Efter en af de mest dramatiske indledende runder ved VM i mands minde kommer nu de første knockout-kampe. Uden Tyskland, men med Messi og Ronaldo og Eriksen og Granqvist.

Fire intense dage med to kampe om dagen, og spilleplanen lægger op til mere end en håndfuld godbidder: For eksempel Frankrig-Argentina allerede som den første, Uruguay-Portugal i et sandsynligvis temperamentsfuldt opgør, og så de unge, frigjorte englændere mod Colombia som desserten.

Hvem står distancen, når styrkeforholdet skal udmåles i én match?

Og hvad med Danmark - tror vi overhovedet selv på, at vi kan overvinde de stærkt spillende kroater?

Asker Hedegaard Boye:

Frankrig-Argentina: 1. Låst kamp, fransk gennembrud efter pausen. Messi i tårer.

Uruguay-Portugal: 1. Ronaldo gemt væk af G&G - Giménez og Godín. Cavani på tavlen.

Spanien-Rusland: 1. Spansk dominans tilsat et par gedigne russiske chancer.

Kroatien-Danmark: 2. Spil til ét mål - men så fem meter for meget til Eriksen og mål.

Brasilien-Mexico: 1. Brasilianerne må have tålmodighed, går i forlænget.

Belgien-Japan: 1. Sikker belgisk sejr med Hazard i fokus.

Sverige-Schweiz: 2. Tæt og målløs kamp. Afgørelse efter straffe.

Colombia-England: 2. Stor fodboldkamp. 3-2 til de unge englændere.

Kasper Schmeichel og forsvaret med Simon Kjær står også distancen mod Kroatien, forudser Joakim Jakobsen. Foto: AFP PHOTO / YURI CORTEZ Kasper Schmeichel og forsvaret med Simon Kjær står også distancen mod Kroatien, forudser Joakim Jakobsen. Foto: AFP PHOTO / YURI CORTEZ

Joakim Jakobsen:

Frankrig-Argentina: 2. Franskmændene scorer en enkelt gang, men det swinger ikke. Imens scorer Messi & Co. tre gange.

Uruguay-Portugal: 1. Giménez og Godín frustrerer Ronaldo og lægger bunden for en 1-0 sejr.

Spanien-Rusland: 1. Ikke helt overbevisende, men spansk 1-0 sejr.

Kroatien-Danmark: 2. Kjær & Co. holder 0-0, og kampen slutter i straffekonkurrence. Kjær tager det afgørende spark for Danmark.

Brasilien-Mexico: 1. Synd for mexicanerne og den strålende keeper Ochoa. De holder stand til 70. minut, men taber 0-3.

Belgien-Japan: 1. Det belgiske pasningsorgel for fuld damp. 3-0.

Sverige-Schweiz: 1. Ola Toivonen og Markus Berg får hver sin chance i hver sin halvleg. Det er alt. Men det er nok: 2-0.

Colombia-England: 1. Englænderne møder for første gang rigtig modstand, mens colombianerne har kæmpet sig ud af modgang. 2-1.

Ottendedelsfinalerne spilles fra lørdag 30. juni til tirsdag 3. juli.

