Side 113

Fantasiens triumf

Danmark! »Vi har brugt hele livet på at træne defensive løb og stå rigtigt på banen. Nu skal vi turde drømme igen, på en naiv og fuldstændig urimelig måde, som et lille barn, der ikke ved bedre.« Kaspar Colling Nielsen forener sine egne vanvittige fodbolddrømme med landsholdets under VM i Rusland.