Fra Kejsergade til Krudttønden

Overvåget. Lyttecentralen i Kejsergade blev symbolsk for studenteroprøret og bevidstheden om, at den onde stat lyttede med. Siden da er alt forandret. I dag kysser kvinder politibiler, og vi går vi ind for intelligent overvågning. Det skyldes ikke bare 11. september.