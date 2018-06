Kunsten at spille bolden videre

Side 104

Arrogancens skygge

Dumhed. »Jeg indså, at det, der var galt med den engelske spillestil eller den typiske engelske stereotypi, var, at den var uintelligent. Ret og slet uintelligent.« Da Dag Solstad under VM i 2014 ser sit favorithold England tabe til Italien, forstår han endelig, hvorfor disse spillere er dømt til at lide nederlag.