland rent fysisk havde ødelagt Europa to gange og nu var i færd med at ødelægge Europa igen, denne gang økonomisk. Selv om det måske ikke gik helt så galt, så varede finanskrisen alt for længe i Europa og var medvirkende til de store problemer, vi i dag ser i unionen.

Vækst- og Stabilitetspagten i EU, som fastsætter regler for underskud og gæld for medlemsstaterne, kan have været medvirkende til den finanspolitiske tilbageholdenhed. Dog blev reglerne langtfra overholdt, og Lagarde (direktør i IMF) sagde da også, at sådanne regler bruger man, når det går godt. Den alene forklarer ikke kursen, man valgte.

Ansvaret for, at krisen varede så længe, falder primært på Tyskland. Hvorfor er det Tyskland, der har medansvar for den internationale økonomi? Fordi de står som den største økonomi i EU, og EU producerer ligesom USA knap 25 procent af verdensøkonomien, mens Kinas andel kun udgør cirka 15 procent (noget mere i købekraft). Hovedansvaret for verdensøkonomien ligger således først og fremmest på USA og EU med Tyskland som den væsentligste økonomi. Tyskland synes imidlertid ikke at acceptere deres nationaløkonomiske ansvar, idet den tyske økonomi i højere grad synes baseret på en privat husholdningsøkonomisk logik.

Under finanskrisen har Tyskland haft store overskud på betalingsbalancen og derved skabt store finansielle krav på andre lande. Underskudslandene søger derved at modvirke underskuddet gennem en lavere økonomisk udvikling og derved medvirke til en længere fortsættelse af finanskrisen. At andre nordeuropæiske lande, såsom blandt andre Danmark og Holland, også samlede store fordringer sammen over for andre lande, gjorde blot ondt værre.

Det skal understreges, at de finansielle krav generelt var opstået i de private selskaber. Statsregnskaberne havde ofte underskud, hvilket er forventeligt under en krise. Problemet er blot, at underskuddene var for små til at få mere gang i økonomien. Det var aldrig et spørgsmål om at give flere penge til Sydeuropa, men derimod om at sætte mere gang i ens egen økonomi, hvilket ville være til gavn også for Sydeuropa. De sydeuropæiske lande må selv sørge for orden i deres økonomi ved at sætte tæring efter næring. Jævnlige valuta-nedskrivninger, som vi så i gamle dage, og som nogen synes at mene, der er behov for igen, løser ikke problemerne, men giver blot større inflation. Det blev også prøvet i Danmark i 1970erne uden nogen brugbare resultater. Fastlæggelsen af kronen medførte tværtimod en stærk økonomi.

Man må håbe på, at EU med sin store andel af verdensøkonomien i fremtiden i højere grad vil medvirke til at løse internationale problemer, men det kræver en langt større indsats af EUs stærke økonomier.

Blandt EUs væsentlige problemer er euroen, flygtningeproblemet, store internationale virksomheders skatteunddragelse samt de demokratiske problemer i Visegrad-landene. Umiddelbart er USAs nye protektionistiske kurs også et meget væsentligt problem, hvor EU bør holde handelskrisens omfang nede. Ligeledes er EUs store afhængighed af Ruslands energi et alvorligt problem.

USAs økonomiske politik ser i øjeblikket ud til at være ret tilfældig uden nogen egentlig sammenhæng. Præsident Trump overtog en stærkt stigende økonomi, med stigende beskæftigelse samt rentestigninger. Nedsættelse af skatten vil forøge presset på økonomien, og rentestigningen vil holde dollaren højere end ellers. Dette vil forøge de amerikanske underskud over for udlandet, som Trump søger at reducere ved hjælp af handelsrestriktioner. Det er imidlertid altid protektionisten, der selv kommer til at betale de største omkostninger gennem højere priser (Obamas told på 35 procent i 2009 for dæk fra Kina kostede USA 900.000 dollars for hver ny arbejdsplads i USA). For at undgå, at den europæiske befolkning (samt andre uden for USA) ikke skal betale for handelsrestriktionerne (mens en del virksomheder sælger mindre), sker det bedst ved at undgå »tit for tat« ved gengældelse af handelsrestriktionerne, men undgå gengældelse bortset fra eventuelle små veludvalgte områder, som ikke generer EUs befolkning væsentligt. Lad amerikanerne betale for Trumps folly.

