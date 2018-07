Sfinxen, kyklopen og den europæiske hønsegård

Hvis man ganske respektløst sidder og funderer over symbolerne for de lande, hvis ledere vores lille fædrelands skæbne ligger i hænderne på, kommer man i vanskeligheder: præsident Xi Jinping ligner langt mere en klog sfinx end den drage, der er Kinas nationale symbol, præsident Trump ligner mere en konfus kyklop end en bisonokse, Merkel og Macron ligner mere høns end henholdsvis en ørn og en gallisk hane. Ja, og med Danmark og Holger Danske går det helt galt. Her kommer man meget nemt – især når vi taler EU – til at tænke på hovedløse høns. Omvendt er urokkelig beherskelse, autoritet og værdighed i hans offentlige fremtræden det, som skaber den respekt, der står om Xi. Vist er han en hård hund, en brutal enehersker. Men fokus er i denne sammenhæng på den velovervejede målrettethed, hvormed han forfølger Kinas interesser. For det er den, der påvirker os og tvinger os til at overveje, hvad der er vores interesse i forhold til Kina. Xi’s interne magtudøvelse kan vi reelt ikke påvirke.

Da han blev præsident i 2013 begyndte han at tale om »Den kinesiske Drøm«: Kina som et stærkt, grønt, velstående høj-statusland i det internationale samfund. Og den drøm styrer han Kina mod at realisere med en ekstrem grad af centralisme, indsigt og kontrol, som det er nyttigt at holde sig for øje:

Landet har 1,4 milliarder indbyggere. De 88 millioner er medlemmer af Kinas Kommunistiske Parti (KKP). 3000 af dem indkaldes hvert femte år til en nationalkongres, som udpeger politbureauets 22 medlemmer. Af dem er syv medlemmer af politbureauets stående komité, der ledes af Xi himself. Han er også formand for fire mindre »ledende grupper«, som formulerer overordnede strategiske målsætninger (som det overlades til andre at realisere). Da han samtidig er partiets generalsekretær, landets præsident og chef for Kinas væbnede styrker, må man konstatere, at der ikke findes en stærkere magtkoncentration hos én mand i noget andet af de lande, som verdens skæbne i dag afhænger af. Og næppe heller nogen statschef med en større grad af indsigt (hvem kan forestille sig Trump som spørgende, for slet ikke at sige lyttende, medlem af en ledende gruppe, hvor man skal sidde et par timer og lytte koncentreret til det, der bliver lagt frem?)

Denne magtkoncentration kombineret med en stadig stigende økonomisk styrke og en afdæmpet ledelsesstil gør Xi til en formidabel aktør på verdensscenen. En sådan mand, som ikke siger ét overflødigt ord og stort set ikke sætter en fod forkert i varetagelsen af Kinas interesser, kommer uvægerligt til at stå stærkt både i forhold til USA og Europa, for nu at holde os til den vestlige verden, inkl. lille Danmark. Overbevisende demonstreret på Det økonomiske Verdensforum i Davos i januar 2017, hvor Xi deltog for første gang og markerede sig som en myndig og kompromisløs forsvarer for international frihandel, der trådte frem som parat til at fylde tomrummet, hvis USA skulle trække sig tilbage fra verden. I år deltog han ikke, men sendte sin vicepremierminister! Og da Trump for nylig annoncerede sin forhøjede told, var det ikke handelsministeren selv, men en lavere rangerende embedsmand, der konstaterede, at USA lader temperamentet løbe af med sig, og at Kina – fordi USA optræder uforudsigeligt og udfordrende – bliver nødt til at svare hårdt til bage.

Præsident Trump er stort set alt det modsatte af Xi, både hvad personlig stil og relationer til andre lande angår (han gjorde sig nærmest til af, hvor lidt tid, han havde brugt på at forberede sit møde med Nordkoreas præsident). Den kinesiske præsident udbygger sine internationale relationer og er ved at skabe et netværk af klientstater, som bl.a. modtager kinesisk støtte til at udbygge deres infrastruktur, herunder jernbaner og havne, til støtte for samhandelen.

Trump trækker sig fra internationale organisationer, distancerer sig fra militære samarbejdspartnere (NATO) og er i det hele taget godt i gang med at nedbryde det ordens- og aftalebaserede internationale system, som under USA’s ledelse er blevet bygget op siden Anden Verdenskrig. USA’s metode har været at lede gennem alliancer og andet samarbejde. Nu, derimod, praktiserer Trump destruktiv merkantilisme (toldpolitikken) og tror tilsyneladende, at han kommer længst med at tage fat på sine – forestillede – modstandere én ad gangen.

