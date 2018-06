Side 9

Ham med bukserne på

Symbolpolitik. Efter at have været i klammeri med sig selv på den indenrigspolitiske front begyndte Italien i denne uge også at skændes med sine naboer, da migrantskibet Aquarius blev nægtet adgang til italienske havne. Bag balladen står Italiens nye, stærke mand, indenrigsminister Salvini.