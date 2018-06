Den største bande i byen

Side 9

Partiet uden grænser

Kina. Det kinesiske kommunistparti opretter filialer blandt kinesiske studerende, der i stort tal flokkes på vestlige universiteter, med det formål at sikre, at de unge kinesere ikke bliver ofre for såkaldt »negativ ideologisk indflydelse«. Men ingen ved med sikkerhed, hvor stor indflydelse partiet har på verdensplan.