Garantier til diktaturet

Analyse. Præsident Trump lovede under sidste uges topmøde den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, at han »fortsat vil kunne styre sit land«. Men er en sådan sikkerhedsgaranti for et regimes overlevelse overhovedet troværdig? Og er det realistisk, at Nordkorea helt vil opgive sit atomvåbenprogram?