Krig og køn. Mens mange syriske mænd er døde eller ramt af afmagt og depression, tager kvinderne over i flygtningelejrene. De uddanner sig, søger arbejde og går til zumba og IT. Der står en kvinde i spidsen for hver tredje syriske flygtningefamilie i Jordan, og det skubber til de konservative kønsroller.

Farvel til mændene