En hård arbejdsdag i Samara

En hårdt spillet puljekamp, stejl og smældende. Det er, hvad vi kan forvente, når Danmark i dag kl. 14 møder Australien.

De fire foregående kampe i anden puljerunde har vist det samme billede: Fortvivlede underdogs, som flyver ind i tacklinger og hektisk holder sammen på defensiven, mens man også er tvunget til at trykke frem mod modstanderens mål. Alarm og stress over hele banen i alle 90 minutter.

Dette kampbillede er også kommet til udtryk i et dyk i dommerstandarden. I første spillerunde i Rusland var dommernes præstation på et fænomenalt højt niveau – nærværende og sikre. I de fire kampe, som blev spillet i anden runde tirsdag og onsdag, var der langt større tøven og tvivl at spore. Kampene var ganske enkelt langt sværere at dømme end de velordnede, defensive forestillinger i første runde.

Australierne er i dag under samme pres, som Egypten, Marokko, Saudi-Arabien og til dels Iran var de foregående dage. Og eftersom det australske landshold mod Frankrig – helt som ventet – var kompakt og slagsmålstændt, kan danskerne i dag forvente masser af kropskontakt.

De mest bragende dueller kommer formentlig til at ligge nede i hjørnerne ved de fire backer. Analyser og interview i australske aviser de seneste dage gør det klart, at australierne er fuldt opmærksomme på den danske taktik med tidlige diagonalafleveringer.

Samtidig er deres eget bedste våben nøjagtig det samme, bare lidt længere fremme på banen: De diagonalafleveringer, som Aaron Mooy fordeler med stor kløgt og ynde fra midtbanen – ned på kanten af feltet, ind i feltet, ned mod hjørneflaget.

Her kan det bekymre, at de to danske backer, Henrik Dalsgaard og Jens Stryger Larsen, virkede ramponerede i kampen mod Peru. Men her stod danskerne også over for modstandere af en helt anderledes kvalitet, end det bliver tilfældet i dag. Jens Stryger må i hvert fald glæde sig over, at han tidligst kan møde André Carillo igen i en finale.

At dømme efter de australske aviser frygter Bert van Marwijks mandskab to ting: Christian Eriksen - og de danske spilleres højde.

Det førstnævnte problem mener man, at man har en løsning på: Hård mobning på samme måde, som man også klemte sammen om Paul Pogba mod Frankrig. Værsågod, Eriksen er vant til det. Og i al sin ujævnhed viste kampen mod Peru, at Åge Hareides forwards – i hvert fald Yussuf Poulsen – har arbejdet med at indstudere løb omkring en omringet playmaker.

Det andet problem kan australierne intet gøre ved. Folk som Nikolai Jørgensen, Yussuf Poulsen, Simon Kjær, Andreas Christensen og backerne rager højt over alle australierne bortset fra skovhuggeren på midtbanen, Mile Jedinak på 189 centimeter. Bedste mand mod Frankrig var midterforsvarer Trent Sainsbury på 183. Derfor vil hjørnespark være et ekstra faremoment for Australien i en slutrunde, som har budt på et ekstremt højt antal scoringer efter dødbolde.

Alene højdeforskellen gør også, at det danske moment med at vinde luftkampe og sprænge banebilledet i hektisk duelspil vil få langt større betydning i dag end mod Peru.

Men australiernes største problem bliver offensiven. De danske midterforsvarere var eminente mod Peru og udstrålede ro og herredømme. Og mod Frankrig bød australierne ikke keeper Lloris på en eneste afslutning i åbent spil.

Der er spekulationer om, at træner van Marwijk vil satse med den gamle Millwall-forward Tim Cahill. Han er 38 år og vist nok klubløs, men er en klassisk, kropsstærk forward, som altid sørger for at komme til afslutninger. Og på landsholdet løfter han gerne sit spil til højt over daglig gænge.

Det gode perspektiv for Danmark er, at Australien i dag skal for mange ting på én gang. Modsat Frankrig-kampen skal australierne i dag frem i det danske felt, vel 20 meter længere frem. Samtidig håber australierne at bygge et lige så kompakt forsvar som mod franskmændene, alt imens man skal kvæle Christian Eriksen og den danske midtbane og sørge for, at der ikke kommer indlæg fra kanterne til de høje danske forwards.

Det bliver noget af en arbejdsdag.

Dagens kampe torsdag 21. juni (dansk tid):

Danmark-Australien kl. 14 i Samara

Frankrig-Peru kl. 17 i Jekaterinburg

Argentina-Kroatien kl. 20 i Nisjnij Novgorod