Det er i øvrigt vanskeligt at forstå, hvorfor Trump ønsker at reducere USAs underskud over for udlandet, idet amerikanerne lever højt på andre landes produktion til en lav rente. Så længe dollaren er den eneste verdensvaluta, er underskuddet næppe et problem. Alternativet er euroen, men der er ikke noget, der tyder på, at dette bliver til noget inden for en overskuelig fremtid.

Euroen blev i al hast besluttet i forbindelse med Tysklands genforening, og dens udvikling er gået for langsomt. Mange monetære unioner har overlevet i årtier, men ingen har overlevet vedvarende, medmindre der sker en politisk økonomisk integration. Navnlig på foranledning af præsident Macron er der nu overvejelser om blandt andet finanspolitiske strukturer, hvilket er afgørende for euroens fremtid. Det er naturligvis afgørende, at Tysklands lidt fodslæbende politik på området må ophøre.

Der er andre krisetegn forude. Flygtningeproblemerne har været meget negative for EU. Konventionerne efter Anden Verdenskrig skal væsentligt tilpasses. EU har aldrig fået styr på den ydre grænse, som er afgørende for den indre frie bevægelse. Selv om der nu er væsentlige forbedringer i gang med hensyn til den ydre grænse, er det næppe nok. Tyskland og Frankrig snakker stadig om fordeling af flygtningene. Men de europæiske befolkninger vil vide, hvilke flygtninge vi taler om. Først og fremmest vil man ikke have økonomiske flygtninge, men ej heller politiske religioner såsom islam. Der bliver næppe ro på området, før en stor del af flygtningene placeres midlertidigt i FN-lejre i nærområderne. Indtil da risikerer spørgsmålet at splitte unionen yderligere.

Problemet med Rusland giver også store problemer i EU. For eksempel siger Tyskland med flere, at gasledning nummer to i Østersøen blot er forretning, hvilket Putin næppe mener. Samtidig laves der gennem Jylland en gasledning til Polen fra Norge, da man i Polen er usikker på leverancen fra Rusland. Det er ganske grotesk, at russisk gas ikke vurderes politisk, selv om Putin blandt andet »overtog« Krim, organiserede krig i Østukraine og har ansvaret for nedskydning af et passagerfly. Samtidig forsøger Rusland gennem misinformation at påvirke den vestlige verden, herunder vores valg. Den russiske romantik i Tyskland er uden tvivl et problem. Gasledningen burde indiskutabelt være en sag højt på dagsordenen i EU.

I EU er der en række lande, der gennem deres virksomhedsbeskatning lever højt på andre EU-lande. Det viser, at der er et stærkt behov for en fælles virksomhedsbeskatning i unionen. Da Kommissionen udgav et skrift om skattesnyderlandene, indeholdt det ikke noget om blandt andre Luxembourg, Holland og Irland, selvom dette er de primære lande for skatteunddragelse i Europa. Det viser, at der er alvorlige interne problemer i EU. Hvis enkelte medlemslande mener, at »beggar-thy-neighbour« er i orden, ser EUs problemer utålelige ud.

EU-landene har således en række meget store problemer at få løst. Det forudsætter, at de enkelte lande vil opgive en del af deres særfordele. Alternativet er en række smålande, der kan kostes rundt af Kina og USA, og som vil stå langt svagere, når fremtidens kriser rammer os.

Arne Larsen er forhenværende overvismand og kabinetschef i EU-Kommissionen.