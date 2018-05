Kampen om livets begyndelse

Side 10

Merkels tyske kastesamfund

Interview. »Vi skal være glade for, at Alternative für Deutschland ikke har en populistisk entertainertype som Le Pen, Pia Kjærsgaard eller Geert Wilders. Hvis vi i Tyskland får sådan en type, bliver det alvorligt,« advarer journalisten Günter Wallraff, der også taler om islamisme, journalistikkens krise og den store armod i et af verdens rigeste lande.