Det kan så være, hvad det er. Hvis man da går ind for metodefrihed. Det virkelig katastrofale er, at han gør sig til uvenner med stort set alt og alle gennem personlige fornærmelser og generel tølperagtig adfærd. Det går så vidt, at der som noget helt uhørt lækkes om hans opførsel fra lukkede møder med vestlige allierede. Senest fra G7-mødet i Canada først på måneden, hvor Trump gjorde nar af og fornærmede blandt andre Angela Merkel og efterfølgende nægtede at underskrive et fælles communiqué. En anonym, tysk embedsmand sagde: »Det ser ud til, at USA ikke længere er en pålidelig partner ...«. Og en tilsvarende fransk udtalte: »... enhver, der rejser (før tiden) og vender sig mod det (fælles kommuniqué) viser sin inkonsistens.«

Trump slipper vi ikke af med. Meget få uden for USA kan lide ham, men i USA slutter op mod halvdelen af vælgerne stadig op bag ham. Og vi må leve med hans Twitteri og hans skiltemaleri for åben skærm. Men han skal have stærkere modspil.

I forhold til Kina og USA har EU ikke evnet at etablere nogen stærk, fælles front. Lige så lidt som Europa har fundet noget fælles svar på det migrantproblem, som nu er ved at rive Unionen fra hinanden. Befolkningen i EU ville ikke kunne få nogen bedre nyhed, end at EU havde lagt en militær jernring om sig selv, med en fælles flåde af marineskibe tværs gennem Middelhavet, soldater ved alle relevante ydre grænser og sikkerhed for, at ingen kommer ind på Unionens territorium uden godkendelse fra modtagerlandets myndigheder. Rigtig svært, men også rigtig nødvendigt. Og problemerne er så akutte, at det er NU, landene skal finde sammen, være loyale over for Unionen og etablere en centraliseret ledelse, hvor de stærkeste lande (Tyskland og Frankrig) nødvendigvis må føre an.

Nederst i det internationale hierarki af stormagter og mellemstatsligt europæisk samarbejde ligger Danmark som medlem af EU – med visse forbehold og deraf følgende begrænset indflydelse. En begrænset indflydelse, der yderligere svækkes af alvorlige problemer med de politiske partiers opslutning om EU og samarbejdet mellem Unionens lande, som efter min faste overbevisning er Danmarks eneste chance, hvis vi skal håndtere problemerne med handelskrige (Xi og Trump) og indvandring.

Intet parti tør gå uforbeholdent ind for EU, og blandt tilhængerne er der jævnligt slinger i valsen. »Vi må tale EU op,« siger statsministeren lige nu. Fordi selv Venstre skiftevis taler EU op og (lidt) ned. Der er ingen fælles front blandt tilhængerne, som kan fortælle os, hvorfor vi er pisket til at være medlem af EU – og samtidig fortælle os, på hvilke punkter vi ønsker justeringer (indvandring, sociale ydelser til borgere fra andre EU-lande ...). Og den benlås i form af de fire danske forbehold, som SF’s Holger K. Nielsen fik spændt os fast i for et kvart århundrede siden, kan på grund af demagogisk agitation fra modstanderpartierne ikke løses op som senest illustreret ved folkeafstemningen om fjernelse af retsforbeholdet i 2015.

Uden at ville være patetisk: Vi danskere efterspørger politikere, der arbejder seriøst med de store problemer. Men det vi har, er en statsminister, som sidder og tweetter om natten med en redaktør fra boulevardpressen om sin kones job, en udenrigsminister, der efter topskatte-farcen ikke længere tages alvorligt blandt voksne vælgere, en ny erhvervsminister, der for at tale sin egen begavelse op tweetter med en journalist fra en jysk avis, en fremtrædende politiker fra regeringens støtteparti, der vil have en slags forbud mod at sælge Eidkage til muslimer...

Når vi går helt ned på det individuelle niveau, er stemmesedlen det eneste våben, vi har i denne fortvivlede situation, og personligt regner jeg med ved næste lejlighed for første gang i 40 år ikke at stemme på et af de nuværende regeringspartier, men på Socialdemokratiet i håb om, at partiet vil have modet til at slutte kraftigt op om EU og holde den tone i udlændingedebatten, som Mathias Tesfaye så sobert har anslået.

Socialdemokratiet har i EU-sagen en enestående mulighed for at skille sig ud i forhold til Dansk Folkeparti, som i den grad har markeret sig som indædt modstander.

Hvis man tænker sig bare en lille smule om, vil man erkende, at hvis man vil Danmark det godt i klemmen mellem sfinxer, kykloper og gårkende høns, så skal man ikke stemme på Dansk Folkeparti.

Ole Olesen er konsulent, cand. polit., tidligere ministersekretær og kontorchef.